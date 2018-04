Investiční strategie hedge fondů

Aggressive growth: investuje do akcií u nichž očekává akceleraci růstu výnosů na akcii. Především akcie s vysokým P/E a nízkým nebo nulovým dividendovým výnosem, malé či „mikro“ společnosti, u nichž se očekává překotný růst, sektory jako technologie, finance, biotechnologie. Zajišťuje se prodeji na krátko u akcií, u nichž očekává pokles ceny. Volatilita: Vysoká

Distressed securities

:

Volatilita: Střední nakupuje akcie, dluhopisy nebo pohledávky firem vysoce pod cenou. Jde o podniky před bankrotem nebo v reorganizaci. Institucionální investoři nemohou držet aktiva mimo investiční ratingový stupeň, proto CP takových společností se slevou prodávají.

Emerging markets: alokuje prostředky na rozvíjejících trzích, kde je obvykle volatilní růst a nepřípustné zajištění prodeji nakrátko. Volatilita: Velmi vysoká

Fund of funds: portfolio skládá z jiných hedge fondů. Výnos a riziko závisí na zvoleném „mixu“. Volatilita: Nízká až střední

Market Neutral – securities hedging: rovnoměrně investuje do dlouhodobých a krátkodobých aktiv obvykle ze stejného sektoru nebo trhu. Riziko závisí na kvalitě akciových analýz a vybraných akcií. Často využívá finanční páky pro posílení výnosů. Někdy využívá futures na tržní index pro zajištění proti tržnímu riziku. Volatilita: Nízká

Market timing: investuje do různých tříd aktiv podle odhadu managamentu o budoucím vývoji. Nepredikovatelnost pohybů trhu a obtížnost správného načasování nákupu a prodeje zvyšuje volatilitu této strategie. Volatilita: Vysoká

Opportunistic: Využívá různých událostí na trhu, jako jsou např. IPO, náhlé cenové změny, nabídky k převzetí,… Volatilita: Různá

Multi strategy: různé strategie jsou kombinovány pro dosažení krátkodobých i dlouhodobých zisků. Poskytuje manažerům prostor pro podvážení nebo převážení různých strategií a maximalizaci zisku v současné situaci. Volatilita: Různá

Short selling: využívá klasických prodejů nakrátko akcií s nadhodnocenou cenou. Uplatnění nachází hlavně na medvědím trhu. Volatilita: Velmi vysoká

Income: Při investování se soustředí na výnosová aktiva. Využívá finanční páky u dluhopisů a deriváty na fixně úročená aktiva s cílem profitovat na zhodnocení jistiny a z úrokových výnosů. Volatilita: Nízká

Macro: Cílem je zisk ze změn v globální ekonomice. Změny vládní politiky, úrokových měr, měnových kurzů, na akciových a dluhopisových trzích. Alokuje na všech trzích – akciových , dluhopisových , měnových i komoditních. Pro zesílení změn využívá páku a deriváty. Volatilita: Velmi vysoká

Market neutral - arbitrage: využívá arbitrážových příležitostí k zisku. Často nakupuje různé instrumenty stejného emitenta. Např. dlouhá pozice (nákup) u konvertibilních dluhopisů a krátká (prodej) u odpovídajících akcií. Profituje z nízké korelace na dluhopisovém a akciové trhu u některých aktiv. Volatilita: Nízká

Special situations: investuje při různých událostech např. fůzích, násilném převzetí firmy, reorganizacích a LBO. Výnos obvykle nebývá závislý na pohybu trhu. Volatilita: Střední

Value: investuje do akcií, u nichž se domnívá, že jsou prodávány pod cenou. Momentálně opomíjené akcie jsou drženy do té doby, než trh správně ocení jejich hodnotu. Je nutná silná disciplína a trpělivost. Volatilita: Nízká až střední