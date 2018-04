Od zítřejšího dne vám budeme pravidelně přinášet nejzajímavější pasáže knihy Pavla Kohouta Investiční strategie pro třetí tisíciletí z vydavatelství Grada Publishing. Dnes jsme pro vás připravili rozhovor s autorem této knihy.

Můžete stručně shrnout o čem kniha pojednává, na co se zaměřuje?

To je celkem jednoduché: jak investovat v podmínkách českého investora, který má několik desítek tisíc až několik miliónů korun a chce je investovat. Kniha nabízí konkrétní strategie pro různé typy investorů a vysvětluje podstatu jejich fungování. Žádné složité teorie, ovšem. Na to čtenáři nejsou příliš zvědaví. Proto je v ní jen málo vzorců, zato hodně názorných příkladů a příběhů.

Kdo knihu ocení? Pro koho je určená?

Kniha je určena úplně všem, kdo se starají o své peníze. Ale zároveň jsem chtěl ukázat, že svět investic není jenom suchopár plný čísel, ale že jde také o zajímavé příběhy a dokonce i o dobrodružství poznání. Ale to je až druhořadé, hlavní je praktická použitelnost: aby čtenář věděl, jaký je rozdíl mezi investicí a hazardem, a aby tudíž nepřišel omylem nebo něčím zlým úmyslem o své těžce vydělané peníze.

Kniha je též oblíbená mezi finančními a investičními poradci. Tito lidé potřebují hovořit se svými klienty přirozeným jazykem bez odborného žargonu. Je pro mě radost, když přednáším na školení pro osobní bankéře a vidím, že někteří z nich mají značně ohmatané exempláře mé knihy s textem podtrhaným barevnými zvýrazňovači. Je to dobrý pocit: vím, že nepíšu jen tak do šuplíku.

Co hlavního si z ní čtenář po jejím přečtení odnese?

Za prvé: několik zásad, které v investování skutečně fungují. Za druhé, alespoň přibližné povědomí o tom, proč tyto zásady v praxi fungují. Konečně za třetí – a to považuji za nejdůležitější – kniha by měla čtenáři pomoci získat nebo uspořit větší částku peněz, než kolik sama stála. Považuji ji spíše za praktickou příručku než za literární dílo a její finančně vyjádřitelný efekt pro čtenáře je nadřazen zábavné funkci. Ačkoli – přestože nejsem spisovatel jako můj slavný jmenovec, mám radost, když mi lidé občas píší, že se jim kniha líbila a že se během čtení bavili.

Stojí za to si přečíst nové vydání, když již někdo četl to dřívější? Co je v současném vydání nového?

Druhé vydání navíc obsahuje nově napsanou kapitolu o investování do nemovitostí. Ze zkušenosti i z doslechu vím, že lidé mají o nemovitostech hodně zkreslené představy. Zaměřuji se hlavně na trh rezidenčních nemovitostí, na efekty deregulace a vstupu do EU. Protože však nejsem v tomto oboru profesionál, hodně jsem spoléhal na názory odborníků, které znám, a také na zahraniční statistiky a odbornou literaturu. Mimochodem, materiálů jsem získal takové množství, že je bezpochyby ještě použiji jinde.

Svět nemovitostí mě velmi zaujal. Je podobný světu finančních investic, ale má též svoje zvláštnosti, mezi které patří nízká průhlednost. Na finančních trzích existuje řada indexů, které poskytují rychlý a dobrý přehled o vývoji na trhu. Na trzích nemovitostí se analytik musí proměnit tak trochu v detektiva. Na druhé straně je zajímavé, že ceny nemovitostí se chovají na celém světě velmi podobně jako ceny akcií – mají podobné charakteristiky, pokud jde o výnosy a rizika. A vůbec neplatí, že nemovitost je bezriziková investice. Riziko jen není na první pohled tak patrné – o to může být zrádnější.

Kromě toho je druhé vydání rozšířeno o několik kratších textů na téma diverzifikace, stará a nová ekonomika, komodity, a tak podobně. Podkapitolu o komoditách mám zvláště rád, protože vychází ze vzpomínek starého chicagského obchodníka s dobytkem, které vyšly v češtině v roce 1906. Od té doby nijak neztratily svoji platnost, což je fascinující.

Pro představu, jak dlouho asi trvá takovou knihu napsat?

Nevím. Nehlídal jsem si čas. V průměru jsem napsal jednu stránku denně, ale psal jsem hodně nepravidelně. V každém případě psaní knih o investování není v České republice způsob, jak zbohatnout. V přepočtu na hodinu by můj honorář byl velmi chabý. Pro mě je to především hobby.

Souhlasíte s autorem, že investování do nemovitostí skýtá podobná rizika jako investování do cenných papírů? Těšíme se na vaše názory.