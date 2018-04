Investiční tip: Vydělejte dvakrát tolik než běžný fond

Jednou ze základních rad, které se neustále opakují v manuálech pro nezkušené investory, je nutnost diverzifikace rizika investováním do většího počtu titulů a investičních nástrojů. Tím se snižuje pravděpodobnost, že výkyvy u jednoho titulu, nebo fondu budou mít na portfolio investory fatální následky.

Ne vždy však musí široká diverzifikace znamenat pro investora výhodu. Jednak je dnes úplně běžné, že v honbě za „dokonalou“ diverzifikací dojde k tomu, že se v portfoliu nachází velké množství titulů, které jsou velmi silně korelovány. Za druhé, cíleným výběrem kvalitních titulů lze dosáhnout výrazně vyšší výkonnosti v porovnání s konkurenčními produkty. Samozřejmě, nese to s sebou také větší riziko, ale s tím je nutné v případě očekávání vyšších výnosů počítat.

I když by se mohlo zdát, že koncentrované portfolio sestávající z několika málo titulů nemá v současné době vysokých výnosů opodstatnění, nemusí tomu tak být. Přílišný optimismus analytiků při předpovídání vývoje na akciových trzích v roce 2007 nabádá k ostražitosti. Nakonec to totiž může dopadnout tak, jako již nejednou v minulosti, když i přes všeobecné nadšení se akciové trhy výrazně propadaly, nebo v lepším případě byla jejich výkonnost podprůměrná. A právě v takovém období ukazují svou sílu strategie upřednostňující pečlivý výběr jednotlivých titulů, které mohou zaznamenat zajímavé výnosy i přes všeobecný pokles.

Pro drobné investory, kteří mají zájem o investování do koncentrovaných portfolií jsou na výběr prakticky jen podílové fondy. Ostatní produkty, které jsou určené pro širší investorskou veřejnost, například ETF už ze své povahy prakticky nepřichází v úvahu.

Strategie orientující se na výběr malého množství titulů jsou mnohem náročnější na kvalitu investičního procesu a schopnosti manažera, a proto se také jejich cena, respektive poplatky investorů liší od například indexových produktů (je samozřejmě vyšší). Vybírat kvalitní a dobře oceněné společnosti je přeci jen náročnější než snaha kopírovat index.

Jelikož koncentrované strategie nejsou masovým produktem určeným pro všechny typy investorů, nabídka fondů u nás je omezená. Pro korunové investory je jednoznačnou volbou smíšený (trochu překvapivě) fond J&T Opportunity CZK. Tento fond je mezi domácími fondy takovým exotickým zjevem odlišujícím se od běžných fondů v několika ohledech. Přestože je fond veden jako smíšený, investiční strategie tohoto fondu umožňuje portfolio managerovi investovat prakticky všechny prostředky do několika akcií a hravě tak v rizikovosti překonává i akciové fondy. Jeden akciový titul může představovat až 20 % majetku fondu a v současné době je v portfoliu fondu 11 titulů především z ČR a střední Evropy.

Silně koncentrované (a správně namixované) portfolio však má kromě vysokého rizika také potenciál k dosahování zajímavých zisků, o čemž se ostatně mohli investoři přesvědčit i letos. Fond si v roce 2006 připsal výnos bezmála 20 % a překonal téměř všechny akciové protivníky (o smíšených fondech ani nemluvě). Kromě volné investiční strategie je specialitou také poplatková struktura. Nejenže si fond neúčtuje žádný vstupní poplatek (na druhé straně si ale účtuje výstupní poplatek ve výši 2 %), ale klasickým způsobem se naplatí ani poplatek za správu. Ten je totiž počítán jako procento ze zisku (20 %), což může mít pozitivní vliv na výkon manažera fondu (motivace k dosažení maximálního možného zisku). Čím lepší práci manažer odvede, tím více dostane zaplaceno (to je pravidlem zejména u hedge fondů).

Dalším konkrétním případem může být fond spravovaný společností Pioneer Funds – Top European Players. Jeho portfolio tvoří 30 akciových titulů z Evropy včetně Velké Británie. Fond není sektorově zaměřen a jeho kvality kromě dlouhodobé nadvýkonnosti oproti konkurenci dokazuje také rating od společnosti Standard and Poor’s. Fond je dostupný jak v evropské měně, tak i v dolaru. Dolaroví investoři si přijdou na své také ve fondech společnosti HSBC, která u nás nabízí skupinu podfondů označovaných výrazem freestyle. Na výběr jsou fondy zaměřené na trhy Asie (HGIF Asia Freestyle), Latinské Ameriky (HGIF Latin American Freestyle), Velké Británie (HGIF UK Freestyle) a čtyřlístku Brazílie, Ruska, Indie a Číny (HGIF BRIC Freestyle).

Jednou z možností investice do koncentrovaného portfolia vybraných akciových titulů nabízejí také strukturované produkty ve formě basket certifikátů (například Luxus-Active-Basket Zertifikat 2 od společnosti West LB, který má v portfoliu pouze osm vybraných „luxusních“ akciových titulů). Úplný přehled o všech strukturovaných produktech a novinkách na trhu s certifikáty naleznete na stránkách internetového investičního časopisu ZertifikateJournal.

Jak již bylo zmíněno, produkty s koncentrovaným portfoliem nejsou určené každému investorovi. O investování do nich by měli uvažovat především investoři, kteří chtějí oživit své portfolio o zajímavou příležitost ke zvýšení výnosového potenciálu své investice. Mnohem víc než kdy jindy také musí při výběru a rozhodování, jestli do takového produktu investovat, klást důraz na posouzení kvality portfolio managera, jeho výsledků v minulosti a také tomu, jak dlouho už spravuje daný fond. Musí si také uvědomit, že vyšší očekávaný výnos s sebou nese vyšší riziko a že výkyvy jednoho titulu v portfoliu mohou významně ovlivnit výkonnost celého fondu.