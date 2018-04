Investiční životní pojištění je ohroženo exekucí

Daňové odpočty

Investiční životní pojištění má několik nesporných kladů. Jedním z nich je možnost snížení daňového základu při splnění zákonných podmínek (především uzavření smlouvy minimálně na 60 měsíců do nejméně 60 let pojištěného).

Daňová odčitatelnost je silný argument, který ovšem od příštího roku poněkud slábne. S daňovou sazbou 15 % přinese úspory maximálně 1 800 Kč. O rok později s daňovou sazbou 12,5 % dokonce jen 1 500 Kč. A kdo ví, jak se budou daňové úlevy pohybovat v dalších 20 či 30 letech...

Bič na rozhazovačné

Investice prostřednictvím životního pojištění je též zajímavá pro lidi, kteří nejsou schopni sami sebe donutit k pravidelným investicím a tvorbě úspor. Pojišťovna si platbu pojistného ohlídá a má poměrně hodně prostředků včetně exekuce, jak dlužené pojistné vymoci. Pravda, může také vypovědět smlouvu, a pak se tato výhoda pomalu ztrácí...

Otázkou také je, zda tuto výhodu vyváží mnohem vyšší nákladovost produktu ve srovnání s nákladovostí podílových fondů. Podle analýzy nákladovosti TANK Víta Kalvody a Romana Stuchlíka vychází nákladovost TANK30 u podílových fondů kolem 20 %, u investičních životních pojištění se pohybuje přibližně od 30 % do 55 %.

Exekuce... životní pojištění majetek neochrání!

Jedním z častých argumentů ve prospěch životního pojištění je ochrana majetku před exekucí. Klient platí pouze pojistné a veškerá investovaná částka je v majetku pojišťovny. Nelze tedy prostředky exekuovat. Co ovšem lze, je "exekuovat" pohledávku, kterou má pojištěný vůči pojišťovně.

"Není pravda, že exekutor nemůže postihnout finanční prostředky na životním pojištění, respektive na pojištění fixovaném na určitý věk (na dožití). Praktický problém exekuce je samozřejmě ona doba, kdy se stane pohledávka splatnou. Ale je možné řešit exekuci formou přikázání jiné peněžité pohledávky dle § 312 a násl. zák. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád).

Poddlužníka (tedy v tomto případě pojišťovnu) nelze nutit k předčasnému splacení pohledávky, to opravdu nelze. Další problém by mohl nastat, pokud by dlužník, proti němuž je vedena exekuce, neměl prostředky na splácení jednotlivých pojistných plnění, a smlouva by proto byla pojišťovnou vypovězena… pak by tyto prostředky spadly do exekuce rovnou...," uvedl Vladek Krámek, právník společnosti Fincentrum.

Pohledávka klienta vůči pojišťovně o výplatě investiční složky postižena exekucí být může, přesto se tak neděje příliš často - a důvodem je čas. Dlužník i exekutor musí počkat na řádný termín výplaty rezervotvorného pojištění.

Pokud dlužník svůj závazek uhradí, nemusí k exekuci životního pojištění dojít. A protože exekuovat pojištění je časově náročné a exekutoři mají mnohem více jiných příležitostí, jak vymoci z dlužníka peníze, je životní pojištění až mezi posledními možnostmi.



