Do zlata nejvíce investují zralí lidé nad 40 let. Umění je včas prodat

A protože je řešení rusko-ukrajinského konfliktu v nedohlednu, mohlo by podle odborníků zlato ještě více posilovat. Investoři tak stále častěji staví portfolia na defenzivních titulech, jako je právě zlato.

Jaké charakteristiky má Čech, který nakupuje fyzické zlato

"Zaznamenali jsme zvyšující se zájem o nákup zlata či drahých kovů, ať už prostřednictvím našeho internetového obchodu, nebo i v síti našich kamenných poboček. Proto nás zajímalo, zda lze popsat typického zákazníka nějakými zobecňujícími charakteristikami," uvádí Jan Žák ze společnosti Zlaťáky.cz, která zpracovala průzkum o tom, kdo kupuje zlato.

Muži, nebo ženy? Ač podíl 22 procent není ve srovnání s jinými formami investování vůbec špatný a ženy se o problematiku nákupu zlatých slitků a mincí zajímají čím dál více, přece jen si muži stále udržují značný náskok.

Jan Žák je přesvědčen, že se podíl žen bude dále průběžně zvyšovat. "Z našich zkušeností ženy potřebují k rozhodnutí více informací, a tím pádem i delší čas. Vše si podrobně studují, na vše se doptávají," vysvětluje.

Když se podíváme na to, v jakém věku se Češi uchylují nejčastěji k investicím do zlata, více než třetinu zabírají lidé ve věku 41 až 50 let. Třicátníci a padesátníci mají zhruba pětinový podíl. "Zástupci starší generace, kteří si prošli měnovou reformou, patří mezi stabilní zákazníky a zlatu stále projevují důvěru," komentuje nejstarší kategorii Jan Žák.

Nejméně mají o fyzické zlato zájem mladí ve věku 21 až 30 let, což je pochopitelné. V tomto věku teprve začínají pracovat, starat se o vlastní bydlení, zakládat rodiny a většina jich žádné peníze nazbyt nemá.

Může se však zdát neobvyklé, že se zlatými investicemi zabývá 11 procent teenagerů. Pro Jana Žáka toto vysoké zastoupení v nejmladší kategorii zas až takovým překvapením není: "Mladí lidé jsou vybaveni znalostmi ze škol a rádi zkouší, jak co funguje. Proto když mají volnou částku v řádu jednotek tisíců, neváhají a koupí si investiční minci."

Poměrně velký rozptyl je v zastoupení jednotlivých krajů. Nejvíce do zlata investují Pražané, s odstupem osmi procent jsou za nimi lidé z jižní Moravy. Nejméně se o zlato zajímají lidé z Karlovarského a Pardubického kraje.

Podle analytika Aleše Michla není umění v tom zlato koupit, ale výhodně prodat. Aby ten, od koho jste zlato koupili, byl k dispozici ve chvíli, kdy se rozhodnete zlato prodat a za cenu pokud možno co nejvíce se blížící ceně tržní.