Investoři sázejí v roce 2001 na zdraví, finance a energetiku

Většina akciových tipů světových analytiků pro rok 2001 směřuje do tří oblastí: zdravotnictví, financí a energetiky. Ti odvážnější doporučují investovat i do akcií nové ekonomiky, ti nejodvážnější se nevyhýbají ani internetu a telekomunikacím.

Hitem počátku roku 2000 byly akcie internetových firem, které však investorům pod stromeček nepřinesly bohaté výnosy, ale nadílku analýz, rozhovorů a komentářů na téma „proč byly v březnu tech-stocks nadhodnocené.“ Po hořkých zkušenostech se stále padajícím NASDAQem se analytici pro rok 2001 poněkud odvrátili od technologií (i když ne zcela) a své naděje až v překvapivé shodě upínají do tří oblastí: zdravotnictví, financí a energetiky. Věřme, že tato shoda neskončí podobně, jako dot-com šílenství z počátku roku 2000. I když… jak ke svým predikcím dodává Phil Dow z Dain Rauscher Wessels: „Nevím, jestli se to hned zvrtne a budeme v plusu, ale za dva tři roky budou investoři bohatě odměněni.“ (cnnfn.com) A zde jsou jeho tipy:

CISCO - “za $40 je to skoro zadarmo“

NOKIA i2 Technologies Amdocs



Tyto tipy se mírně vymykají "blbé náladě posledního půlroku", ale ukazují, že (stále nebo už?) existují jedinci, kteří v ”techies” věří. Pokud si ale nemyslíte, že už přišel ten správný čas mít třetinu portfolia v technologických akciích, měli byste se řídit doporučeními konzervativnějších kolegů pana Dowa:

Analytici britského Interactive Investor International sázejí do výše zmíněných “zlatých” oblastí pro příští rok, tedy zdravotnictví, financí a energetiky: Zde jsou jejich doporučení:

Royal Bank of Scotland : Akcie této banky rostou již od března 2000 (po převzetí NatWest) a objevují se v investičních doporučeních mnoha britských investičních bank a skupin.

: Akcie této banky rostou již od března 2000 (po převzetí NatWest) a objevují se v investičních doporučeních mnoha britských investičních bank a skupin. Baltimore : Bezpečnost elektronického obchodování (B2B) – další oblíbený segment analytiků.

: Bezpečnost elektronického obchodování (B2B) – další oblíbený segment analytiků. Aortech : Skotský výrobce kardiovaskulárních přístrojů a zařízení.

: Skotský výrobce kardiovaskulárních přístrojů a zařízení. Oxford Biomedica : Genová terapie, zaměření na neurologii, rakovinu a AIDS.

: Genová terapie, zaměření na neurologii, rakovinu a AIDS. ARM : Dodavatel mikroprocesorů a souvisejících řešení

: Dodavatel mikroprocesorů a souvisejících řešení BTG : Technology developer s úspěšnými patenty v oblasti zdravotnictví (léčba a diagnostika)

: Technology developer s úspěšnými patenty v oblasti zdravotnictví (léčba a diagnostika) PowerGen : Britská energetická společnost s celosvětovými ambicemi

: Britská energetická společnost s celosvětovými ambicemi Dixons: Maloobchodní prodejce elektroniky s významnými internetovými aktivitami (freeserve). Maloobchodní řetězce jsou také oblíbenými tipy pro rok 2001 (britskými analytiky je často doporučováno zejména Tesco). Ani britští analytici se zcela nevzdávají IT-akcií, Barclay’s doporučuje nákup akcií skupiny Logica, z oblasti telekomunikací pak sází na výrobce telekomunikačních zařízení Marconi a telekomunikační společnost Cable&Wireless. Ani Barclay’s neopomíjí zdravotnictví, když doporučuje investice do akcií nově vzniklého giganta GlaxoSmithKline. Doporučení Royal Bank of Scotland nepřekvapí.

Vraťme se zpět na americké trhy: Zabezpečování elektronického obchodování láká i Jima Waggonera ze Sands Brothers and Co, což dokládají jeho tipy: VeriSign, Check Point Software a Internet Security Systems. Pokud už ale prostě nechcete slyšet o technologických akciích a ve zdravotnictví se moc nevyznáte, mají pro vás američtí analytici dva tajné tipy (které vám budou určitě bližší): Goldman Sachs a Merrill Lynch.

Podobně bychom mohli pokračovat i dále – máte-li zájem o další tipy profesionálních analytiků, doporučujeme zejména CNN Financial Network, kde jsou každodenně publikovány nová doporučení k americkému trhu. Celkově by se jednotlivá doporučení mohla shrnout následovně: Chcete-li klidný spánek, jděte do financí, zdraví, energetiky, zábavy, maloobchodu… Máte-li čas a pevné nervy, pak na vás čekají nehorázně levné technologické akcie. A pokud věříte v prosperující českou ekonomiku (a americkou recesi), můžete si koupit třeba… ČEZ (On-line data, On-line grafy).

Zpracováno s použitím informací ze serverů CNN Financial Network, Interactive Investor International, Wall Street Journal, Smart Money a dalších.

Co říkáte na výše uvedená doporučení? Máte tajný tip na favorita pražské burzy 2001? Kupujete technologické akcie?