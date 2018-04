Investoři vložili do druhé řady Dne D sedm milionů korun

Představte si, že máte na návěsu kamionu nebo přívěsu svého auta chytrou plachtu, která začne houkat, když ji prořízne zloděj. Dobrý nápad? Bezpochyby, tak jak je možné, že jeho autor nepřesvědčil žádného z pětice investorů, aby podpořili jeho podnikání? Podle nich si přivedl špatného společníka, který zkušené byznysmeny odradil. I to se může stát před kamerami České televize v pořadu Den D - protože úspěch nebo neúspěch je věcí okamžitého rozhodnutí lidí, kteří do nabízených projektů vkládají své vlastní peníze.

Nejznámější jsou plyšáci

Investora a velkou mediální pozornost získal Marek Hlávka s cestovní kanceláří pro plyšáky. Přitom se Marta Nováková před prezentací domnívala, že podnikatele vyhodí hned na začátku.

Cestovka funguje tak, že svého oblíbeného plyšáka pošlete na dovolenou. Vašeho mazlíka vám dovezou do vámi vybrané lokality a tam ho nafotí. Fotografie zachycují plyšáka třeba na večeři s kamarády nebo u významných památek. U nás cestovka zatím funguje jen pro zahraniční klientelu, která do Prahy posílá své plyšové kamarády (více o projektu se dočtěte v našem předchozím článku).

Do cestovky investoval Tomio Okamura a Dana Bérová. "Tomio Okamura se nejprve obával mých malých zkušeností ze světa byznysu, ale postupem času poznal mé nadšení a snahu posunout projekt dál," popisuje začátky spolupráce Hlávka. "Půl roku po zapojení investorů do projektu, plánujeme stále další novinky. Plyšákům teď nabízíme dokonce i masáže," upřesňuje Hlávka.

"Nečekal jsem, že v pořadu najdu nápad, který by stoprocentně splňoval všechny moje podmínky. Ale cestovka pro plyšáky mě nadchla," říká Tomio Okamura. "Dokonce mohu říci, že je to zřejmě ve světě nejmedializovanější nápad české firmy za poslední desítky let. A to mi připadá fantastické," doplňuje investor.

Svou investicí také velmi překvapil Ondřej Bartoš. Do autodráhy Slotcar.cz investoval sám 1,5 milionu korun. "Produkt mě zaujal a přišel mi unikátní. Nabídl jsem jim investici, ale za předpokladu, že domyslí strategii a pečlivě vše naplánují."

Pro někoho je rozdíl mezi dobrým nápadem a nápadem pro investice. "V kategorii nápadů se mi velmi líbilo zařízení, které při sekání trávy briketuje odpad. Coby projekt pro byznys se mi stále zdá nejlepší distribuce zdravotních židlí SpinaliS, do něhož jsme investovali s Danou Bérovou," vysvětluje Ondřej Bartoš.

"Skvěle funguje spolupráce mezi investory a podnikateli na projektu zdravotních židlí. Po dohodě s investory sebrali odvahu a převzali zastoupení zdravotních židlí i na Slovensku, přičemž se už teď rozlíží po dalších trzích," popisuje úspěšný projekt Lukáš Franta, dramaturg pořadu.

Michaela Rostocka nejvíce zaujaly Japonské topoly. "Projekt je na křižovatce energetiky, obnovitelných zdrojů a agrobyznysu. Navíc se jeho autor nebojí pracovat, podnikat a přemýšlet o něm," objasňuje svůj zápal pro stromy Michael Rostock.

Investory bývají i diváci

I když peníze od investorů podnikatelé nezískali přímo v pořadu nemusí to být konečná - Den D měl totiž takovou sledovanost (průměrně půl milionu diváků, dalších 200 tisíc lidí se podívá na internetu), že se často našel nějaký investor přímo mezi nimi.

"Po odvysílání se nám ozvalo mnoho potenciálních investorů, takový zájem jsme nečekali. Už věříme, že se naše Kornetka na trhu brzo objeví," vypráví Radek a Naďa Pražákovi, kteří přišli s nápadem vyrábět a prodávat malé papírové "zábrany", které by bránily stékání tající zmrzliny po kornoutu. Investorům, od nichž chtěli milion korun, se sice nápad líbil, ale odradily je nejasnosti při distribuci a "nepřipravenost" manželů. I tak byli Pražákovi spokojeni.

A nejsou sami, nabídky na spolupráci získali například Jitka Sunkovská s časopisem pro dívky nebo nejstarší účastník Dne D Jiří Steklý s čokokornouty, ohlas měl i projekt originálních kamen Král hromu. Investora a velkou mediální pozornost získal Marek Hlávka s cestovní kanceláří pro plyšáky.

Jeden z účastníků navíc apeloval přímo na diváky, jako na potencionální investory. Přijel nabídnout spoluúčast na projektu, jehož předmětem byla výroba miniauta (více se dozvíte v předchozím článku).

co je den d Česká televize od 5. ledna do 29. března vysílala druhou řadu pořadu Den D, ve kterém bylo možné získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si mohl investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu korun. Investoři pak do nápadu mohli, ale nemuseli investovat. Druhá řada měla 13 dílů a v každém vystoupilo pět uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řekli, kolik peněz potřebovali a za jaký podíl. Částka, o kterou si "podnikatel" řekl, byla neměnná, ale o podílu investorů se dalo smlouvat. Investoři totiž vkládali do projektů své vlastní peníze. Podrobná pravidla najdete ZDE.

Přislíbení peněz neznamená byznys

Ani zdánlivě úspěšná prezentace nemusí skončit dobře. Pan Věříš, který se pořadu účastnil se svým příborem pro handicapované, dostal příslib požadovaných peněz. Původně chtěl 300 tisíc korun za 7% podíl. Během prezentace ho však investoři zlomili a on jim nabídl 50 procent z případného zisku. To ale není nic neobvyklého.

Úkoly, které mu investoři dali, na vlastní náklady splnil, ale jeden z investorů zjistil, že podobný výrobek již v zahraničí existuje. Investoři od smlouvy tedy odstoupili. (o příběhu si více přečtěte v blogu).

Kdo do jakého projektu investoval ve druhé řadě Dne D Investoři Dohoda Projekt Účastník T. Okamura 700 tisíc/30% podíl Masové špízy Pavel Knedla M. Nováková, T. Okamura, D. Bérová 1,5 milionu/30% podíl Dražby přeprav René Štrof O. Bartoš 1,5 milionu/45% podíl Autodráhy Slotcar.cz Stanislav Kubín, Pavel Řebíček M. Rostock-Poplar, O. Bartoš, D.Bérová 1,5 milionu/36% podíl Japonské topoly Jaroslav Kašpárek T.Okamura, D.Bérová 300 tisíc/30% podíl Cestovka pro plyšáky Marek Hlávka O.Bartoš, M.Nováková 300 tisíc/50 % podíl Jídelní příbor pro jednu ruku Jiří Věříš O.Bartoš, D.Bérová 800 tisíc/20% podíl Zdravotní židle Žaneta Badlíková O.Bartoš, M.Rostock-Poplar 400 tisíc/45% podíl Policové okno Aurelie Roubalová Zdroj: Česká televize, údaje jsou v korunách

Další řada a změna pravidel

Ještě letos se začne natáčet třetí řada Dne D. Momentálně probíhají castingy. Přihlásit se můžete na stránkách České televize. Vysílání třetí řady se plánuje na začátek roku 2011.

Pravidla zůstávají skoro stejná, ale účastníci si budou moci říct až o tři miliony korun. Česká televize nebyla úplně spokojena s přihlášenými projekty. "Zvýšením možné investice chceme přitáhnout ještě kvalitnější projekty, které jsou v pokročilejším stadiu a chybí jim, chytré peníze investorů - tedy nejen hotovost, ale i zkušenosti a kontakty. Mělo by to do pořadu vnést i více napětí," vysvětluje dramaturg pořadu Lukáš Franta.

Vyšší kvalitě přihlášených projektů by mělo pomoci, že na výběru soutěžících z přihlášených adeptů bude spolupracovat Hospodářská komora České republiky. Ještě není úplně jasné, kdo z investorů druhé řady bude účinkovat i ve třetí, jednání s nimi probíhají.