Investorům do nemovitostí se otevírá ostrov Mauritius

Mauritius je překrásný ostrov uprostřed Indického oceánu. Pochlubit se může nejen členitou a rozmanitou krajinou, pohádkovými plážemi obklopenými korálovými útesy, průzračně modrými lagunami, nádhernou přírodou, stylovými hotely, výbornou kuchyní, ale i šarmantními a usměvavými obyvateli.

Ostrov je oblíbený obdivovateli přírodních krás, plavci, vodními lyžaři, potápěči, surfaři, rybáři, jachtaři, golfisty, gurmány i milovníky nočního života. Jeho velkou předností je vysoká kvalita služeb za velice příznivé ceny, respektive jedny z nejnižších v této oblasti Indického oceánu.



Jak kupovat nemovitosti na Mauriciu

Od získání nezávislosti na Velké Británii cizinci prakticky nemohli nemovitost na Mauriciu koupit. Zlom nastal v roce 2006, kdy místní vláda, v rámci rychlejšího ekonomického rozvoje země, začala podporovat usidlování bohatých investorů a kvalifikovaných pracovních sil na ostrově.

Cizincům nabízí tři základní schémata koupě nemovitosti. Prvním je The Permanent Residence Scheme (PRS) - obdoba americké zelené karty s právem trvalého pobytu a možností v zemi pracovat. Základní podmínkou ze strany cizince je investovat na ostrově minimálně 500 000 USD v rámci své obchodní, nebo výrobní aktivity. Na základě splnění této podmínky si zahraniční investor může koupit stavební pozemek až do rozlohy až 5 276 m2, a do vzdálenosti do 100 metrů od břehu moře. Dům si tak může postavit v nejcennější „první linii“ od moře. První schéma je výhodné pro cizince, kteří chtějí na Mauriciu trvale bydlet, nebo se tam velice často vracet.

Druhou možností je The Integrated Resort Scheme (IRS). Cizinci mohou kupovat nemovitosti v k tomu účelu stavěných rekreačních střediscích. Jediným rozdílem oproti první variantě je délka povolení k trvalého pobytu. Zatímco v první je neomezená, v druhé je vázána pouze na dobu vlastnictví nemovitosti. Právo k trvalému pobytu je velmi důležité. Vzniklo jako reakce na situaci v USA, kde si sice nemovitost koupit bez problémů můžete, ale imigrační úředník vám může vstup do USA odepřít, a to i v případě, kdy máte platné vstupní vízum. Druhá varianta je výhodná pro ty cizince, kteří chtějí nemovitost využít pouze k rekreačním účelům, což bude i případ českých a slovenských investorů.

Třetí variantou je The Scheme to Attract Professionals for Emerging Sectors (SAPES), jíž se mauricijská vláda snaží na ostrov přilákat vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, zejména pro obor informačních technologií a bankovního sektoru. Těmto odborníkům pak samozřejmě umožňuje koupi nemovitosti k bydlení a zajišťuje jim i pracovní povolení a trvalý pobyt.

Výhody a nevýhody koupě nemovitostí na Mauriciu

Mezi základní nevýhody patří značná vzdálenost od ČR, vysoké ceny nemovitostí, vysoké transakční náklady spjaté s koupí i následným prodejem nemovitosti a vysoké zdanění příjmu z nájmu nemovitosti. Mezi výhody patří stabilní ekonomická a politická situace a možnost strávit zde zimu, kdy je na Mauriciu léto v plném proudu, zatím co v Čechách mráz a plískanice.

Ceny nemovitostí v nově stavěných rekreačních střediscích (ve schématu IRS), jako například vily ve Valriche (www.villasvalriche.com) a v zátoce Anahita (www.anahitamauritius.com) se pohybují od 500 000 USD výše. Transakční náklady na koupi nemovitosti činí až 22 % z kupní ceny. Při ceně nemovitosti v řádu 0,5 mil. USD platí kupující cca 70 000 USD a prodávající 50 000 USD na daních a poplatcích spojených s nákupem nemovitosti. Příjmy z pronájmu nemovitostí jsou u cizinců zdaňovány ve výší 15 %. Pronájem nemovitosti je přitom nutné provádět prostřednictvím specializované, vládou licencované společnosti.

Místní realitní agenti i právníci nabízejí ještě čtvrtou možnost koupě, a to prostřednictvím společnosti. Kupující si založí podle maurcijských zákonů obchodní společnost a jejím prostřednictvím koupí nemovitost, která se stane jejím jměním. Jelikož se zde neplatí daně z majetku společností, může jít i o výhodnou formu koupě, nad níž se je třeba zamyslet.