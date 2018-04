Investování: jednoduše přes internetbanking

Investovat z pohodlí domova je možné nejen přes on-line brokery, ale také pomocí přímého bankovnictví několika bank. Svým klientům umožňují investovat do různých druhů podílových fondů. Které banky to jsou a co vše jejich internetbanking nabízí?