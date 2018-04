Investování jen pro bohaté? Nesmysl

Přestože jsou nové investiční příležitosti určeny většinou cizoměnovým investorům, je většina domácích investorů (zejména těch „drobných“) odkázaná na domácí měnu a v ní také chtějí vydělávat. I když by se mohlo zdát, že na výběr toho moc nezbývá, možnosti tady jsou. A to jak pro konzervativní, tak pro dynamické investory. A navíc, výnosy korunových aktiv v posledních letech vůbec nejsou špatné.

Jak již bylo napsáno, na výběr toho moc není. Jelikož státem dotované produkty, jako je stavební spoření nebo penzijní připojištění nelze počítat mezi běžné investiční nástroje (jedná se o spořící produkty v pravém slova smyslu), situace se tím poněkud zjednoduší (alespoň v dnešním našem článku). My se tak můžeme zaměřit na podílové fondy a akcie.

Kde vám koruna skutečně vydělá?

Pro mnoho lidí jsou již dlouhou dobu synonymem pro investování. Jedna skupina investorů nemůže zapomenout na to, jak na akciových trzích přišla v devadesátých letech o část svého mění. Ti šťastnější naopak budou dlouho vzpomínat na neuvěřitelné, které jim domácí akcie nadělují v posledních letech.

Základním principem akcie jako majetkového cenného papíru je možnost spolupodílet se na rozhodování o základních otázkách činnosti akciové společnosti a nárok na dividendu. Většina investorů však vnímá akcie pouze jako nástroj k dosažení kapitálového výnosu, vyplývajícího z kladného rozdílu nákupní a prodejní ceny. Akcie však mohou plnit také funkci dlouhodobé investice se zajímavým potenciálem růstu, velkou mírou likvidity a v lepším případě i pravidelným příjmem ve formě dividendy.

Většina z vás určitě namítne, že investování do akcií je doménou bohatých jedinců, nebo institucionálních investorů, kteří jsou schopni realizovat velké objemy obchodů nutné pro vstup na trh. To ale vůbec není pravda. Nejlikvidnější akciové tituly v segmentu SPAD se sice obchodují jen ve velkých objemech a minimální množství je určeno tzv. lotem (např. 1000 ks), ale kromě SPADu je možné přímo na burze obchodovat v systému KOBOS a tam je již možné ty samé tituly nakoupit bez minimálního omezení. Kromě SPADových titulů jsou ale na burze i jiné tituly, i když je pravda, že jejich likvidita není valná (a tím se ztrácí jedna z největších výhod akcií, kterou je právě likvidita). Obchody na burze vám zprostředkují brokerské společnosti, nákupní pokyny však ani zdaleka nejsou zadarmo. Některé společnosti vám umožní investovat do českých akcií i přes internet (např. Fio, největší internetový broker u nás, Patria, brokerjet apod.) a poplatky jsou většinou dokonce nižší.

Jednou z možností je RM-Systém

Další možností, jak nakoupit akcie přímo a v malém, je investice přes RM-Systém. Ten vznikl v roce 1993 jako organizátor mimoburzovního trhu s cennými papíry, od roku 2002 má společnost povolení k vypořádání obchodů pro banky a obchodníky s cennými papíry. Přístup na RM-Systém není nijak omezen, a zákazníkem se může stát jakákoliv fyzická, nebo právnická osoba. V ČR vlastní cenné papíry, většinou z kupónové privatizace, mnoho lidí. RMS je pro ně nejlevnější cestou pro prodej akcií,

kterou může využít každý přímo, na rozdíl od burzy, kde se obchoduje přes makléřské firmy. Kromě běžných zákazníků ale na RMS mohou působit i profesionální obchodníci, kterým RMS poskytuje statut zvláštních zákazníků, jejichž působení se vyznačuje řadou odlišností od běžných zákazníků. Od roku 1999 je možné na RMS obchodovat také přes internet, přímo z webových stránek a cena za internetový obchodní pokyn je výrazně nižší než na přepážce.

V současnosti vykazují akciové trhy velmi dobrou výkonnost, zaznamenávají výrazné nárůsty a indexy překonávají rekordní hodnoty. Ne každý je však ochoten a schopen investovat přímo na akciových trzích. Ti, kteří chtějí diverzifikovat riziko a podílet se také na výnosech jiných druhů cenných papírů v jiných zemích mají na výběr podílové fondy. V korunových podílových fondech tak můžete bez toho, abyste podstupovali měnové riziko, vydělávat na vývoji na akciových trzích z celého světa.

Diverzifikujte s podílovými fondy

Podílové fondy jsou dnes jedním z nejoblíbenějších investičních nástrojů, což je dáno velmi příznivým poměrem rizika a výnosu a celkově velmi dobrou likviditou. Investiční horizont je závislý na převažujících investičních nástrojích obsažených v portfoliu fondu. Proto mohou být fondy preferovány investory s různým vztahem k riziku a výnosu a s různým investičním horizontem.

Výnos z investice za rok 2005 při vkladu 100 000 Kč České akcie - SPAD Unipetrol 134 928 Kč ČEZ 114 998 Kč Zentiva 46 911 Kč Domácí akciové podílové fondy Erste Stock Danubia CZK 66 800 Kč ISČS Sporotrend 40 700 Kč ING International Český akciový 39 500 Kč Domácí smíšené podílové fondy IKS Balancovaný 33 900 Kč J&T Opportunity CZK 32 800 Kč Prosperita Globální 28 300 Kč Domácí dluhopisové podílové fondy Conseq Invest Dluhopisový 5 800 Kč Erste Bond Danubia CZK 5 500 Kč ISČS korporátní dluhopisový 5 100 Kč Domácí peněžní podílové fondy Conseq Invest Konzervativní 2 200 Kč KBC Multi Cash CSOB CZK 2 000 Kč IKS Peněžní trh 1 900 Kč

Pro investory s krátkým investičním horizontem (investice do jednoho roku) jsou vhodné fondy peněžního trhu. Nabízejí výnos kolem 2 – 3 % a riziko je velice nízké. Investorům, počítajícím s dobou investice kolem tří let, lze doporučit fondy dluhopisové. Ty sice nabízejí výnos kolem 3 – 5 %, to je ovšem spojeno s větším rizikem jako u předešlého typu fondu. Pokud je váš investiční horizont někde mezi třemi a pěti lety, zkuste to ve fondech smíšených. Ve těch sice vzhledem k struktuře jejich portfolia podstupujete středně vysoké riziko, výnos ve výši 7 – 8 % pro vás však může být zajímavý. Těm z vás, kteří jsou ochotni akceptovat vyšší riziko, ale chtějí za to mít možnost dosáhnout výnosu více než 10 %, těm jsou určeny fondy akciové. Vzhledem k větší krátkodobé volatilitě je investiční horizont u těchto fondů stanoven na pět i více let.

V souvislosti s fondy nemůžeme nezmínit zajištěné fondy, které v minulém roce zaznamenaly doslova boom. Konzervativně smýšlejícímu českému investorovi totiž nabízí prakticky nulové riziko ztrát a zároveň možnost podílet se na vývoji akciových trhů. Vzhledem k jejich dlouhodobější povaze a různé konstrukci se skutečná výhodnost, resp. nevýhodnost této investice ukáže až v průběhu několika budoucích let. Je ale evidentní, že společnosti vydávající tyto fondy se trefily přesně do gusta domácích investorů.

Vvýhody a nevýhody akcií a fondů výhody nevýhody akcie likvidita vyšší vstupní investice dlouhodobý výnos vyšší riziko dividenda poplatky brokerům možnost podílet se na vedení společnosti daňové zvýhodnění fondy likvidita netransparentnost daňové zvýhodnění nemožnost ovlivnit, kam jdou naše peníze diverzifikace poplatková struktura vhodné pro různé typy investorů

Novinkou na trhu fondů, která sice zatím mnoho fanoušků nemá, ale v budoucnu by se mohla ukázat jako velmi zajímavý způsob zhodnocení peněz, jsou fondy nemovitostní. Nemovitosti jsou v poslední době velmi oblíbenou alternativou ukládání peněz. Je to ale finančně poměrně náročné a právě nemovitostní fondy by mohly v budoucnu investice do realit zpřístupnit širšímu počtu investorů. Většímu rozmachu v současnosti u nás brání legislativní nesrovnalosti, které by se však mohly v blízké době vyřešit ke spokojenosti potenciálních investorů.

Velkou výhodou fondů je všeobecně nulové zdanění výnosů, pokud má člověk peníze vložené do fondu minimálně po dobu 6 měsíců. Vzhledem k doporučeným investičním horizontům tak s touto výhodou mohou počítat všichni investoři.

