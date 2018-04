Spořit na důchod je jako letět na Madeiru, přirovnává poradce

Možná máte obavy z investování. Ať už pramení z čehokoli, zkuste je překonat a začít. Je to podobné jako s létáním. Strach z letu je mnohem častější než strach z cestování autem. Přitom letadlo je mnohem bezpečnější, komfortnější, rychlejší a často i levnější. Stejné je to se zhodnocováním peněz. Třeba na dvacetiletém horizontu přijdete spořením na účtu zaručeně (či „garantovaně“) o více peněz než investováním v široce diverzifikovaném portfoliu podílových fondů.

Spoříte na běžném účtu? Na Madeiru jdete po svých

Pokud je vaše destinace dostatečně vzdálená, má smysl uvažovat o letadle jako prostředku k dosažení vašeho cíle. Když se vydáte třeba na Madeiru pěšky, půjdete celkem dlouho a narazíte hned na několik překážek. Jedna z nich je navíc stěží překonatelná - Atlantik. Takovou pěší túru lze přirovnat ke spoření na důchod na běžném účtu nebo do polštáře. Vydáte spoustu energie, svého lidského kapitálu i času a do cíle pravděpodobně ani nedojdete.

Transformovaný fond je jako jízda autem

Autem budete rychlejší. To může představovat třeba transformovaný fond nebo dřívější penzijní připojištění se státním příspěvkem. Také v autě narazíte na portugalském pobřeží na oceán a měli byste tak dopředu počítat s tím, že musíte „spořit“ víc: na loď, která vás i s autem přepraví z kontinentu na ostrov. Odchod do důchodu se tak může pozdržet.

Po dlouhém výcviku můžete pilotovat sami

Dříve nebo později stejně dospějete k rozhodnutí letět, tedy investovat. A jaké máte možnosti? Můžete se rozhodnout letět sami. To znamená sami letadlo pilotovat a také sami investovat přímo na burze. Nejdřív vás ale čeká studium. Po absolvování dlouhého a náročného výcviku, který vyžaduje vysokou psychickou odolnost a mnoho času na trenažérech i v samotném letadle, se vám asi podaří na Madeiru doletět.

Pokud byste ale nevěnovali dostatek času studiu, přípravě a tréninku, respektive získání vzdělání a znalostí chování trhu a jednotlivých instrumentů na něm, mohl by se vám takový let stát osudným. A i když budete úspěšní, časem bude třeba zvážit, jestli chcete investovat tolik času do svého nového hobby.

Dopravní letadlo řídí poradci

K letu na Madeiru můžete využít dopravní letadlo. Ve finanční hantýrce by šlo například o doplňkové penzijní spoření nebo portfolio otevřených podílových fondů. Samotnému fungování dopravního letadla rozumí jen málokdo. Cestující ale vždy dostanou instrukce, co dělat „in case of emergency“. U podílových fondů platí zlaté pravidlo: „hlavně nesledovat zprávy“. Mohli byste tak nabýt mylného dojmu, že letadla padají podezřele často a investování je nebezpečné.

Konstruktér dopravního letounu a tým, který ho následně servisuje, je vlastně tým portfolia manažerů podílového fondu, kteří důvěrně znají stroj do poslední jeho součástky, znají přesně jeho parametry i rizika. Pilotem je pak investiční poradce, který zná kromě rizik i cíl letu, ví jaká opatření v jaké situaci přijmout, kdy zahájit klesání, jak letadlo po přistání zabrzdit, aby na konci letu klient fondu i pasažér letadla komfortně vystoupili.

Při turbulencích nevystupovat

Také v dopravním letadle mohou nastat turbulence. V takové situace ale těžko někoho napadne dobrovolně se katapultovat. A cílem cesty není zachovat si maximální rychlost, ani opouštět letadlo v maximální rychlosti, nýbrž dostat se do kýženého letoviska. Při každém zhoupnutí, tedy korekci na akciovém trhu, nebudete chtít vystupovat, ať už se na britském kontinentu děje cokoli. Pokud by měla přijít bouřka, možná se pilot rozhodne pro mezipřistání, ale profesionální rozhodnutí necháte na něm.

A jaké chyby dělají nezkušení a nepoučení cestující prostřednictvím podílových fondů? Tou fatální může být snaha doletět letadlem až do hotelového pokoje. Tedy chtít vystoupit a odkoupit na konci horizontu z dynamicky nastaveného portfolia. Jakkoli absurdní představa je to v případě letadla, při investování jde o častou chybu. Touha získat víc nakonec přebije zdravý úsudek.

K hotelu se z letiště vyplatí dojet raději autobusem a od recepce na pokoj dojít pěšky nebo výtahem. A stejné principy platí pro investování: postupný přechod ke konzervativnímu chování vás možná připraví o potenciálně vyšší zisk, zabrání ale možnému nepříjemnému propadu a zajistí, že cíle dosáhnete s mnohem vyšší pravděpodobností bez náhlých komplikací.

Už tedy víte, jak se dostat na Madeiru? Bonusem bude i ušetřený čas, který můžete trávit odpočinkem, spánkem, četbou nebo třeba prací na laptopu.