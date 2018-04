Jak vynášejí nejprodávanější podílové fondy? Za rok nic moc

Investujte chytře Díky srovnání investic víte, jaké investice jsou aktuálně nejvýhodnější.

Klíčem k úspěchu je totiž mít především vhodně nastavené portfolio, které umožní investorovi lépe se s výkyvy trhů vyrovnat. „V situaci, kdy začátkem roku akciové investice klesly o deset, mnohdy i více procent, nebude vypadat dobře jakékoli srovnání. Kdybychom výkonnost měřili před rokem, výsledky by byly zase příliš růžové. Tehdy například fondy zaměřené na americké akcie vykazovaly pětiletý výnos až 180 procent, v průměru tedy 23 procent za rok,“ vysvětluje finanční poradce Josef Uchytil.

Půjčte státu zadarmo

Výkonnost fondů kopíruje vývoj na světových trzích. Když klesají burzy, klesají i fondy. Čeští investoři jsou přitom na kolísání velmi citliví, což lze vidět i ze statistky prodejů.

Top spořící účty Přehled: kde vám úspory zhodnotí a kde jen platíte? Ilustrační snímek

„Převaha konzervativních fondů nad těmi rizikovými je u nás až zarážející,“ říká analytik Partners Aleš Tůma. „Problém je, že bezpečné dluhopisy, jako jsou například české státní, mají pro nejbližší dobu nulový výnosový potenciál. To se nezmění, ani když je na bankovní přepážce dostanete zabalené do líbivě pojmenovaného fondu,“ dodává.

Pro klienty, kteří jsou konzervativní a zároveň mají investiční horizont zhruba do tří let, aktuálně nevidí jinou alternativu než „zaparkovat“ peníze v bance. Rizikovější dluhopisové investice (shodou okolností jeden ze dvou výrazněji ziskových fondů v tabulce) nejsou vhodné pro každého. Když už se je investor rozhodne do portfolia zařadit, měl by volit spíše diverzifikovaný fond než jednotlivé dluhopisy neznámých a často i poměrně zadlužených firem.

Udržte nervy na uzdě, radí odborníci

Dohánět výnosy vyšším rizikem vyžaduje dlouhodobější přístup. I dlouhodobí investoři ale často zbytečně přicházejí o peníze. Podle Petra Šimčáka, obchodního ředitele Pioneer Investments ČR, u fondů platí to, co u každé jiné investice. Totiž, že nakupovat se má, když jsou ceny dole, a prodávat se má, když jsou ceny nahoře.

„Mnoho investorů se bohužel chová přesně opačně. Málokdo investuje do fondů po poklesech na trzích, ale naopak do nich investuje v době, kdy rostou. Logickým důsledkem je, že hned po svém vstupu fondu často zažijí korekci. A místo, aby vytrvali do doby, než se situace znovu obrátí, raději z fondu rychle vystoupí, aby se dostali takzvaně na své. S takovým přístupem je to ale v podstatě nemožné,“ vysvětluje Šimčák.

Mít je doma, byli byste bohatí Bankovky a mince za milionové ceny Nejvzácnější je pětitisícikoruna z roku 1919.

Ztráta je „sleva“ zní jedna z mnoha investičních pouček. Jiné burzovní rčení říká: akciový trh je jediný, kde všichni utíkají ke dveřím, když začnou slevy. Kdyby investoři začali kolísání fondů vnímat optikou slev, ne jako ztrátu, ušetřili by si podle Šimčáka mnohá zklamání i hodně peněz.

V praxi se samozřejmě těžko odhaduje, kdy už je nějaká investice levná tak akorát, anebo klesne ještě více. Důležité je nenechat se strhnout k nákupu momentálně módních investic, a pak odolat nutkání z investice vystoupit zrovna v době, kdy jsou noviny plné pesimistických titulků, nabádají odborníci.

Heslo investora: Nepanikařit při poklesu a nejásat při růstu

Co když má ale nějaký fond výkonnost dlouhodobě špatnou? I na tuzemském trhu jsou fondy, které jsou ve ztrátě i při pohledu na horizont 10 let či dokonce delší. „Stejně jako ve sportu či v umění i ve správě peněz jsou šampióni a poražení. Pokud fond opakovaně zaostává za konkurencí, může to být projevem nějaké systematické chyby v jeho strategii,“ říká Aleš Tůma.

Klíčem k úspěchu ale podle odborníků zůstává správně diverzifikované portfolio. To znamená nesázet na jednu kartu, ale mít pokryto všechno: americké akcie, evropské akcie, v menší míře rozvíjející se trhy a další exotičtější investice.

„V krátkém horizontu potřebujete mít zejména štěstí, optimistický názor a touhu spekulovat. V dlouhém horizontu stačí „pouhé“ plynutí času, nepanikařit při poklesu a nejásat při růstu. Na trzích již převáží racionalita plynoucí z prostého faktu, že společnosti generují zisky a platí daně,“ dodává Petr Šimčák.