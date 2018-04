Investovat bez miliónů? Proč ne?

Lidé si dávno zvykli přispívat měsíčně na stavební spoření (někteří mají dokonce uzavřených více smluv). A pomalu si zvykají na penzijní připojištění, kam také ukládají prostředky převážně s měsíční periodou. Tak proč tedy pravidelně měsíčně neinvestovat třeba do podílových fondů? Obliba otevřených podílových fondů stále roste, většina potenciálních střadatelů však stále žije v představě, že k nakoupení podílových listů budou potřebovat volnou hotovost ve výši řádově desítek, nebo dokonce stovek tisíc.

Na to, abychom mohli začít uvažovat o investici však v současnosti nemusíme vydělávat horentní sumy, a dokonce ani nemusíme zdědit milionové dědictví, nebo vyhrát ve sportce. Stačí k tomu několik stovek měsíčně, popřípadě pár tisíc na první investici.

Většina investičních společností nabízí svým klientům možnost ukládat pravidelné malé částky, navíc je tato možnost spojena s určitými výhodami ve formě snížených poplatků apod. Nabídku tvoří většinou předem vytvořené portfolio několika fondů společnosti, takže klient má zaručenou dostatečnou diverzifikaci a prostředky jsou rozděleny optimálně podle svých potřeb a přání. Na výběr je více kombinací fondů odstupňovaných podle míry rizika a doporučeného investičního horizontu.

Pravidelně znamená efektivněji

Pravidelné investování do podílových fondů v sobě spojuje několik výhod, které tak umožňují klientům s nižšími příjmy dosahovat zajímavých výnosů a nepodstupovat při tom neúměrně velké riziko. Kromě zvýšení efektivity finančních toků nabízí pravidelné ukládání prostředků také podstatné snižování rizika, a to i v případě že klient preferuje investici do rizikovějších fondů akciových, fondů fondů, případně smíšených.

Když totiž investor pravidelně ukládá stejnou částku, dochází k tomu, že i v případě rizikovějších a tím pádem volatilnějších fondů dochází k tzv. průměrování investice. Jelikož hodnota podílových listů v průběhu trvání investice kolísá, klienti je nakupují jednou za vyšší cenu, jindy naopak za cenu nižší a i při vyšších výkyvech se hodnoty vyrovnají. I opatrný, konzervativně zaměřený investor si pak může dovolit investovat do výnosnějších aktiv a nepodstupovat tak zbytečně vysoké riziko.

Vývoj pravidelné investice Měsíc Hodnota podílového listu Množství PL nakoupených za 1000 Kč červenec 04 0,7260 1377 srpen 04 0,6965 1436 září 04 0,7265 1376 říjen 04 0,7140 1401 listopad 04 0,7435 1345 prosinec 04 0,7393 1353 leden 05 0,7431 1346 únor 05 0,7667 1304 březen 05 0,7719 1296 duben 05 0,7565 1322 květen 05 0,7487 1336 červen 05 0,7746 1291 průměr 0,7423 1349

Zdroj: UNIS; v tabulce jsou uvedeny hodnoty fondu Pioneer-akciový fond

Spekulace se nevyplácí

Velmi důležité je v této souvislosti poznamenat, že proto, aby byla investice úspěšná, je třeba dodržovat disciplínu a investovat skutečně pravidelně stejnou částku. Mnoho investorů je totiž toho názoru, že nejlepších výsledků dosáhne tehdy, když bude navyšovat svůj majetek v investicích (podílových fondech) ve chvíli, kdy trhy rostou a naopak, když se situace nevyvíjí podle jejich představ, budou se snažit podílové listy prodat. Jde o tzv. časování trhu, při kterém se investor snaží najít nejvhodnější čas na investice do určitého produktu.

Vybrané produkty pro pravidelné investice Společnost Název programu Minimální investice Popis programu brokerjet ČS Investiční plány 30 EUR (fondy), 50 EUR (certifikáty) možnost výběru certifikátů a fondů společnosti Erste Sparinvest Conseq IM Classic Invest Progress 1000 Kč/mesíčně 2000 Kč/čtvrtletně investice do fondů Conseq Invest, Parvest, Franklin Templeton, předdefinovaných profilů, nebo aktivně řízených portfolií Active Invest Progress ČP Invest Investiční programy 500 Kč/mesíčně, první splátka 3000Kč tři předdefinované profily, jeden individuálně volitelný program z fondů ČPI Šikovná obálka konzervativní program pro velmi opatrné investory ISČS Investiční profily 1000 Kč/měsíčně, první splátka 5000 Kč předdefinované portfolia fondů ISČS a Erste Sparinvest určeny pro různé skupiny investorů Profilové fondy fondy fondů fungující jako doplněk k profilům IKS KB Fénix - konzervativní fond 500 Kč/měsíčně portfolio převážně dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu IKS a Société Générale AM Fénix - smíšený fond portfolio převážně smíšených a akciových fondů IKS a Société Générale AM Pioneer Rytmus 1000 Kč (30 EUR)/měsíčně, první splátka 3000 Kč investice do fondů Pioneer AM

Zdroj: společnosti

Bohužel, skutečnost je taková, že většinou tato snaha dopadne úplně opačně. Investoři nakupují, když trhy dlouhodobě rostou a nestačí se pak divit, když krátce na to dojde k poklesu a jejich investované prostředky se propadají do ztráty. Po nějaké době se nakonec rozhodnou větší části ztrátového portfolia zbavit, hned potom se však situace na trzích opět začne obracet k lepšímu. Investoři pozorují, jak

podílové fondy vydělávají a jejich prostředky přitom leží na zajištěném termíňáku, který ale nemohou zrušit. Nakonec se opět rozhodnou zainvestovat do rostoucího trhu a tak pořád dokola. Tohle je sice extrém, ale situace to není nereálná. Takoví aktivní investoři se potom nemohou divit, když budeme tvrdit, že jejich největším nepřítelem není špatně se vyvíjející trh, ale oni sami. Aktivní přístup k obchodování navíc prodražují i poplatky, které střadatelé platí při nákupu, nebo také při prodeji podílových listů.

Z uvedeného plyne, že když už se člověk rozhodne, nebo by chtěl začít investovat, není nutnost, aby měl k dispozici velkou sumu peněz. K tomu, aby mohl pravidelně zhodnocovat své peníze, mu postačí pár stovek, nebo tisícovka měsíčně a navíc mu takový způsob investování výrazně zvýší efektivitu a omezí riziko ztrát. Je ale třeba dbát na investiční disciplínu, ukládat stejnou částku pravidelně a předejít tak možnému špatnému odhadu chování trhu

Je pro vás pravidelné investování zajímavou možností zhodnocování prostředků, nebo raději investujete sporadicky, ale zato vyšší částky?