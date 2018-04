Investovat? Rozhodně ano, ale s rozumem.

Pokud už nastala situace, že přemýšlíte o tom, kam s volnými penězi, rozhodně nedoporučujeme je nechat v bance. Jistota, že o svoje peníze nepřijdete, totiž není úplně namístě. Úroky v bance na běžném účtu a v současnosti také na termínovaném účtu jsou skutečně na mizerné úrovni. Ve spojení s vysokými poplatky, které si bankovní instituce u nás účtují a inflací na nich každoročně ztrácíte i několik procent. Úroky jsou samozřejmě zdaněny 15% daní. Je jasné, že mít určitou hotovost na účtu pro případ nepředvídaných výdajů musíte, mělo by se však jednat o minimum.

Některé bankovní produkty umožňují investorům podílet se na růstech akcií, nebo akciových indexů (Živnobanka US TOP, EUROTOP), popřípadě spekulovat na vývoj měny (Prémiový vklad ISČS) a dosahovat tak zajímavějších výnosů v krátkém investičním horizontu. Výhodou těchto produktů je jejich transparentnost, pojištění vkladu a garance minimálního výnosu. Nevýhodou může být denominace v cizí měně, nevyzpytatelnost měnového kurzu, zdanění a nízký garantovaný výnos.

Garance nemusí znamenat výdělek

NENECHTE SI UJÍT Vezměte si hypotéku a vydělejte!

Určitě by stálo za úvahu nepoužívat všechny vlastní peníze na investici do nemovitosti, ale půjčit si cizí a ty vlastní si uložit. Vyplatí se tato spekulace? Jak si najít práci v Evropě

Pokud se budete chtít vydat za prací do světa, měli byste se nejprve seznámit s nabídkami na trhu práce a zorientovat se v nezbytných úkonech.

Nebojte se neznámých plodů

Ovoce a zelenina nesmějí ve správném jídelníčku chybět. Platí, že čím více se jich v něm vyskytuje, tím lépe. Jak ale poznat ty nejlepší plody?

Na principu garance navrácení peněz, resp. minimálního výnosu jsou založeny také zajištěné (garantované) fondy, které se těší veliké oblibě investorů. Umožňují jim podílet se na vývoji akcií, vzhledem k zajištění se ale musí vzdát určitého procenta svých výnosů. Společnosti vydávající tyto fondy tak slibují investorům větší, či menší participaci na vývoji akciových trhů a maximální možný výnos je omezen.

Tyto instrumenty jsou určeny konzervativním investorům s delším investičním horizontem kolem 4 až 6 let. Výnosy sice nejsou zdaněny, ale konstrukce a výpočet výnosů těchto produktů může vést k tomu, že výnos se nebude lišit od výnosu termínovaných účtů. Podmínky jsou navíc garantovány pouze při dodržení doby trvání fondu, která není nejkratší.

Podobný výnos, avšak žádnou garanci nabízejí fondy peněžního trhu. Na rozdíl od zajištěných fondů je však jejich likvidita (spolu s ostatními skupinami otevřených podílových fondů) mnohem vyšší. Nákup a zpětný odkup je totiž možný kdykoli. Výhodné je ale dodržet předpokládaný investiční horizont, který se mění s každou skupinou fondů. U fondů peněžního trhu je to půl roku, držet tyto fondy delší dobu je neefektivní.

Investiční kluby - past na důvěřivé? Čtěte ZDE

Na rok až dva je výhodnější investovat do, které také více vynášejí, je s tím ale spojeno vyšší riziko. Ještě vyšší riziko, ale i výnosy nabízejí. Do nich se vyplatí investovat na 3 až 5 let. Ještě delší investiční horizont, kolem 5 let, mají. Investicí do nich se zvyšuje šance dosáhnout zajímavých výnosů, je však nutné počítat i s vyšším. U fondů je nutné si pohlídat také strukturu poplatků, ty se totiž v rámci jedné skupiny fondů mohou lišit i o několik procent. Největší výhoda investice do fondů je spojena kromě likvidity s jejich jednoduchostí a možností lépe diverzifikovat své prostředky bez toho, abychom tomu každý den věnovali mnoho času.

Investujte do celého trhu

Na podobném principu jsou založeny i certifikáty. Nákupem jednoho cenného papíru tak investor diverzifikuje prostředky do celého akciového indexu, akciového koše, nebo jiného podkladového aktiva (akcie, komodity, měny, apod) a podíleí se tak na vývoji celého trhu, nebo určitých odvětví. Certifikáty jsou transparentní, investoři znají jejich složení a podobně jako u fondů, je možné je nakupovat a prodávat u emitenta, nebo také na burze. Vzhledem k jejich vlastnostem a nízké ceně (poplatkům) je tento produkt určen zejména konzervativním investorům.

Vydělávat na vývoji podkladového aktiva se dá také prostřednictvím jiných derivátových produktů, jako jsou opce, futures, nebo warranty. Tyto instrumenty

Fondy: poplatky a daně, jak na ně. Otestujte své znalosti ZDE .

ztělesňují právo (opce, warranty), nebo povinnost (futures) v předem stanoveném termínu a za předem stanovenou cenu nakoupit, nebo prodat určité množství podkladového aktiva. Jsou ale určeny především zkoušenějším investorům, kteří upřednostňují vysoký výnos před jistotou. Vedle nadprůměrných výnosů lze totiž při nepříznivém vývoji podkladového aktiva velmi lehce přijít o veškeré investované prostředky.

Trpělivost růže přináší

Co dodat na závěr? Opatrnosti není nikdy dost, ale všeho moc škodí. Investicím se nevyhýbejte, ale investujte s rozumem a rozvahou. Žádné marketingové triky by vás neměly donutit investovat tam, kam nechcete, jen proto, že „právě teď se to nejvíc vyplatí“. Dobrá investice vyžaduje čas a když už se někde rozhodneme peníze uložit, měli bychom pořádně přehodnotit všechna pro a proti.

Investiční produkty s nízkou úrovní rizika nejsou určeny jenom konzervativním investorům. Určitě je využijí i dynamičtěji zaměření a naopak, i v málo rizikovém portfoliu se najde místo pro rizikové produkty s vyšším potenciálem růstu. Záleží už jen na jednotlivci, v jakém poměru namixují jednotlivé produkty do svého portfolia.

Mají ve vašem portfoliu převahu rizikové instrumenty, nebo sázíte na jistotu? Napište nám, těšíme se na vaše názory.