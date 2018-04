Investuji na světových burzách na plný úvazek

Jak vás napadlo nechat práci a pustit se do nejistých vod investování?

Pracoval jsem jako programátor. Pak jsem si přečetl knihu Bohatý táta, chudý táta od Roberta T. Kiyosakiho. Vypráví o tom, že bohatým se může stát skutečně každý, jen nesmí přehlížet příležitosti a bát se výzev. Objednal jsem si další knihy o investování a ponořil se do studia. Přečetl jsem jich určitě přes padesát. Začal jsem přemýšlet, jaký druh investic by se hodil pro mou povahu, a ještě při práci jsem se pustil do akcií přes makléře Atlantik finanční trhy. S akciemi jsem si "pohrával" dva roky.

Pomohl vám někdo ze začátku, nebo jste vše řešil sám?

Založil jsem si investiční účet u Fia, pročetl výroční zprávy několika firem, zjistil si o nich co nejvíce a přes makléře nakoupil jejich akcie. Přesto, že jsem byl úplný začátečník, se mi celkem dařilo. Začínal jsem s 10 tisíci dolarů a vsadil jen na tři společnosti. I když jsem dost riskoval, vydělal jsem slušné peníze. Za rok a půl 20 procent investované částky.

Ale teď s akciemi už neobchodujete...

Do akcií by člověk musel investovat hodně dlouho, než by ho vydělané peníze uživily. Na serveru www.financnik.cz jsem narazil na pojmy jako futures, opce, derivát. Způsoby obchodování, díky nimž mohu mít vyšší zisky. Od té doby se zabývám jenom jimi. Nesou s sebou sice vyšší riziko ztrát, ale já jsem agresivní investor.



Kolik času vám správa peněz asi tak zabere?

Při zaměstnání bych to nezvládal. Pracoval jsem dohromady čtrnáct a víc hodin denně a ani jedno jsem nedělal pořádně. Proto jsem letos v lednu zaměstnání opustil a teď jsem investor na plný úvazek.

Všechny obchody, které otevřu, také ve stejný den zavřu, tomu se říká intradenní obchodování. Tento způsob je hodně náročný na čas. Musíte sedět několik hodin denně soustředěně u počítače a sledovat, jak se trhy vyvíjejí. Někdy je úspěch otázkou vteřin.

Opustil jste práci, když všude kolem bujela krize. To jste dost riskoval, ne?

Byl to promyšlený plán. Našetřil jsem si dost, abych mohl minimálně rok vyžít a věnovat se investování naplno a profesionálně. Obchodování věnuju veškerou energii, kterou bych věnoval jakékoli jiné práci. Řídím se časem v Americe. Nejčilejší pohyby cen jsou ráno, tedy mezi 15:30 až 18. hodinou našeho času.

Krize ukázala, že nefunguje strategie koupit a držet, neboli koupit a modlit se. Ale ty krátkodobé pohyby, které zajímají mě, se dějí každý den, ať je krize, nebo ne. Naopak během ní, hlavně v říjnu 2008, byly větší pohyby, takže se dalo více vydělat.

Jakou používáte strategii?

Tu jsem si stanovil sám. Studoval jsem, kde se dalo. Na internetu zkoumal cenové grafy, hledal v nich situace, které se opakují, udělal jsem si statistiky a na jejich základě si vymyslel svou strategii.

Zajímaly mě futures na amerických trzích. V Čechách se totiž intradenní obchodování nevyplatí, protože na českých burzách je mrtvo a pro tento typ investování je důležitá čilá aktivita. Otevřel jsem si účet u amerického makléře Infinity Futures a Interactive Brokers. Přes počítač mu zadávám příkazy, makléř je pak rovnou posílá na burzu. Víc od něj nežádám, proto také platím nízké poplatky, 2,25 dolaru za jeden příkaz. Během dne jich zadám tak deset. Kdybych po makléři chtěl další služby, zaplatil bych mnohem víc.

Jeho rady potřebují zpravidla jen ti, kdo moc nevědí, co dělají. A broker se pak chová tak, aby z nich měl co nejvíce poplatků, třeba 30 dolarů za jeden nákup–prodej. Kdo chce investovat, musí se učit, pokud by to člověk dělal jen pro peníze a nebavilo ho to, pak by nepřečkal tu fázi učení, odradila by ho a odpadl by dřív, než cokoli vydělá.

Proč myslíte, že budete úspěšný?

Mám dobrou strategii a disciplínu. Neinvestuju bez plánu. Neriskuju víc než dvě procenta peněz, které mám na účtě. To hodně lidí není schopno dodržovat, a proto o své peníze přicházejí.

A vy už jste o něco přišel?

Nejvíc jsem přišel o 4 miliony korun. Protože jsem investoval mimo plán, chaoticky. Stálo mě to tehdy několik bezesných nocí, ale také poučení k nezaplacení.

Co byste poradil lidem, kteří nezvládnou vymyslet si svou strategii sami?

Převzít strategii z nějaké knihy nebo semináře a vlastnoručně si ověřit na historických datech, že strategie funguje a co od ní mohou čekat.