Investujte a podnikejte ve virtuální realitě. Můžete vydělat opravdové peníze

Second Life je 3D virtuální svět, který funguje přes internet. Je možné se zde převtělit do člověka, kterým jste vždycky chtěli být. Postavě se říká avatar. Ve virtuální realitě můžete takřka cokoli. Jen tak si povídat s ostatními avatary, tančit, hrát fotbal, investovat, podnikat, nakupovat, prostě žít svůj druhý život.

Majitelem a zakladatelem Second Life (dále jen SL) je společnost Linden Lab. Udává pravidla, která platí v SL. Základní platební jednotku jsou lindenské dolary (L$). Ty se dají buď vydělat, nebo převést z českých korun na dolary a následně na L$.

Jak se dají vydělat reálné peníze ve virtuální realitě?

Nejméně náročné a nejhůře placené zaměstnání je "kempování". Práce spočívá v tom, že vám jiný avatar zaplatí za to, abyste dělali zákazníka v jeho krámku. Pak to bude vypadat, že prodává něco zajímavého, když tam má lidi. A právě tím přitáhne nové zvědavce a pravé zákazníky. Za kempování si můžete vydělat třeba 20 L$ za hodinu, což je necelá koruna a půl, ale nemusíte se bát, tento svět není drahý.

Tančíte rádi, ale v realitě nemáte čas nebo odvahu? V SL stačí spoře obléknout vašeho avatara a nechat ho tančit v nočním klubu. Tím si vyděláte podstatně více než "kempováním." Ostatní přihlížejí, dávají vám spropitné a ještě vás platí majitel podniku. Lze poskytovat i sexuální služby. Za to, že spustíte animaci se sexuálním podtextem, si můžete vydělat 1 000 – 2 000 L$ za schůzku.

Hledáte-li v SL zaměstnání, pomůže vám nově vzniklá virtuální pracovní agentura. Stejně jako v běžných nabídkách práce i zde jsou kladené nároky na vaše schopnosti a znalosti, vybíráte si podle pracovní náplně, která se odvíjí od typu zaměstnání.

. Pracovat můžete například jako: Organizátor večírků, "výrobce" domácích miláčků , provozovatel nočního klubu, výrobce automobilů, vesmírný inženýr, návrhář bytostí, realitní makléř, majitel prázdninové lokality, soukromý detektiv, návrhář speciálních efektů; vybrat a vymyslet si můžete cokoli.

Nejvýhodnější je podnikání

Dobrý nápad se dá výhodně zpeněžit, a to i do reálných peněz. Obchodník s orgány se v SL sice neuživí, ale prodejce lidské kůže a očí tu naleznete. A je to dokonce Čech. Vydělává kolem 100 000 skutečných korun měsíčně. Když si totiž vybíráte svého avatara, máte málo možností při volbě jeho podoby. Tento podnikatel vám dá na výběr z různých barev kůží i očí, můžete být světlí, opálení, holí, chlupatí apod., ovšem musíte si za to zaplatit.

Investování do pozemků

Investovat můžete v SL do všeho. Ovšem na rozdíl od reálného světa nejsou investice do komodit (např. do zlata) výhodné. Virtuální svět nabízí nejen neomezené podnikání, ale i neomezené suroviny.

Jediné, co se opravdu vyplatí, je nákup pozemků. Zvláště když danou lokalitu nazvete třeba Beverly Hills. Ostatní avataři budou toužit po tom, aby v Beverly Hills měli obchod nebo domek. Ale rizikem je možnost rozšíření SL o další pozemky - stačí totiž připojit nové servery. Prostor SL je prakticky nekonečný.

Na pozemcích vydělala nemalé reálné peníze čínská učitelka. Nakoupila 400 pozemků v hodnotě 1 200 až 1 600 USD za kus. Dnes už na virtuálním podnikání vydělala více než milion USD.

Kromě pozemků je zde další možnost investice – do akcií. Kdyby již zmíněný prodejce kůží vstoupil na burzu, mohli byste si koupit jeho akcie. Čím více by vydělával obchodník, tím více by rostly vaše zisky z akcií. Samozřejmě přímo úměrně k počtu vlastněných akcií.

. Je Second Life hra? "Second Life není hra, je to druhá realita, kde můžete dělat vše, o čem jste kdy snili," říká Martin Dvořák, starosta českého města v SL.

Kudy do virtuální země

Nejprve se pomocí www.secondlife.cz zaregistrujete do SL. Pak si vyberete, jak bude váš avatar vypadat, zvolíte jeho jméno, nainstalujete si potřebný program a přihlásíte se. Pokud chcete podnikat nebo vlastnit pozemek, musíte při registraci zadat číslo vaší platební karty. Základní verze SL je zdarma, ale jestliže toužíte po investování, podnikání a vydělávání reálných peněz, zaplatíte měsíčně 9,95 USD.

V Americe je zadávání čísla platební karty naprosto běžné, ale Češi z toho mají obavy. Číslo karty se dává pro případ, že byste si chtěli vybrat peníze ve virtuální realitě. Pak stačí poslat vašeho avatara k bankomatu a vybrat z něj lindenské dolary. Hodnota vybraných peněz se vám odečte z vašeho reálného konta.

Raiffeisenbank se blíží k Second Life

Starosta virtuálního města Bohemia společně s Raiffeisenbank hledají možnosti, jak převádět přímo české koruny na lindenské dolary. V případě, že si budete chtít proměnit reálné peníze na L$, budete moci jen zajít do Raiffeisenbank, vložit třeba 100 korun do Second Life a peníze se připíšou na účet vašemu avatarovi ve virtuální realitě. Taková je základní představa, která by českým avatarům usnadnila virtuální život.

Krach velké banky

V Second Life dříve existovala banka Ginko, která nebyla provázaná s reálným světem. Lidé si tam ukládali L$ vydělané na hazardních hrách. Hazard byl oblíbenou zábavou a v sázení se točily opravdu velké peníze. Většina lidí si výdělky ukládala do banky. Ale firma Linden Lab náhle zakázala provozování hazardních her. Tím pádem zmizel důvod k ukládání peněz, lidé začali své úspory vybírat a banka zkrachovala. Důsledkem toho Linden Lab dovolil provozování bankovních služeb jen bankám zavedeným v reálném světě.

Burza nenabízela kvalitní zabezpeční

Na začátku fungování Second Life byla založena dokonce i burza. Bylo možné nakupovat akcie a provozovat všechny běžné burzovní činnosti. Ale vzhledem k tomu, že burza také neměla pouto s reálným světem, pro provozovatele burzy bylo jednoduché si peníze nechat a prostě už se nepřihlásit. To se také stalo. Mnoho lidí přišlo o reálné peníze. Momentálně se burza WSElive.com snaží nalákat na slibnou budoucnost. Majitelé burzy plánují přeprogramování vnitřního jádra, čímž chtějí zabezpečit peníze proti krádeži.

"Každá ze společností zapsaná na burze má svůj profil, kde naleznete záměr společnosti, finanční data (vlastněný pozemek a jeho hodnota), statistiky pohybu akcií, hodnoty poptávky a nabídky, novinky společnosti, termíny schůzí investorů, vyplácení dividend atd.," uvádí Martin Dvořák, který je jednou z klíčových postav československého Second Life.

Ve městě Bohemia má šanci jen jedna banka

Před nedávnem v SL vzniklo československé město s názvem Bohemia. Jeho starostou je Martin Dvořák alias Martin Duncker v SL, ten si také vybírá firmy, které budou mít zastoupení v jeho virtuálním městě. Pokud se akce s Raiffeisenbank uskuteční, jiná banka nebude mít šanci provozovat totožné služby ve městě Bohemia. Avšak je zde i J&T Bank, která nemá funkci klasické banky, ale jako majitel fotbalové Sparty zde provozuje vlastní stadion, kde se pořádají soutěže a akce. Když například překonáte brankáře, získáte (váš avatar) kšiltovku, kterou nikdo jiný nemá.

Československé město Bohemia je kompletně v českém jazyce a vychází uživatelům Second Life maximálně vstříc. Hned jak do města zavítáte, postarají se o vás lidé zběhlí v SL. V Bohemii je vše zadarmo, nemusíte se tedy honit za velkým výdělkem jen kvůli tomu, abyste si mohli v klidu užívat virtuální realitu.