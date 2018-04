Investujte agresivně i bezpečně

Chráněné fondy (capital stable fund, nebo také capital safe, capital secure, capital protected) se snaží minimalizovat riziko ztráty pro investory, avšak na rozdíl od zajištěných (garantovaných) fondů nemusí zaručovat určitou úroveň zajištění (minimální návratnost). Obdobně jako u garantovaných fondů je většina prostředků ve fondu (nad 70%) alokována do instrumentů s fixním výnosem nebo do depozit. Zbylá část je umístěna na akciových trzích. Akcie představují rizikovou, ale i progresivní složku portfolia, nicméně tyto fondy se snaží dosáhnout co nejnižší volatility.

I když jsme zmínili, že chráněné fondy nemusejí zajišťovat ochranu investovaných prostředků, většina chráněných fondů má určitým mechanismem zaručenu garanci investice – alespoň po určité období (rok, půl roku). V důsledku tak chráněné fondy investorům nabízejí:

1) participaci na růstu akciových trhů

2) omezení rizika a možné ztráty

a k tomu můžeme přidat další charakteristiku:

3) ochranu po dobu investice pro případ náhlé potřeby finančních prostředků

Třetí bod je zároveň asi nejdůležitější odlišností od garantovaných fondů – peníze nemusíte nechat ve fondu po celé období, ale můžete je kdykoli z fondu vybrat. Ani garantované fondy nejsou úplně bez této možnosti, u nich je však předčasné ukončení investice (před datem splatnosti) „sankcionováno“ vysokými poplatky.

Trh chráněných fondů je podle Jiřího Musila z BNP Paribas: "mladá, avšak dynamicky rozvíjející se část kolektivního investování. První chráněné fondy začaly vznikat před 5 lety. V současné době tento trh představuje 3,1 mld. EUR. Populární se stávají hlavně v poslední době díky tříletému poklesu akciových trhů, velmi nízkým úrokovým sazbám a vysoké volatilitě."

Chráněné fond si v České republice můžete koupit u tří společností. Již zmíněná BNP Paribas u nás nedávno začala nabízet dva chráněné fondy – Parvest Protected Euro a Parvest Protected USA (navíc spravuje Parvest Protected Japan, který se u nás nenabízí). Již několik let si u nás můžete koupit tzv. click fondy od ING - ING Český kontinuální click fond, ING Continuous Click Eurotop 100 a ING Continuous Click Fund US. Typ chráněného fondu představuje i Fond řízených výnosů ISČS.

Parvest Protected

Novinky od Parvestu garantují investorům, že hodnota fondu „nepoklesne pod chráněnou hodnotu, která je dynamicky přizpůsobována vývoji výkonnosti fondu“. Fondy mohou investovat až do 70 % portfolia na akciovém trhu. Ochrana zde funguje na roční bázi, kdy vždy 16. prosince (den vzniku fondu) se nastaví chráněná hodnota na 90 % hodnoty fondu (ta se může změnit oběma směry). Chráněná hodnota může být v průběhu roku (již pouze) zvýšena, pokud stoupne hodnota fondu o 10 % oproti předešlé chráněné hodnotě (nová úroveň je opět na 90 %). Rozdíl mezi aktuální a chráněnou hodnotou určuje spolu s aktuální Graf vývoje výnosů fondu Parvest Protected Euro naleznete ZDE předpovědí vývoje na trzích část, kterou je možné investovat do akcií (nebo opcí na akcie) – z indexu Dow Jones Euro Stoxx 50 u fondu Protected Euro a z indexu S&P 500 u Protected USA. Nemusí se tedy do akcií investovat pouze oněch 10 % nad chráněnou hodnotu. Pokud by byla investiční politika fondu taková, že čistá hodnota aktiv by nepokrývala ani chráněnou hodnotu, správce při odkupu podílu od investora rozdíl doplatí. Zbylá část portfolia je investována do depozit a do fixně úročených instrumentů. Doba, po kterou je hodnota vaší investice chráněna na stejné úrovni je tedy minimálně jeden rok.

ING Click

V nabídce ING můžeme najít tři „Click“ fondy, které jsou do značné míry podobné fondům Parvestu.

ING Český kontinuální click fond opět kombinuje konzervativní přístup s investicemi do nástrojů zaměřených na evropské akciové trhy. Portfolio je rozloženo na dvě části, kdy nejméně 90 % portfolia tvoří investice na korunovém peněžním trhu. Tato část opět tvoří chráněnou hodnotu, pod kterou by (v tomto případě) neměla klesnout celková cena podílového fondu. Druhou část tvoří call opce opět na index Dow Jones Euro Stoxx 50.

Vvzkoušejte si investování na vlastní kůži! V Investiční hře investujete bez rizika na největších amerických trzích s nejčerstvějšími cenami akcií. Nejlepší vyhrají ceny za 250 000 Kč

Rozdílů můžeme najít několik: zatímco Parvest přenastavuje chráněnou hodnotu jednou ročně, u ING k tomu dochází jednou za měsíc, u Parvestu může být do akcií zainvestováno i více než 10 % portfolia, zatímco u ING to je 10 % maximum . (V současné době je tento rozdíl nevýznamný, neboť žádný z fondů není masivněji zainvestován do akcií – ING má v opcích na Euro Stoxx 50 1,75 % portfolia, Parvest Protected Euro 2,6 %.) Další rozdíly můžeme najít u poplatků – správcovský u ING je na úrovni 1,25 %, vstupní maximálně 2,5 %, u Parvestu jsou poplatky 1,35 % a maximálně 5% vstupní poplatek. Posledním rozdílem jsou doporučované investiční horizonty – 2 roky u Parvestu a 3 roky u ING. Výhodou u tohoto fondu ING je pro korunového investora možnost investovat Výkonnost fondu ING Český kontinuální click fond v porovnání s indexem v českých korunách.

Ostatní dva Click fondy ING jsou tvořeny stejně jako „Český“ fond – liší se pouze umístněním konzervativní části portfolia a benchmarkem pro akciovou část: ING Continuous Clisk Fund Eurotop 100 má jako benchmark index FTSE Eurotop 100 (v současnosti 3,48 % v opcích na index) a ING Continuous Click Fund US se váže na index S&P 500 (5 % v opcích). (Grafy fondů můžete nalézt ZDE nabo v sekci Fincentra).

Řízení výnosů u ISČS

2. prosince 2002 došlo k přejmenování a změně investičního zaměření u fondu ISČS Český OPF. Nový ISČS Fond řízených výnosů odpovídá chráněným fondům – na začátku roku je podíl akcií v portfoliu maximálně 15 %. Fond investuje do hodnotových akcií s vysokým dividendovým výnosem, jeho benchmarkem je DJ Stoxx value TMI Value index. Podíl akcií je pak přizpůsobován v závislosti na vývoji benchmarku, maximálně může podle statutu činit 25 %. Podíl akcií je při poklesu akciových trhů snižován až na takovou úroveň, aby fond nebyl v žádném roce ztrátový. V současnosti (k 31.3.) je podíl akcií v portfoliu fondu na nulové úrovni. Zbylých 75 – 100 % portfolia je investováno do instrumentů peněžního trhu (současná durace portfolia je 0,93). Fond by měl podle ISČS vynášet 1 - 2 % nad fond peněžního trhu Sporoinvest, investiční horizont je však delší: 2 - 3 roky.

Ačkoli má fond ISČS méně striktně danou investiční strategii, princip je stejný jako u ostatních chráněných fondů. Umožnit participaci na akciovém trhu, ale v případě jeho poklesu zajistit úroveň, pod kterou již hodnota investice nespadne. Tento přístup je mezi domácími fondy novinkou, přestože smíšené fondy postupují při investování obdobně – snižují váhu akcií při poklesu akciových trhů. Vývoj ceny podílových listů naleznete v reportu ISČS ZDE.

Nevýhodami chráněných, ale i zajištěných fondů jsou např. omezení na investice do rizikových aktiv (tudíž participace na růstu je pouze částečná) a jejich nižší transparentnost či srozumitelnost pro investory. Navíc je těžké sledovat jejich portfolia, neboť ta jsou často tvořena strukturovanými produkty a deriváty. Nevýhodou těchto fondů jsou i vyšší náklady na jejich správu.

Koupili byste si chráněný fond? Zdají se vám tyto fondy vhodné jako nástupce fondů peněžního trhu? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.