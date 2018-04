Investujte ekologicky

Na českém trhu dnes funguje několik „zelených“ fondů, které patří do rodiny takzvaných sociálně zodpovědných. Jsou zajímavé i pro samotné investiční společnosti. Podle analytika Pioneer Investments ČR Romana Dvořáka mají makléři zájem o etické investování hned z několika důvodů:

Díky tomu, že mají v nabídce specifické fondy, dokážou k investování přitáhnout i lidi, kteří by se do něj jinak nepustili. Podařilo se jim třeba přesvědčit ortodoxní věřící, aby kupovali křesťanské fondy.

Specializované fondy včetně ekologických mohou být v určitou dobu výkonnější než celý trh. Skutečnost, že investujete do „jiných“ fondů, však neznamená, že je to charita. Výkonnost ekologických fondů je v posledních 5 letech výrazně vyšší než výkonnost celého trhu globálních akcií. „Sociálně zodpovědná investice neznamená nižší výnos, mnohdy spíš naopak,“ potvrzuje Tomáš Kopecký z ČSOB. Ta má v nabídce „vodní“ fondy, které investují například do akcií společností zabývajících se čištěním, odsolováním, kontrolou jakosti vody nebo výzkumem.

ČP Invest zase nabízí akciový Fond živé planety. „Fond investuje do společností, které se aktivně orientují na otázky ochrany klimatu, recyklace materiálů, alternativních zdrojů energií, bioproduktů nebo čisté vody,“ vypočítává Milan Tomášek, z PPF Asset Management.