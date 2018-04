Investujte po málu, ale jistě!

Pokud chcete zhodnotit své peníze lépe než obyčejným spořením či úročením na klasickém běžném účtu a jste současně ochotni podstoupit určitou míru rizika, máte nyní možnost využít speciálního konta poskytovaného bankou Raiffeisen. Nejedná se o konto v pravém slova smyslu, ale spíše o program, díky kterému lze pravidelně investovat. Konto Maratón vám nabízí pravidelné investování do zahraničních podílových fondů. Sama investice do zahraničních fondů slibuje vyšší potenciální výnosy z toho důvodu, že jsou zahraniční fondy mnohem diverzifikovanější, tedy zaměřují se na rozdíl od českých fondů na užší sféru cílových segmentů a mohou tudíž dosahovat rapidnějších výkonů.

Pokud byste chtěli investovat do zahraničních fondů jednorázově, museli byste si připravit nejméně 30 000 korun. Hlavní výhoda konta Maratón je především v tom, že můžete investovat již částky od výše dvou tisíc korun, a to s frekvencí v rozmezí čtvrt roku až jednoho měsíce. Potenciální výnosnost investice, máte možnost ovlivnit vlastní volbou typu fondů, například výběrem z předem nadefinovaných rizikovo-výnosových kategorií fondů, kterými banka disponuje. Tedy především fondů Raiffeisenbank. Pokud byste měli zájem nakoupit jiné druhy fondů než jsou fondy Raiffeisenbank, také tuto možnost vám banka může poskytnout.

Raiffeisenbank není pochopitelně jediným finančním podnikem, který nabízí pravidelné investování. Takto se můžete pokusit zhodnotit své peníze například s IKS Komerční banky (konto Felix) nebo třeba s ČP Invest, ovšem nikoli ve spojení s běžným účtem. Investice jsou prováděny trvalým příkazem, který je možno libovolně měnit, podle vašich potřeb. Musíte ovšem počítat s tím, že vámi požadovaná změna bude provedena přibližně 15 dní po změně trvalého příkazu. Nákup podílových listů se realizuje pravidelně k datu uvedenému ve smlouvě o pravidelném investování, takže není možno jej promptně změnit.

Pokud si založíte vedle konta Maraton ještě běžný účet, což ovšem není podmínkou, ale k čemu vás bude banka jistě tlačit, můžete v budoucnu využívat k investičním operacím také kanály přímého bankovnictví a investovat tím daleko pružněji.

Víte, co všechno zaplatíte za investice prostřednictvím konta Maraton?

Ačkoli neplatíte nic za vedení či založení konta Maraton jako takového, musíte se připravit na sérii poplatků spojených přímo s investicemi do podílových fondů. Nehledě na trvalý příkaz, který se vám objeví na výpisu z vašeho běžného účtu a vychází ze sazebníku, zaplatíte tzv. správcovský poplatek. Jedná se o poplatek správci vašich investic, kterého vám banka přidělí. Výši tohoto poplatku se dozvíte již při sepsání smlouvy o pravidelném investování s bankou. Tento poplatek zohledňuje druh fondu, do kterého hodláte investovat, a činí například u Evropského akciového fondu 1,5% ročně.

Další poplatek, který na vás čeká, je poplatek z obchodování – tedy z nákupů podílových listů. Ten se pohybuje v rozmezí od 1% (fondy peněžního trhu) do 5% (fondy akciového trhu) a jeho výše je stanovena přirozeně podle rizikovosti fondu. Tento poplatek se vám zase objeví na výpisu z majetkového účtu, za který ovšem nic neplatíte.

Možná byste se právě teď chtěli zeptat, zda jsou tyto poplatky vysoké či nízké. Faktem je, že jak poplatek z obchodování, tak správcovský poplatek jsou v mezích českého normálu, tzn. nijak vysoké, ale ani nijak výrazně nízké.

Ačkoli vám však banka naslibuje „vysoké výnosy“, nesmíte zapomínat na to, že vaše investice nejsou nijak pojištěny a zariskujete-li s pokusem o rozmnožení do rizikovějších fondů, můžete o své penízky snadno přijít. Pokud vaše příjmy nedosahují takových výší, abyste si mohli dovolit investice jednorázového charakteru, ale zato jste odvážní, pak není co řešit.

A jak si vedly fondy Raiffeisenbank v poslední době? Budeme-li je posuzovat podle jejich výkonnosti k investičnímu horizontu, tak si polovina z nich vede lépe než je průměr příslušné kategorie fondů, zbylé fondy vykazují podobnou výkonnost jako je průměr příslušné kategorie. Mezi ty úspěšnější patří především akciové fondy.