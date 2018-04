Investujte u snídaně: káva, kakao a cukr slibují zajímavé zisky

Káva, kakao, cukr a pomerančová šťáva patří do skupiny komodit nazývané soft komodity, neboť se netěží jako například kovy, ale jsou pěstovány.

Není nad dobrý šálek kávy

Káva je co do fyzického objemu druhou nejobchodovanější komoditou na světě, v těsném závěsu za ropou. Lze ji obchodovat přes futures kontrakty, CFD kontrakty nebo také nákupem akcií společností, které se zabývají zpracováním kávy. Případně i firem, které se specializují na provoz kaváren.

Nejlikvidnější futures kontrakt na kávu je k dispozici na newyorské komoditní burze. Jde o jeden z nejstarších futures kontraktů obchodovaných na trzích vůbec. Kvůli sezonnosti, cyklickému obchodování a geopolitickým faktorům může cena kávy mít velké cenové výkyvy.

Například začátkem letošního roku cena kávy vyskočila o 25 % kvůli zpožděné sklizni v Brazílii. Za poslední rok cena kávy vzrostla přibližně o 27 %, momentálně se libra kávy obchoduje za 140 dolarů. Každý, kdo by tedy rád obchodoval kávu, by měl dobře prozkoumat trh a to, jak na něj různé faktory působí.

. Kávy táhnou Arabica a Robusta

Kořeny pěstování kávy sahají do 15. století v Arábii. Současná světová produkce kávy je tvořena víceméně dvěma typy kávových zrn – Arabica a Robusta. Největším producentem je Brazílie, následovaná Kolumbií a Vietnamem. Produkce kávy se měří na pytle, jeden pytel váží 60 kilo nebo přibližně 132 liber.



Arabica je se 60% podílem na světové produkci nejrozšířenějším druhem kávy na světě. Nejčastěji se pěstuje v Brazílii a Indonésii. Díky své jedinečnosti je také nejdražším kávovým zrnem na světě a slouží jako benchmark pro cenu kávy globálně.

Robusta představuje asi 40 % světové produkce a není tak náročná na vypěstování, proto je i levnější.

Tak jako v případě jiných komodit je možno obchodovat kávu na CFD kontrakty. CFD jsou kontrakty odvozené od ceny futures kontraktu aktuálního kontraktního měsíce. U CFD kontraktů na rozdíl od futures kontraktů nám nehrozí fyzická dodávka kávy.

. Co je futures kontrakt: Futures kontrakt je standardizovaný kontrakt obchodovaný na burze, jehož hodnota je odvozena od jiného aktiva, jako například komodity, akcie, měnového páru. Je to dohoda o nákupu/prodeji tohoto aktiva v určitém množství za určitou cenu k určitému okamžiku v budoucnosti. Obchodníci, kteří mají skutečný zájem o prodej/nákup tohoto aktiva, se zajišťují proti výkyvům cen na trhu. Spekulanti kontrakt odprodají před jeho vypršením, aby nedošlo k jeho plnění.

Dalším způsobem, jak můžete vydělat na ceně kávy, jsou akcie společností, které se zabývají zpracováním kávy nebo provozují kavárny. Nejznámější řetězec kaváren je asi americký Starbucks. U nás nejznámější značky kávy vyrábí například Nestlé nebo Kraft Foods ze skupiny Altria. Nákup akcií ale nezaručuje zisky z růstu cen kávy na světových trzích, neboť do ceny akcie společnosti se promítají i jiné faktory. Užitečné informace lze najít na stránkách Mezinárodní kávové organizace: www.ico.org.

Vývoj kávy za poslední dva roky



Čokoláda z kakaa

Kakaovníkům se daří v horkém a deštivém podnebí, proto mezi největší producenty patří Pobřeží slonoviny, Ghana, Indonésie, Nigérie a Brazílie.

Možnosti investování do kakaa jsou podobné jako u kávy. Jsou to opět futures kontrakty, obchodované na newyorské komoditní burze, odvozené CFD kontrakty, popřípadě akcie firem zabývající se zpracováním kakaových bobů.

Tak jako u kávy, trh s kakaem podléhá cyklickým a sezonním vlivům, proto výkyvy ceny kakaa mohou být značné. Cena kakaa na světových trzích od konce roku 2006 vzrostla o více než 100 %. Kakao, které se používá k výrobě čokolády, je velice populární v dobách vysokého ekonomického růstu. Momentálně objevují čokoládu rychle rostoucí země Asie.

. V kakau vede Afrika První kakao prý pochází z Jižní Ameriky. Obchodníci z Evropy byli překvapeni chutnými nápoji vyráběnými z kakaa a rozhodli se jej dovézt do Evropy, kde se poté začala vyrábět z kakaa čokoláda. Z Evropy se pak kakao dostalo do Afriky, která je momentálně hlavním producentem.

Cenu cukru ovlivňuje cena ropy

Tak jako kávu či kakao, i cukr lze obchodovat jednoduše prostřednictvím futures kontraktů, CFD kontraktů nebo přes akcie společností zabývajících se výrobou cukru. Newyorská komoditní burza nabízí dva futures kontrakty - cukr 11 a cukr 14. Cukr 11 představuje cenu cukru vyprodukovaného globálně, zatímco kontrakt na cukr 14 představuje cukr vyprodukovaný v USA. I cena cukru je velice volatilní. V poslední době je cena cukru převážně ovlivněna rekordní cenou ropy, která podporuje výrobu biopaliv z cukrové třtiny. Od počátku dubna tak cena cukru vzrostla přibližně o 50 %.

Pomeranče pod taktovkou zvanou počasí

Pomerančová šťáva je jediný futures kontrakt obchodovaný, který je založen na tropickém ovoci, tedy na pomerančích. Pomeranče se pěstují převážně na Floridě a v Brazílii, která je také největším producentem. Jelikož se pomeranče rychle kazí, futures kontrakty představují zmražený pomerančový koncentrát, který je lehce skladovatelný a je možno ho doručit v době vypršení futures kontraktu.

Na newyorské komoditní burze lze obchodovat dva různé kontrakty na pomerančovou šťávu. Jeden představuje produkci pomerančů z Floridy a Brazílie, druhý kontrakt představuje produkci světovou. I zde existuje možnost investice do akcií společností zabývajících se například pěstováním tohoto tropického ovoce.

Produkce pomerančů je velice citlivá na počasí, především tedy na hurikánovou sezonu v oblasti Floridy nebo sucha a mráz. Pokud tedy chceme investovat do pomerančové šťávy, musíme pečlivě sledovat vývoj počasí v Brazílii a na Floridě.