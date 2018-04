Investujte z cizí kapsy

V zahraničí je běžnou praxí, že k fondům, u nichž je krátký investiční horizont, jsou nabízeny další produkty, které usnadňují operace s penězi. Mezi ně patří platební a kreditní karty nebo šeky. Zvláště u fondů peněžního trhu tyto nástroje velmi posilují likviditu investovaných prostředků.

Tento týden začala nabízet Živnostenská banka novou embosovanou charge kartu, kterou je možné získat, pokud investujeme do fondu Živnobanka Sporokonto. Karta VISA Sporokonto nabízí bezúročné období v délce až 31 dní. Úvěrový rámec, který na základě této karty získáte, se váže na objem financí, který budete do Sporokonta investovat. V praxi tak získáte úvěr ve výši maximálně jedné třetiny vaší investice. Horní hranice úvěrového rámce činí 50 000 korun. Příjemné je, že běžný účet Živnobanky není pro získání této charge karty podmínkou.

Co se stane, když nesplatíte půjčené peníze včas (v rámci bezúročného období)? Tentokrát na vás nečekají žádné sankční úroky nebo poplatky. Banka tuto situaci řeší tak, že peníze, které jí dlužíte strhne z vaší investice. Jednoduše provede odkup vašich podílových listů.

Jak je možné kartu získat? Pokud máte zainvestováno do Sporokonta Živnostenské banky, musíte zajít na její pobočku (schůzku s pracovníkem banky si můžete domluvit předem). Zde si o kartu zažádáte a pokud vás banka uzná způsobilým, získáte ji do 14 dnů.

Pokud vás zajímá, jaké poplatky na vás čekají, pokud si kartu VISA Sporokonto pořídíte, nahlédněte do následující tabulky, která zohledňuje i poplatky za konkurenční karty České spořitelny.

Podmínky Živnostenská banka - VISA Sporokonto ČS - VISA Classic Kredit Plus ČS - VISA Electron Kredit Plus ČS - VISA Gold Charge Minimální investice pro získání 30 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 1 mil. Kč Minimální doba investice okamžitě 3 měs. 3 měs. 1 rok Úvěrový rámec až 50 000 Kč 20 - 150 000 Kč 10 - 40 000 Kč 150 - 500 000 Kč Embosing ano ano ne ano Vedení karty - ročně 600 Kč 600 Kč** 120 Kč** 5 000 Kč Výběr z bankomatu v ČR 30 nebo 50 Kč* 4 Kč nebo 20 Kč + 0,5%* 4 Kč nebo 20 Kč + 0,5% 4 Kč nebo 20 Kč + 0,5%* Výběr na přepážce (z vybírané částky) 1% (50-2 000 Kč) 20 Kč+0,5% 20 Kč+0,5% 20 Kč+0,5% Cena za měsíční výpis poštou 15 Kč 0 0 0 Úroková sazba - 19,8% 19,8% 12,5 nebo 14,5%*** Bezúročné období 31 dní 45 dní 45 dní není Pojištění ne cestovní +asistenční služba ne cestovní + asistenční služba Blokace 0 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč****

*1. částka představuje výběr z bankomatu příslušné banky, 2. pak za výběr z jiné banky

**tento poplatek je v současné době odbourán pro první rok

***12,5% zaplatíte, pokud uhradíte ve stanovené lhůtě 100% vypůjčené částky, pokud ne, čeká na vás úroková sazba ve výši 14,5%

****spoluúčast až 3 000 Kč

Zdroj: banky

Jak již jsme naznačili, Živnostenská banka není jedinou bankou, která vám nabídne úvěr na základě platební karty. Ještě před ní nabídla Česká spořitelna ke Sporoinvestu své dceřinné společnosti ISČS hned několik typů podobných karet.

První z nich je kreditní karta VISA Electron Kredit Plus. Jedná se o elektronickou mezinárodní kreditní kartu, která slibuje úvěrový limit od 10 do 40 000 korun. Výše úvěrového rámce se nejen v případě této, ale i ostatních dvou karet, o kterých ještě bude řeč, odvíjí od vašeho čistého příjmu. Přesněji řečeno od dvanáctinásobku vašeho ročního čistého příjmu. Hledáte další informace o platebních kartách? Pak určitě navštivte TUTO SEKCI.

Pokud chcete získat některou ze dvou karet z řady Kredit Plus, musíte být alespoň tři měsíce podílníkem fondu Sporoinvest a vaše investice do tohoto fondu musí činit nejméně 50 000 korun. Stejně jako v případě charge karty Živnostenské banky, ani tentokrát nemusíte být majitelem běžného účtu v České spořitelně. Také karty Kredit Plus nabízí bezúročné období, které se ovšem vztahuje pouze na případ, kdy úvěr čerpáte v obchodní síti. Pak můžete využít až 45 dní bezúročného období. Pokud se vám nepodaří splatit půjčku v tomto období, bude po vás banka vyžadovat úrokovou sazbu ve výši 19,8% ročně. Jestliže však vyčerpáte úvěr prostřednictvím bankomatu, bezúročné období se na vás nevztahuje a vy platíte automaticky zmíněnou úrokovou sazbu.

Druhou kartou, kterou může využít investor, který se orientuje na fond Sporoinvest, je VISA Classic Kredit Plus. Oproti předchozí kartě se liší tím, že je embosovaná a navíc svému majiteli umožní využít cestovního pojištění a asistenčních služeb. Pochopitelně za výhody se platí, a tak vás Karta VISA Classic Kredit Plus vyjde o pár set korun ročně více (jak se můžete přesvědčit ve výše uvedené tabulce).

Poslední z řady karet určených pro investory, je prestižní karta VISA Gold Charge. Její nároky na budoucího majitele jsou značně vyšší než u předcházejících dvou karet. Předně musí být vaše investice do podílových listů Sporoinvestu minimálně 1 milion korun a investovat s tímto fondem musíte minimálně 1 rok. Tato karta je samozřejmě embosovaná a nabízí cestovní pojištění a asistenční služby. Úvěrový rámec této karty se pohybuje od 150 až do 500 tisíc korun, což samo mluví o prestižnosti této charge karty. Váš minimální měsíční čistý příjem musí činit minimálně 30 000 Kč. Co se týče splátek, pak máte možnost využít zvýhodněného období 1 měsíce. Pokud uhradíte 100% vyčerpaného úvěru v tomto období, přijde vás úvěr na 12,5%. Pokud zaplatíte jen část, účtuje si banka 14,5%.

Když porovnáme charge kartu Živnostenské banky s kartami České spořitelny, pak je zřejmé, že není zrovna nejvýhodnější. Její úvěrový limit je nízký, výběry z bankomatů jsou dosti drahé a bezúročné období je dosti krátké. Ani poplatek za výpis není příliš zajímavý. Naopak výhodou je snadnost získání karty, což umožňuje nízká výše minimální investice a žádné nároky na minimální dobu investování u příslušného fondu. Příjemný je také fakt, že pokud vám kartu někdo ukradne nebo ji ztratíte, nebude po vás Živnostenská banka požadovat žádný poplatek za stoplistaci karty.

Z celkového pohledu se karty České spořitelny jeví daleko příznivěji. Ovšem pokud jste výhradním příznivcem fondů Živnostenské banky, pak vás její bonus v podobě speciální charge karty nejspíš potěší. Tím více, že kromě Živnostenské banky a České spořitelny podobný produkt nenabízí žádná další investiční společnost či banka. J&T Asset Management plánuje přijít s kreditní kartou pro své fondy zhruba do šesti měsíců a obdobný produkt připravuje i IKS KB.

Pokládáte zmíněné karty, které se váží k fondům, za zajímavý produkt? Uvažujete o tom, že byste kvůli některé z ní investovali do příslušného fondu? Těšíme se na vaše názory.