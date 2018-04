Vyzkoušejte si práci šéfredaktora MF DNES. Na jeden den

Uchazeči mohou posílat své životopisy do 25. října. Kdo má šanci? Spíše ambiciózní lidé, s širokým obecným rozhledem a s vášní pro média, jak uvedla personální ředitelka společnosti MAFRA Zuzana Kuchtová. „Budeme posuzovat dosavadní zkušenosti kandidátů, jejich zájmy, ale také stylistiku životopisů a jejich celkovou formu,“ říká personalistka, která je spolu s šéfredaktorem Jaroslavem Pleslem a marketingovým ředitelem Jakubem Strýčkem ve výběrové komisi. Vítěze jednodenní stáže vyhlásí 28. října.

Toho pak čeká jeden standardní šéfredaktorský den. Zúčastní se všech redakčních porad, kde se diskutuje o skladbě vydání. „Ráno si bude vybírat z nabízených témat, po poledni bude skladbu ladit a odpoledne si vyzkouší, jaké to je psát titulek hlavního článku,“ popisuje náplň stáže Jaroslav Plesl, podle něhož nebude jednodenní šéf ušetřen ani složitého rozhodování o zařazení témat na stránky klíčových rubrik, tedy na domácí stránky, ekonomiku, zahraničí a komentáře. Bude muset vybírat titulní fotografii a nakoukne i do redakčního marketingu, až se bude vybírat téma do poutacího pásku na straně jedna.

„Samozřejmě na rozhodování nebude sám. Celý den budu k dispozici a všechna rozhodnutí budeme společně konzultovat. Myslím, že to bude zajímavý den. Bude-li chtít, může si i něco napsat,“ říká šéfredaktor. Dodává, že následující den vznikne s účastníkem „mise“ rozhovor, ve kterém popíše, co ho zaujalo, překvapilo, co bylo složité, zábavné. Tak, aby se čtenáři dozvěděli, jak novinový provoz působí na nezaujatého člověka.

Pracovní příležitost Podívejte se na aktuální volné pozice ve společnosti MAFRA

Inzerát byl zveřejněn před několika dny i na JobDnes.cz. Zatím do redakce dorazilo přes šedesát životopisů, největší zájem o práci v prestižním deníku mají studenti nebo čerství absolventi vysokých škol, dále novináři z jiných periodik, ale objevují se i uchazeči z jiných oborů. „Nevylučuji, že vybranému kandidátovi následně nabídneme nějakou vhodnou pozici, v současnosti máme více volných míst, a na ně hledáme kvalitní kandidáty,“ dodává personální ředitelka Zuzana Kuchtová.