Inzerátů práce v létě přibylo. Podzim se očekává ještě lepší

Analytici se shodují, že v příštích měsících by lidí bez práce mělo ubývat. "Během podzimu by nezaměstnanost mohla dosáhnout 7,5 procenta, i když úplný konec roku opět přinese sezonní zhoršení," říká analytik Tomáš Vlk z Patria Finance.

Jaro příštího roku a náborové aktivity firem pak zřejmě už plně ovlivní směr, jakým se světová ekonomika nakonec vydá.

Červen a červenec byly pro nezaměstnané příznivé

Zatímco červencová nezaměstnanost kvůli výpadku některých sezonních prací mírně stoupla a dosáhla 8,2 procenta, podle informací personální inzerce firmy během léta nabíraly i nové zaměstnance.

Nabídek práce přibylo až o pětinu například na internetových specializovaných portálech. Kromě většího počtu inzerátů tento vývoj potvrzují také úřady práce, které k červenci evidovaly 38,9 tisíce volných pracovních míst, což je o 500 více než v červnu a asi o 1 500 více než v květnu.

"Největší nárůst jsme zaznamenali v červnu, a to o 20 procent oproti ročnímu průměru, pak ještě v červenci, nárůst oproti ročnímu průměru byl o 10 procent," říká také Lenka Volková z pracovního portálu JobDNES.cz.

I podle společnosti LMC, která provozuje pracovní portály Práce. cz a Jobs.cz, vzrostl počet pracovních inzerátů v červenci o dvacet procent oproti předcházejícímu roku. Další hráč Spráce.cz v červnu avizoval růst nabídek dokonce o 36 procent.

Výrazně inzerovaly průmyslové podniky

"Možná se dá říci, že nyní mají firmy růžovější brýle než před několika měsíci či rokem. Častěji otevírají nové pozice, více inzerují, nicméně při samotném výběru jsou stále velmi opatrné," říká Darina Farkasová z personální a poradenské společnosti Farkasova & Partners, která se zaměřuje na vyhledávání vrcholových manažerů a specialistů.

Na špičce co do počtu nabídek se podle ní tradičně drží oblasti, jako je obchod, finance a administrativa – to je případ hlavně velkých měst v čele s Prahou.

Letos se pod inzeráty výrazně podepsal také průmysl, kterému se v první polovině roku velmi slušně dařilo. Patrné je to především v českých regionech. "Ano, pokud jde o odvětví, v nichž firmy nyní nejčastěji hledají nové zaměstnance, k nejvýraznějšímu růstu došlo v oborech výroba a průmysl, strojírenství a také informační systémy a technologie," uvedl Ondřej Mysliveček, analytik společnosti LMC.

Průmyslové firmy, především z oblasti výroby, strojírenství a elektrotechniky, poptávaly nové zaměstnance nejvíce v Olomouckém či Libereckém kraji.

"Byť vyloženě nezvyšujeme stav zaměstnanců, nabíráme šikovné specialisty, konstruktéry, seřizovače, svářeče či lakýrníky. O takové lidi se určitě zájem zvyšuje," říká Jiří Belinger, šéf výrobce zahradní techniky Vari a místopředseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Podle něj jsou firmy stále velmi opatrné. "I kvůli zákoníku práce se nyní firmy zdráhají nové tváře přijímat. Rozmáhají se tak nabídky na dobu určitou, nejčastěji na jeden rok," říká Belinger. Podle něj budou firmy zdrženlivé i do budoucna. Už nyní prý bedlivě sledují případné dopady ekonomického ochlazení a dluhové krize států jižní Evropy, Itálie a Španělska, stejně jako vývoj otřesů na akciových trzích.

"Náš hlavní obchodní partner, Německo, sice jede dobře, ale pomaleji, než se čekalo. Všichni jsou obezřetní, peníze jsou plaché," uzavírá Belinger.