Inzeráty: Čtěte mezi řádky

Když pětatřicetiletá prodavačka Alena hledala po rodičovské dovolené nové zaměstnání, zaujal ji kvůli zálibě v módě inzerát jednoho pražského módního butiku. Pracoviště v centru města a bonusy za prodané zboží zněly lákavě, pod požadovanou flexibilitou si představila ochotu zaskočit za nemocnou kolegyni. Skutečnost ji však zaskočila.

Majitel butiku Aleně vysvětlil, že kromě práce v prodejně dostane na starost sklad, administrativu týkající se přijatých brigádníků a uskutečněných reklamací. Navíc se ve smlouvě měla zavázat, že bude k dispozici na telefonu i mimo svou pracovní dobu. K podpisu už pak nikdy nedošlo.

O významu slov použitých v inzerátu se vyplatí přemýšlet, jenže leckdy v něm nemají jasno ani sami zadavatelé inzerce. „Nikdo podle mě pořádně neví, co znamená například flexibilita či analytické myšlení. Všichni je sice vyžadují, ale většina personalistů pak netuší, jak je u pohovoru poznat,“ říká s úsměvem Martin Vosecký, jednatel poradenské firmy Catro. „Na otázku: ,Jste flexibilní?‘ dostanou omračující odpověď: ,Ano.‘ Takže mohou přejít k otázce: ,Umíte analyticky myslet?‘.“

Cizí jazyk podmínkou

Trendem posledních let je vyžadování kvalitní znalosti cizích jazyků na pozicích, ve kterých je zaměstnanec stejně nebude téměř používat. Stává se, že uchazeči s malou znalostí jazyka se znění inzerátu zaleknou, i když by byli ti vhodní, zatímco lidé ovládající jazyk plynně brzy zjistí, že získané znalosti jsou jim zcela na nic. „Firmy chtějí od lidí znalost řečí asi kvůli většímu rozhledu.

Pak přijmou člověka, který umí skvěle anglicky a který si bláhově myslí, jak svou angličtinu bude rozvíjet a budovat. Používá však jen češtinu a o svou řeč přijde. Kdyby firma uvedla v inzerátu ,Očekáváme komunikativní znalost angličtiny, kterou však ve své práci nebudete využívat‘, asi by je měli všichni za blázny,“ vysvětluje Martin Vosecký.

Firmy také často neumějí popsat, nakolik by měl uchazeč řeč zvládat. Pojem komunikativní němčina či angličtina si jeden zájemce vysvětlí jako schopnost slovně se dorozumět v základních situacích, zatímco jiný dokáže s rodilým mluvčím mluvit v podstatě na jakékoliv téma. Jistou záruku dává vlastnictví jazykových certifikátů. Kdo je má, musel v jazyku dosáhnout jisté úrovně. Zda jeho znalost přetrvala, to se musí zjistit při osobním pohovoru, který by však neměl vést personalista, jenž je o pár lekcí z učebnice napřed.

Pozor na anonymy

Jméno velké mezinárodní i české firmy je v inzerátu jistou známkou serióznosti. Zaměstnance však hledají i tisíce malých firem a živnostníků, jejichž jméno téměř nikomu nic neřekne. Zde je na místě si údaje, uvedené zpravidla v řádkové inzerci, prověřit, ať již prozkoumáním internetových zdrojů či telefonátem do sídla firmy.

Někdy jméno zaměstnavatele a telefonní spojení úplně chybí a jako kontakt je uveden některý z českých freemailů, mailových schránek, které jsou v podstatě úplně anonymní. „Kontaktoval jsem několik takových firem a ani v jednom případě jednání neprobíhalo dobře,“ varuje marketingový konzultant Karel Viták. Uchazeči, pro které je seriózní přístup prioritou, by se měli podobným inzerátům raději vyhnout. Podle konzultantky personální společnosti Manpower Kristýny Hovadíkové je lepší spoléhat se na seriózní celostátní tiskoviny než na místní inzerci.

Lidé by měli také zbystřit při čtení „budovatelských“ hesel, která jim nabízejí „Životní příležitost“, „Investování do budoucnosti“ či „Zajímavé cestování“. Na prvním místě by totiž asi potkali šéfy sítě podomních prodejců, na druhém by jim první plat přišel za velmi dlouho a ze třetího místa by se vyklubal každodenní několikahodinový pobyt v otřískané dodávce.

Leccos může napovědět, jak se inzerující firmy staví k zásadám rovného zacházení s uchazeči. Jestliže zaměstnavatel hledá pouze knihovnici, ale ne knihovníka, nebo jen překladatele, ale nikoli překladatelku, svědčí to o jisté sociální necitlivosti minimálně pracovníků personálního oddělení.

Inzerát: Co by v něm nemělo chybět

* název obsazované pozice

* specifikace pracovního poměru (HPP, VPP, dohody)

* požadavky na uchazeče

* co firma za práci nabízí

* místo výkonu práce

* kontaktní osoba