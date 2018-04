Starý recept dovedli k dokonalosti. Rozjíždějí karamelovnu a mají úspěch

"Řekla bych, že je to dost dobrý, že jdeme tak nahoru, ani bych to tak rychle nečekala. Já sama mám karamel moc ráda, proto se ani nedivím, že lidem tak chutná," hodnotí karamelový nápad rodičů 11letá Eva.

Profil Irena (49) a Václav (53) Kalkušovi Irena vystudovala Střední ekonomickou školu v Ostravě.

Václav je absolventem Střední školy papírenské ve Štětí.

Oba absolvují různé semináře na téma zdraví, osobního rozvoje a finanční gramotnosti

Spolu mají 11letou dceru Evu, z předchozích manželství tři syny Jakuba (27), Tomáše (28) a Václava (29).

Za zavedení tekutého karamelu na náš trh získali letos první místo v jihočeském kole soutěže Rozjezdy roku pro začínající podnikatele.

Jejich karamel získal certifikát Šumava originální produkt.

Karamel začala vařit před mnoha lety její matka Irena. Ve starém receptáři pátera Františka Ferdy se dočetla, že cukr ve formě karamelu je pro lidský organismus přijatelnější, než klasický řepný cukr. I když se držela receptu, přesto se jí karamel mnohokrát nepovedl. "Pokaždé jsem se do jeho výroby musela přemlouvat. Přeci jen to není tak jednoduché – těch spálených hrnců a popálených rukou…," vzpomíná Irena Kalkušová.

Naštěstí občas půjčila vařečku manželovi. "A už mu zůstala. Proto i název Českokrumlovský karamel od Vaška. Je fakt od něj. On totiž vyladil proces karamelizace tak, že jeho karamely jsou opravdu kulinářské zážitky. Je prostě znát, že to dělá s láskou," poznamenává Irena.

Postupně Kalkušovi přicházeli na to, že je karamel skvělý nejen k oslazení kávy, čaje, nebo na ovocné poháry či palačinky, ale dá se použít i netradičně. Třeba pro získání křupavější kůrky při dopékání masa, do svíčkové i různých polévek. "Nejraději ho mám na steaku," říká dcera Eva. "To byl její originální nápad. Koukali jsme na tu kombinaci tenkrát s manželem dost divně, ale je to fakt skvělé," dodává Irena Kalkušová.

Teď jste získali jako začínající podnikatelé ocenění v Rozjezdech roku, byli jste první v jihočeském kole. Čekali jste takový úspěch?

Rozjezdy roku pro nás byla výzva a současně další zkouška, taková zpětná vazba. Cítili jsme, že budeme mít možnost se zase něco nového prakticky naučit, zkusit si sebeprezentaci, setkat se s aktivními lidmi a to vše se nám potvrdilo. Karamelem jsme sami nadšeni, a tak jsme věřili, že budeme první.

Jak dlouho trvalo, než jste si řekli: To je ono, to je ta správná karamelová chuť?

Chuť základního karamelu jsme měli vychytanou již dlouho. Ostatní příchutě, které chystáme, vznikají postupně a průběžně je dolaďujeme. Trvá to někdy i rok.

Kromě základního karamelu zkoušíte experimentovat s příchutěmi, stalo se, že se nová příchuť nevyvedla?

Stále je co zlepšovat a s čím experimentovat. Před rokem jsme s velkou slávou odváželi například kávový karamel před komisi, abychom se ucházeli o značku "Šumava originální produkt" a měli jsme tam s ním obrovský úspěch. Jenže pak jsme seznámili s člověkem, který kávou přímo žije. Na jeho doporučení jsme zkusili udělat úpravy v receptuře a to byla teprve nebeská dobrota! Těšíme se, že jej do léta budeme mít také v nabídce. Všechny ostatní karamely zatím testujeme, hlavně bylinkové, kvůli době spotřeby a poměrům.

Zajímavé profese V rubrice Práce a podnikání přinášíme rozhovory se zástupci zajímavých profesí. Další příběhy čtěte zde.

Co rozhodlo, že jste zkusili karamel prodávat, prý vás vyhecovali přátelé?

Karamel jsme původně používali jen na slazení pohárů, palačinek, prostě tam, kam cukr podle nás patřil. Postupně jsme přicházeli na další možnosti, jak jej využít, stejně jako se vším ostatním jsme se i o něj dělili s přáteli. Čím dále častěji jsme od nich začali slýchat: Proč jej také neprodáváte? My bychom si ho i kupovali. Na jaře 2013 jsme se proto rozhodovali, jestli do toho opravdu půjdeme. Váhali jsme, neboť jsme tušili, co všechno by nás čekalo. A to jsme tenkrát, naštěstí, vlastně nevěděli nic.

Pak přišel Václav o práci. Co prožívá rodina, když chlap přestane nosit domů výplatu?

Na podzim minulého roku se manžel rozhodl odejít ze zaměstnání, kde mu již mnoho měsíců neplatili mzdu. Přemýšlel, že by se tam zase vrátil, pokud by viděl nějaký vývoj k lepšímu. Ale není tomu tak. Několik měsíců mu trvalo, než "naskočil". Je to velká změna, přerod. I tady se nám vyplatilo netlačit na pilu a dát tomu všemu svůj čas. Mě, ostatně, tahle změna také právě čeká. A jsem na sebe zvědavá, jak to zvládnu.

Jaké to je začít se stavět na vlastní nohy? Co vám podnikání dalo?

Jsou to zkušenosti k nezaplacení.

Co bylo na začátku pro vás nejtěžší?

Náš karamel jsme zprvu ani jako začátek podnikání nebrali. Byla to radost. Kdybychom ale před rokem věděli, co víme nyní, myslím, že bychom do toho nešli. Ale teď už se těšíme. Jsme za všechny ty zkušenosti moc rádi. Posouvají nás dál a dál a cítíme se mladší a mladší. Naštěstí máme výdrž a skvělé kamarády.

Váš karamel se stal regionálním produktem Šumavy, když jste ho dali porotě ochutnat, byly to nervy?

Ano. Přihlásili jsme se o certifikát Šumava originální produkt, abychom se ujistili, že náš karamel získá další příznivce a že ho budeme umět prezentovat. Porotce jsme uchvátili svým nápadem i karamelem. Ochutnali karamel základní, kávový, pampeliškový, meduňkový i mátový a certifikát jsme podmínečně získali, než doladíme legislativu a místo pro jeho výrobu.

Jak to u vás funguje, kdo je ve firmě šéf?

Co kdo z nás dvou ve firmě dělá, máme většinou rozdělené intuitivně, jen si to upřesňujeme. Občas nám něco uteče, ale vše doladí naše efektivní pracovní porady (smích).

A kdo má poslední slovo?

Na všem se domlouváme a necháváme uzrát i časem.

Došlo už někdy ke střetu, pohádali jste se třeba o to, za kolik korun karamel prodávat? Jak jste ladili cenu?

S cenou jsme si vůbec nevěděli rady. Oba bychom asi nejraději dělali charitu, ale to bychom nic nevydělali a brzy skončili. Takže jsme si nechali radit od více lidí z oboru. A stejně jsme nakonec dali cenu o mnoho nižší, než nám doporučovali. Prostě jsme neměli to srdce.

Věříte, že se rozjezd povede a karamel vás uživí? Jste optimisté?

Až nedávno jsme si uvědomili, že jsme vlastně rozjeli rodinný podnik. Navíc v našem tak krásném městě. Ani jeden z nás není rodilý Krumlovák, ale těší nás, že jej můžeme takhle neobvykle zviditelnit. A to jsou hlavní důvody, pro které stojí za to vše ustát a pořádně to rozjet.

A už to trochu vynáší?

Kolik jsme vydělali? Bylo by fajn, kdybyste se spíš zeptala na náklady. Do nové karamelovny, jejího vybavení a dalších nutných "drobností" jsme mohli zainvestovat díky našim rodinným úsporám. A to, co jsme s karamelem vydělali, jsme obratem investovali také. Jsme ale optimisté a nadšenci. Víme, že budeme i vydělávat.

Jaké jsou vaše plány a sny?

Kdyby nám před pár lety někdo pustil na videu náš nynější život, nevěřili bychom. Jsou to skoky. V našem nejbližším plánu je otevření nové výrobny – karamelovny. Snů máme mnoho a postupně se nám začínají plnit.

Nemáte strach, že vás začne někdo napodobovat a vydělávat na vašem nápadu?

Náš karamel je možné opravdu jen napodobit. Myslím, že konkurence je pro další vývoj dobrá a já dávám přednost spolupráci. Proto mne poslední dobou napadá, že bychom v budoucnu mohli být pro podobně laděné nadšence skvělou podporou. Není toho opravdu málo, co jsme si v těch začátcích museli zjistit, obstarat a naučit se. A vím, že zdaleka tomu není konec. Máme se o co dělit.

Jak na váš karamel reagují zákazníci a kde se dá vaše specialita ochutnat?

Poprvé jsme stáli tváří v tvář zákazníkům loni v září. Karamel většinou neznali a navíc ho ani nechtěli ochutnat. A my, oba introverti, jsme byli rádi, že na náš první trh přišlo tak málo lidí (smích). Ale vážně, je to mravenčí práce seznámit lidi s "novinkou". Zákazníkům ho necháváme ochutnávat na trzích například v Českých Budějovicích. Také obchody, kam dodáváme, si řekly o vzorek na ochutnávku. A na Šumavě je například ve Slunečné kavárně Blanky Milfaitové v Srní.

O svém karamelu říkáte, že je s ním život sladší. Zažili jste již i nějakou hořkost?

Díky vlastnostem, které karamel má, si již nemusíme mlsání vyčítat. Sami jej doma používáme hojně, přeci jen je to čistá energie a tu teď víc, než kdy jindy, potřebujeme. A jestli jsme s ním zažili i nějakou hořkost? S naším karamelem se ani žádná hořkost zažít nedá.