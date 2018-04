Dva mladí muži rozhýbali v Česku nevšední podnikatelský projekt

Rozhodli se dát práci ženám, jejichž životní úděl není jednoduchý. Některé vychovávají postižené děti, mají podlomené zdraví, jsou v invalidní penzi a podobně.

Ženám dali do ruky žehličku a na sebe naložili vše ostatní, tedy přesvědčit zákazníky, aby si u jejich Ironing Ladies nechali vyprat a vyžehlit prádlo. „Docela se nám to daří. Zákazníci se nám vracejí a přicházejí noví,“ říkají. Lidé, kteří za tuto službu zaplatí, ušetří čas a navíc získají dobrý pocit, že dali práci konkrétní ženě s konkrétním životním příběhem.

Vizitka Jan Roháč (27) Dokončuje studia geografie v Praze. Martin Jůza (27) Absolvoval filmovou režii ve Zlíně. Projekt Ironing Ladies odstartovali v prosinci 2013 v Praze. Letos se prezentovali v soutěži Rozjezdy roku.

Hlavou projektu je budoucí geograf Jan Roháč. „Honza to dělá na plný úvazek a já podle toho, kdy mám čas,“ říká režisér Martin Jůza.

Kolik již máte zákazníků?

Jan: Na začátku jsme měli tři zakázky týdně, teď jsou to dvě zakázky denně a posouvá se to dál.

Martin: Každý měsíc to jde nahoru o 30 procent.

Bylo těžké získat první zákazníky?

Jan: Dáváme o sobě vědět na Facebooku, po e-mailu, ono se to docela jednoduše rozneslo mezi lidi. Lidé slyší na příběhy našich paní na žehlení.

Martin: Bez kvalitní práce to ale nejde, byla by to jednorázová charita. Kdyby nebylo prádlo perfektně vyprané a vyžehlené, zákazník by se už nikdy nevrátil. Řekl by si: „Už jsem jednou přispěl a dost!“

Službu teď začali využívat i manažeři jedné velké banky, kdo další má zájem?

Jan: Manažeři začínají využívat službu v pilotním provozu. Našimi zákazníky jsou ale hlavně rodiny s dětmi, které mají haldu prádla.

Jak to vůbec funguje, jak to máte vymyšlené?

Jan: Lidé si objednají službu přes naše webové stránky minimálně den předem na dohodnutou hodinu, třeba mezi 15 a 16 hodinou. My zakázku potvrdíme a pak garantujeme, že v tomto čase přijedeme, prádlo naložíme do plastového prádelního koše a zakázku zvážíme. Takže zákazník předem ví, kolik zaplatí. Prádlo dovezeme k jedné z našich paní, která je nejblíže. V e-mailu pak dostane zákazník vyúčtování a zaplatit může buď elektronicky, nebo na místě kartou přes terminál.

Jak jste si nastavovali laťku, aby se zákazníci vraceli?

Martin: My si nejprve objednávali tuto službu u konkurence. Přišli k nám s igelitkou, vzali si zmuchlané prádlo, zpět ho přinesli v ruce ani ne pořádně vyžehlené. Byla to pro nás zkušenost, jak to nedělat. Teď stojíme v hraničním bodě. Zjišťujeme, že nabízíme hodně velký nadstandard oproti konkurenci, ale neinkasujeme tolik, abychom pokryli všechny náklady a firma začala vydělávat.

Jan: Jinými slovy zjišťujeme, zda za tu emoci jsou lidé ochotni zaplatit víc, než platí.

Podnikání jste rozjeli před rokem a půl, už to mezi vámi zaskřípalo?

Určitě (shodují se oba).

A v čem konkrétně?

Martin: Nejošemetnější je pro nás právě cenová politika.

Jan: Projekt se dostal do fáze, kdy promýšlíme každou položku. Takže v tomto ohledu to musí zákonitě skřípat.

Takže teď řešíte, za kolik službu prodávat, aby si vydělaly paní na žehlení i vy?

Jan: Přesně tak.

Jak jste stanovili cenu?

Jan: Chtěli jsme cenu co nejvíc zjednodušit, aby zákazník předem věděl, kolik zhruba zaplatí. Ceník proto funguje na principu váhy a počtu kusů prádla na žehlení. Na kalkulačce, kterou máme na webu, si popojedete táhlem a kalkulačka vám ukáže, kolik zhruba zaplatíte. Když máte například pět kilo prádla, ve kterém je pět košilí na žehlení, stojí to zhruba 648 korun.

A když bych si chtěla nechat vyprat třeba dvě kila prádla, kolik by to stálo?

Jan: To je malý objem, který se nám nevyplácí. Proto máme stanovou minimální sazbu, která je 439 korun. Tím, že službu využívají hlavně rodiny, které mají hromadu prádla, cena objednávek se nyní pohybuje v rozpětí 700 až 800 korun.

Martin: Třešničkou na dortu je, že vyprané a vyžehlené prádlo dostanete v úhledném balíčku, na kterém je napsáno, že ho vyžehlila třeba Blanka. A vy se pak můžete podívat na web, kdo je Blanka a jaký je její příběh.

Kolik si paní na žehlení vydělají?

Jan: Záleží na objemu. Čím větší objem, tím více si vydělají. Jejich odměna se pohybuje od 35 do 40 procent z ceny jedné zakázky. Ta nejvýkonnější paní si zatím vydělá kolem čtyř tisíc měsíčně. Ale my chceme projekt posouvat dál, aby si všechny mohly vydělat více.

Těch žen je nyní osm?

Jan: Ano, ale aktivně nyní funguje pět paní, protože některé jsou na tom teď zdravotně špatně.

Bylo těžké je vybrat? Kolik žen se přihlásilo na váš konkurz?

Martin: Dohromady přes tři stovky, dělali jsme dva nábory, první loni v květnu a další letos na jaře. Honza má na to know-how, jak si vybrat. Rozhodující je kvalita, jak pracují, ale musí do sebe zapadnout několik parametrů.

Jan: Když se na to dívám zpětně, bylo hodně těžké je vybrat. Vezměte si, že musíte ze 150 uchazeček vybrat jen třeba tři nebo čtyři. Některé chtěly s projektem dýchat s námi. Paní, které jsme vybrali v první várce, jsou naprosto spolehlivé. Trefili jsme se.

Jak to máte vymyšleno, jakou smlouvu s nimi uzavíráte?

Jan: Pracují na dohodu o provedení práce, ten objem není tak velký, abychom je tlačili do práce na živnostenský list.

Martin: Ale když se projekt dostane do většího objemu, ke kterému se chceme dopracovat, není problém je zaměstnat. Byla by to výhra pro ně i pro nás. Doufám, že se k tomu dopracujeme.

Ostatně jaký je váš vztah k žehlení?

Martin: Já dostal žehličku loni na Vánoce, už jsem ji vytáhl, občas žehlím, u košile jen límeček (smích).

Jan: Já nežehlím, zatím žehlí maminka a paní na žehlení – naše druhé mámy. Neumím to manuálně, ale teoreticky vím, jak by se žehlit mělo a jak by měla vypadat perfektně vyžehlená košile.

Jestli tomu rozumím, vás Martine živí režírování reklam, takže Ironing Ladies je pro vás „vedlejšák“, ze kterého máte radost?

Martin: Je to spíš další starost (smích). Ale ne, natáčení a režírování není konstantní přísun práce, je ve vlnách. Když je volněji, věnuji se projektu Ironing Ladies.

Jan dělá vše na plný úvazek, co to obnáší?

Martin: Dělá ředitele i řidiče, to je součást naší exkluzivity (smích).

Jan: I když teď už máme řidiče, nerad bych se toho šoférování zcela zbavoval. Pro naše paní na žehlení funguji i tak trochu jako poradna. Sedneme si na chvilku, řeknou mi, co je nového, co se pokazilo a rozebíráme to. Jsou pro mě jako druhé mámy.

Je to zatím sociální projekt, nebo už vydělá pár korun i pro vás?

Jan: Aby mi to vydělalo na chleba, to ne. Je to zatím na pokrytí nákladů.

Martin: Nákladově nejdražší je pro prádlo jezdit. Potřebujeme získat více zákazníků na jednom místě. Náš cíl je, aby se na jednom místě sešlo šest až deset zakázek denně. Tím se dostaneme do příznivějších čísel, protože náklady na řidiče, auto a benzin tvoří polovinu z celkových nákladů.

Takže to nevzdáváte?

Martin: Určitě ne, teď jsme se rozhodli, že budeme do projektu investovat 100 tisíc korun, aby Honza nemusel řídit a měl čas projekt rozvinout. Půjčil jsem si v bance, již pracuji, mám to čím jistit.

Jan: Teď se začne lámat chleba. Nyní poskytujeme luxus za hodně málo peněz. Firma by si měla po odečtení nákladů vydělat ideálně 25 tisíc čistého. Jestli k tomu budeme směřovat, bude to mít smysl. Jestliže ale změníme cenovou politiku a zákazníci nebudou ochotni ji akceptovat a odejdou, pak naše společnost není na takové sociální projekty zatím připravena.