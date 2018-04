ISIC kartu získáte v jakémkoliv věku, podmínkou je však prezenční studium

Česká republika je zemí s nejpropracovanějším servisem pro držitele karty ISIC, mezinárodního identifikačního průkazu studenta. Její prvenství za rok 2008 bylo letos v září vyhlášeno na mezinárodní konferenci World Youth and Travel Conference v Manchesteru. Češi za posledních sedm let pouze jednou neobhájili první pozici. Vítězství je o to cennější, že letos poprvé chtělo vyhrát všech 124 členských zemí.

Během každoročního hodnocení se sleduje nejen rozvoj ISIC benefitů, či všeobecné povědomí o průkazu ISIC, ale také počet držitelů karet v závislosti na celkovém počtu studentů v dané zemi.

fakta o isic ISIC = International Student Identity Card Ve světě: V Česku:

- 124 zemí - 241 tisíc držitelů karty ISIC

- 42 tisíc slev - více než 1 900 benefitů

Studenti všech škol, spojte se

Statut studenta střední či vysoké školy můžete prokázat například studentským průkazem nebo indexem vydaným vaší školou. Ovšem tyto průkazy mají pouze lokální působnost a v naprosté většině případů slouží především jako "žákovská knížka".

Podstatně zajímavější se pro studenty stává karta ISIC – mezinárodní identifikační průkaz studenta, který je po celém světě uznávaným dokladem studentů středních a vysokých škol. V Česku jej v současnosti vlastní 241 tisíc studentů a v mnoha školách slouží i jako oficiální identifikační průkaz opravňující studenty k používání služeb ve škole, například ke stravování v menze, využívání kopírovacích služeb apod.

Ovšem mnohem lákavější je pro držitele ISIC karet možnost využívat různé typy slev jak v České republice, tak v zahraničí. Celosvětově lze průkaz ISIC uplatnit na 42 tisících místech, v Česku počet benefitů překročil hranici 1 900.

Slevy, na co si jen vzpomenete

využití slev Cestování: letenky, autobusové a vlakové jízdenky Ubytování: hotely, kempy, ubytovny Zábava: kina, divadla, hudební festivaly Muzea, galerie, zámky Stravování Permanentky v lyžařských areálech Nákupy: sportovní vybavení, knihy

Oblastí, kde mohou držitelé karet čerpat různé benefity, je skutečně nepřeberné množství. Hojně jsou využívány slevy při vstupu do významných památek, muzeí, galerií. Mnohdy dosahují několika desítek procent.

Studenti také výhodněji cestují, uplatňují slevy na letenky, autobusové a vlakové jízdenky. Například se Student Agency mohou získat speciální studentské letenky, či patnáctiprocentní sleu na vybrané mezinárodní autobusové jízdenky.

Jednou z častěji využívaných slev je i možnost ušetřit až desítky procent při nákupu knih, učebnic, sportovního zboží apod. Levnější mají držitelé karet ISIC i vstupy na různé hudební festivaly. Se slevou se mohou občerstvit například u McDonald's, v Panerii, či Subway.

ISIC karta platí až 16 měsíců

Mezinárodní identifikační průkaz studenta může získat každý student střední, vyšší odborné či vysoké školy, učiliště i vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Dolní věková hranice je stanovena na 15 let, pro studenty víceletých gymnázií na 12 let. Horní věková hranice striktně omezena není.

Kartu můžete získat buď prostřednictvím školy, na které studujete, dále v prodejní síti společnosti GTS ALIVE, která je v Česku oficiálním vydavatelem, a také on-line, pokud pošlete naskenované požadované dokumenty a zaplatíte poplatek za vystavení karty.

Pro zhotovení karty musíte vyplnit žádost o vystavení karty, kde vám škola potvrdí studium, osobní doklad totožnosti, fotografii a poplatek 300 korun.

Karta platí až 16 měsíců, pokud si ji zřídíte od 1. září do 31. prosince následujícího roku. Necháte-li si ji vystavit kdykoliv po 1. září, je její platnost omezena pouze posledním dnem roku dalšího.





jaké typy karet můžete získat Karta ISIC

- pro studenty středních a vysokých škol

- od 15 (resp. 12 let) - do neomezeno

- platnost až 16 měsíců

- 300 korun poplatek Karta ISIC SCHOLAR

- pro žáky základních škol, resp. studenty víceletých gymnázií

- vystavuje zdarma Poštovní spořitelna k postžirovému účtu MINI

- od 10 do 15 let věku

- platnost až 16 měsíců Karta ALIVE

- mezinárodní karta mládeže do 26 let

- nestudenti

- platnost 12 měsíců od data vystavení

- 300 korun poplatek

- 150 korun poplatek pro klienty T-Mobile Karta ITIC

- pro učitele

- platnost až 16 měsíců

- 300 korun poplatek

Karty i pro školáky, mladé a učitele

Karta ISIC patří mezi nejznámější a nejrozšířenější mezinárodní identifikační karty. Ovšem není jediná. Z nabídek slev mohou čerpat i děti od 10 do 15 let, žáci základních škol a víceletých gymnázií a hlavně klienti Poštovní spořitelny, kteří ke zřízení účtu MINI dostanou kartu ISIC SCHOLAR. Držitelé mohou využívat stejných slev jako majitelé karet ISIC. Také tyto karty mají platnost až 16 měsíců, pokud jsou vystaveny od 1. září do 31. prosince následujícího roku.

Mladí lidé do 26 let, nestudenti, si mohou pořídit mezinárodní kartu ALIVE. Ta jim opět skýtá možnost využívat slevy na 42 tisících místech ve světě a 1 900 místech v Česku. Platnost karty je 12 měsíců od data vystavení. Zájemce o kartu zaplatí 300 korun poplatek. Pokud jste klientem T-Mobile, využijte slevy 50 procent za vystavení karty.

Také učitelé všech typů škol od mateřských počínaje a vysokých konče, kteří učí minimálně 15 hodin týdně, patří mezi zvýhodněné držitele mezinárodních průkazů. Pro ně je určena karta ITIC. Platnost karty je opět až 16 měsíců a zájemce o ni zaplatí poplatek 300 korun. Pro učitele platí většina slev jako pro studenty.

Jen čtyři banky zvýhodňují držitele ISIC karet

V Poštovní spořitelně k postžirovému účtu MINI dostanou děti od 10 let věku zdarma kartu ISIC SCHOLAR. Pokud je klient učitelem, může si zdarma zažádat o vystavení karty ITIC.

U Komerční banky získá majitel karty ISIC při založení konta G2 prémii 200 korun. Podmínkou je věk 15 - 30 let a platná ISIC karta.

Majitelé Osobního účtu České spořitelny Student (klienti ve věku 15 - 30 let) a majitelé Programu Student+ získávají ročně příspěvek na ISIC kartu ve výši 200 korun.

U Studentského konta poskytuje UniCredit Bank studentům denního studia na vysokých, vyšších odborných, jazykových nebo středních školách refundaci ISIC karty. Zároveň mají tito klienti všechny výběry z bankomatů UniCredit Bank v České republice a v zahraničí zdarma.