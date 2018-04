ISO: jaké přináší výhody a proč ho zavést?

Více než 70 % malých firem nemá certifikát ISO. Jim samotným zatím asi nijak nechybí, do budoucna to však znamená, že tyto firmy v podstatě nemají šanci zúčastnit se veřejných ani soukromých zakázek a že nebudou konkurenceschopné v rámci jednotného unijního trhu. Zadavatelé výběrových řízení totiž ISO často požadují, a to i u subdodavatelů. Získat certifikát však představuje vynaložit okolo 250 tisíc korun a absolvovat roční řízení. Hlavně pro malé firmy je proto ISO cenově jen těžko dostupné.

Pro malou firmu mohou být občas tajemná čísla a zkratky velkou záhadou.

Základní normy, s kterými se můžete setkat, jsou normy ISO 9001 pro management řízení jakosti a ISO 14001 pro management environmentální.

Co čísla znamenají?

ISO 9001 – tato značka by měla poskytovat vašim dodavatelům osvědčení kvality, že poskytujete výrobek nebo službu, která splňují očekávání zákazníka a jsou v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů. Jedná se tedy o schopnost podniku dodávat zboží nebo služby ve stálé kvalitě, která byla stanovena a dohodnuta se zákazníkem.

Norma ISO 9001 mimo jiné vyžaduje, aby dodavatel průběžně monitoroval úroveň spokojenosti zákazníka a výsledky získané tímto způsobem využíval pro zdokonalování vlastního systému. V praxi to znamená, že si od svých zákazníků musíte vyžadovat zpětné „reporty“ a jste vlastně neustále pod „drobnohledem“ jak kontrolního úřadu, který vám ISO vydal, tak svých klientů, kterým zboží či služby poskytujete. Pokud zákazník obdrží zboží nebo služby, které neodpovídají jeho očekávání, pak může vznést stížnost a dodavatel je povinen se jí zabývat a přijmout efektivní opatření, která zabrání opakování této situace.

ISO 14001 – vhodné pro firmy, které mají vztah k životnímu prostředí a pro které je důležité, aby ukázaly, že je pro ně životní prostředí důležité (např.společnosti operující v chemickém průmyslu). Pokud chcete získat tento certifikát, musíte monitorovat a měřit vaše činnosti s možným dopadem na životní prostředí a přijímat preventivní opatření a nápravná opatření při zjištěných odchylkách a škodách či zajistit sledování existujících a nově vydávaných právních a jiných požadavků, které se týkají environmentálních aspektů identifikovaných firmou.

Proč mít ISO?

Přestože se na první pohled může zdát, že ISO zavádí navíc další byrokracii a papírování, po krátkém čase zjistíte, že vám normy pomohou zjednodušit a zprůhlednit procesy vytvářející hodnotu pro zákazníka, zjednodušíte si díky nim možnost zavedení rychlých změn a inovací či zakomponujete osobní dovednosti a kompetenci do řízení podniků.

Od kdy byly zavedeny normy ISO v České republice i v zahraničí?

Normy ISO se vztahují na různé oblasti činnosti a byly u nás zaváděny v různých obdobích. Pokud se jedná o normu ISO 9000 (systémy řízení jakosti), ta je platná od roku 1995 a její podstatná novelizace pak od roku 2001. V zahraničí tyto normy platily vždy o několik měsíců dříve, vždy však v předchozím roce.

ČSOB se jako první česká banka rozhodla podpořit konkurenceschopnost malých a středních podnikatelů tím, že jim usnadní získání certifikace ISO. Firmy mohou získat na financování nákladů služeb poradenských a certifikačních společností spojených se získáním certifikace ISO půjčku ve výši až 1 milion korun zajištěnou pouze biankosměnkou. Podle dostupných údajů nemá certifikát ISO více než 70 % malých a středních podniků. Certifikace ISO je přitom čím dál častěji vyžadována v tendrech o české i evropské veřejné zakázky a také od subdodavatelů firem, které výběrová řízení vyhrály. Firmy, které certifikát ISO nemají, tak mohou být na jednotném evropském trhu méně konkurenceschopné. Úvěr mohou využít jak právnické, tak i fyzické osoby - podnikatelé. Sazby jsou fixní nebo pohyblivé s pravidelnou fixací na bázi měsíční, tří či šesti měsíční sazby na mezibankovním trhu (PRIBOR). Čerpání úvěru je možné poté, co klient předloží smlouvy uzavřené se společností s akreditací certifikační organizace pro normy ISO a faktury za poskytnuté služby. Úvěr musí použít nejpozději do jednoho roku od podpisu úvěrové smlouvy. Hospodářská komora Praha pro firmy do 39 zaměstnanců připravila v rámci projektu "Pomáhejme sami sobě" produkt, který jim umožní získat za bezkonkurenčně výhodných podmínek certifikáty ISO. Doporučená cena produktu je maximálně 199 000 Kč včetně DPH (jedná se o čistou cenu). Tato částka zahrnuje poradenství při zavádění systému řízení jakosti ISO a také certifikaci akreditovaným certifikačním orgánem. Tento produkt mohou firmy profinancovat půjčkou od ČSOB za předpokladu, že požádají o rating na kterémkoliv kontaktním místě Hospodářské komory Praha a zároveň dají souhlas se zveřejněním svého ratingu pro banku.

