IT Konsultant

Hlavní pracovní náplní IT Konzultanta je samostatná procesní analýza, implementace systému nebo jednotlivých modulů, nastavení a testování změn systému, případně i školení uživatelů. Zájemce o tuto práci by měl být zodpovědný, přesně se umět vyjadřovat, výborně vystupovat, neměly by mu chybět ani komunikační dovednosti a jazykové znalosti. Aktivní angličtina ústní i písemná je nutností, dobré je, když zájemce ovládá alespoň čtenou němčinu, další jazyky jsou výhodou. Důraz na jazykovou vybavenost konzultantů je dán tím, že běžně pracují pro zahraniční firmu nebo často působí na zahraničních projektech. Konzultanti mohou očekávat velmi nadprůměrné platové ohodnocení. Někdy může dosahovat i částky přes sto tisíc korun měsíčně.