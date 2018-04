Ajťáci u nás berou daleko méně než v zahraničí, ukázal Big Mac

Platy českých ajťáků se přibližují těm ve Španělsku, výrazně však zaostávají za Velkou Británií nebo Německem. Vyplývá to z celosvětového srovnání platů projektu WageIndicator, který je v Česku známý pod názvem MůjPlat.cz.

Hodinová mzda poloviční než v Británii

Podle výsledků průzkumu činí střední hodnota hrubé mzdy systémového IT analytika v Česku v paritě kupní síly 17,2 dolaru na hodinu, v přepočtu přibližně 340 korun. Naproti tomu ve Velké Británii je to více než dvojnásobek - 36,7 dolaru.

Celosvětově se tak platy v IT sektoru v Česku téměř přibližují platům v Jižní Americe anebo východní Evropě. Na Západě vydělávají podobně málo jen Španělé, kteří dostávají 20,1 dolaru hrubého za hodinu.

V Česku za hodinu práce jen dva až tři hamburgry

Rozdíly se vyjeví i při porovnání kupní síly pomocí takzvaného Big Mac indexu. Ten udává, kolik Big Mac hamburgrů si v jednotlivých zemích mohou pracovníci za svou hodinovou mzdu dovolit.

Podle MůjPlat.cz si mohou čeští IT pracovníci koupit za svou hodinovou mzdu 2,6 hamburgru, zatímco ve Velké Británii si jejich kolegové mohou dovolit téměř trojnásobek, a to 7,2 hamburgru.

Více si toho v porovnání s českými IT specialisty koupí také v celé západní Evropě, dále v Chile, Mexiku, Indii či Jihoafrické republice. Nejméně si za svůj hodinový plat užijí IT specialisté v Argentině, Brazílii a Indonésii, a to jen 1,5 až 1,6 hamburgru Big Mac.

Důvodem rozdílné výše mezd kvalifikovaných pracovníků v IT sektoru jsou různé mzdové úrovně v jednotlivých zemích.

Na kolik Big Maců si vydělají za hodinu Systémoví analytici Vývojáři softwaru Programátoři aplikací Česko 2,6 2,7 2,2 Čína 2,7 1,6 1,3 Indie 4,7 3,0 2,9 Německo 4,1 3,9 3,4 Rusko 3,7 2,3 2,1 Španělsko 3,1 2,7 2,1 Velká Británie 7,2 5,4 - Zdroj: WageIndicator.org

"Jelikož v IT sektoru jde nejčastěji o vysoce kvalifikované práce, vyšší mzdy jsou zde standardem. Přesto se mzdy v IT sektoru celosvětově liší. Odvíjejí se totiž od nabídky, poptávky a produktivity práce v tomto povolání v dané zemi – a ty jsou často výrazně rozdílné v různých zemích," vysvětlil Martin Kahanec, ředitel výzkumu ze Středoevropského institutu pro výzkum práce, který projekt MůjPlat.cz v České republice zastřešuje.