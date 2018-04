Jací jste?

Padesátiletý obtloustlý finanční poradce z Ostravy? Nebo snad vyzáblá studentka Vysoké školy ekonomické? Hmotnost uživatelů Fincentra sice neznáme, díky srpnovému výzkumu agentury Taylor Nelson Sofres však o vás víme dost.

Renomovaná agentura Taylor Nelson Sofres Interactive provedla v průběhu srpna 2001 na serveru Fincentrum opakovaně detailní výzkum struktury jeho návštěvníků. Výsledky výzkumů jsou poskytovány inzerentům a mediálním agenturám, jsou však zajímavé i pro „laika“. Víte třeba, že více než polovina našich uživatelů si už koupila něco přes internet?

Bohatý, dobře postavený muž

Fincentrum navštěvují s výraznou převahou muži. Je to až zarážející, ale jen 19% návštěvníků se řadí mezi příslušnice něžného pohlaví. Fincentrum je sice atraktivní jen pro malou část žen, po mužských uživatelích by však sáhla každá – 74% uživatelů je ve věku 25-49 let, a naprostá většina z nich má nadprůměrné příjmy. Plných 23,4% uživatelů se dokonce řadí do nejvyšší příjmové skupiny s měsíčním příjmem nad 40 000 Kč.

Jen finanční profesionálové? Ani náhodou.

Pro mnohé to bude možná znít překvapivě, ale jen 18,6% uživatelů Fincentra se profesionálně věnuje financím. Stejné procento návštěvníků pracuje v sektoru informačních technologií, čemuž z vlastní zkušenosti dobře rozumíme :). Programátoři jsou v dnešní době placeni zlatem a kde jinde než na Fincentru by měli zjistit co s ním..? Přibližně 10% uživatelů pracuje ve výrobních firmách, stejné procento v marketingu a médiích. 7,3% uživatelů se řadí mezi vrcholový management, 5% pracuje ve státní správě. Mimochodem, z osobních kontaktů víme, že Fincentrum znají a sledují i mnozí významní politici... takže možná i Váš názor pod článkem na Fincentru ovlivní strategická rozhodnutí státu.

A kde jsou studenti?

Mezi mnohými Čechy je stále zažita představa, že Internet je plný studentů, kteří na něm hledají pornografii a posílají zadarmo textovky. Možná je to pravda, protože na finanční servery rozhodně nechodí. Tedy alespoň na Fincentrum. V srpnu se totiž do skupiny "student" zařadilo jen 8,5% návštěvníků, což bylo jistě ovlivněno probíhajícími prázdninami. V podobném únorovém šetření však procento studentů jen mírně přesáhlo dvojnásobek této hodnoty (18%). Prakticky stejný počet návštěvníků (14,5%) jsou podnikatelé. Pro srovnání: Dle výzkumu agentury NMS tvoří studenti celkem 36% českých uživatelů Internetu.

Praha a velká česká města

V Praze bydlí plných 39% našich uživatelů, dalších 12% bydlí v ostatních velkých českých městech (nad 100 000 obyvatel). Nemusíte se však bát pragocentrismu, všichni zakladatelé Fincentra a většina jeho pracovníků pochází z Moravy. Takže to tu pohlídáme! Uživatelé Fincentra jsou žádanou cílovou skupinou pro mnoho inzerentů. Teď už možná chápete, proč je v některých obdobích Fincentrum reklamou dosti zaplněno. Příprava kvalitního finančního obsahu je však náročná a reklamní příjmy nám pomáhají pokrýt nutné náklady. Děkujeme vám proto za pochopení.

Proč myslíte, že je Fincentrum více "sexy" pro muže než pro ženy? Zapadáte do výsledků šetření, nebo jste šedesátiletá rolnice z Bruntálska? Myslíte, že je na Fincentru příliš mnoho reklamy?

Pozn.: Máte-li zájem o kompletní informace o uživatelích Fincentra, kontaktujte prosím Petra Stuchlíka, obchodního manažera Ekonomika.iDNES/Fincentrum mailto:stuchlikp@idnes.cz, 02/2206 4301