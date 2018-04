Jak a kde výhodně pořídit lyže

Kam výhodně pro lyže?

Lidé, kteří chtějí být in a na horách oslňovat každý rok novými modely lyží, nutně nemusí mít velký balík peněz v kapse. Mají dvě možnosti - půjčit si je, nebo počkat na slevy. Není to ale zbytečné?

Půjčit, či koupit? Co se komu vyplatí?

Než se rozhodnete pro koupení nebo půjčení výstroje, jsou na místě nejméně dvě otázky. Jaké to jsou a co pro vás znamenají? Jak neutrácet zbytečně více, než musíte?

5 rad, jak pořídit zimní vybavení

Jak správně vybrat, ušetřit co nejvíce a hlavně neprohloupit? Na co byste si měli dát pozor u koupě nových lyží, na co při nákupu starých a jak si vybavení výhodně půjčovat?