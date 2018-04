Jak a kdy správně pozdravit

Volba správného momentu pro pozdrav a druh pozdravu vyžaduje jak dodržení základních pravidel slušného chování, tak i cit. Jinak bude vypadat váš pozdrav ve chvíli, kdy přijdete na poradu, jinak, když přijdete na obchodní večeři za dvěma obchodními partnery, jinak když vstoupíte s manželkou do lóže v divadle.



Kdo koho?

Podívejme se nejprve na pevně daná pravidla stkáte-li se s druhou osobou například na chodbě v budově vaší firmy. Kdo koho zdraví první? Jako první zdraví vždy podřízený nadřízeného, mladší osoba osobu starší, společensky méně významná osoba osobu významnější, muž ženu. Pokud bychom si vzali na mušku muže s dámským doprovodem, zdraví první osoba, která tento pár potká, ač je kupříkladu společensky významnější či starší než muž s doprovodem. Ptáte se, kdo koho zdraví, potkají-li se dva lidé na stejné společenské úrovni (stejně postavení v hierarchii firmy) i stejně staří? Pak jednoduše pozdraví první ten „slušnější“ případně pohotovější.



Máte-li v daný moment problém určit, kde je osoba, kterou jste potkali, na věkovém a společenském žebříčku, nebo pokud vás neslušná mladší osoba (podřízený, mladší atd.) nepozdraví první, pozdravte první vy. Pozdravit první není v žádném případě společensky nepřijatelné.



Co se týče odpovědi na pozdrav, nikdy na ni nezapomeňte, byť by vás pozdravil váš největší nepřítel. Neodpovědět na pozdrav je totiž vyslovená neslušnost.

Jak kde

Jak jsme si již naznačili, způsob pozdravu vychází z dané situace – tedy místa, kde se nalézáte, do kterého vcházíte, z množství lidí, kteří se na daném místě nacházejí apod. Budeme konkrétní a zaměříme se především na situace, které vás nejčastěji potkají v podnikání, v obchodě.



Pokud přicházíte do menší společnosti lidí čítající pouhých několik málo osob – můžeme se bavit například o obchodní večeři, pozdravte každou osobu zvlášť. V tom případě je také vhodné podání ruky, o jehož pravidlech se můžete dočíst ZDE. S každým zvlášť se také po ukončení večeře loučíme a nebojíme se použít frází „rád jsem vás poznal“, „rád jsem vás opět viděl“, „doufám, že se zase brzy setkáme“ atp.



Pokud by se jednalo například o lóži v divadle, pozdravíme decentně všechny osoby, které se již v lóži nalézají, najednou. Je to slušnost, neboť s těmito lidmi budeme trávit několik následujících chvil v relativně intimně malém prostoru. Toto pravidlo lze aplikovat také na některé dopravní prostředky (kupé vlaku atd.). Při odchodu z lóže po konci představení se v případě, že odcházíme první, také jako první loučíme.



Pokud vcházíte do místnosti s větším množstvím lidí – například na poradu, pozdravte při vstupu do místnosti všechny osoby najednou. Stejně tak pokud přijdete na školení, nebo třeba na prezentaci. V případě, že odcházíte z porady, loučíte se před opuštěním místnosti, se všemi najednou. Loučíte se nekvětnatě slovy „na shledanou“, a to středně hlasitě (žádná myška ani řvoucí lev). Opouštíte-li například školení, či přednášku, je vhodné se ovšem rozloučit zvlášť ještě s přednášejícím, školitelem, kdy mu děkujeme za projev a můžeme se pozeptat na bližší informace k projevu se vztahující. Pak odcházíte a opět se loučíte s přítomnými před opuštěním místnosti.



Vstoupíte-li do společnosti ještě větší, například na recepci, na akci k vyhlášení výsledků nějaké významné soutěže atp., zdravíte se s pořadatelem akce, popřípadě sponzory akce a podobnými lidmi, kteří vás často vítají u vchodu budovy, případně místnosti, kde se akce koná. Jmenovaní lidé vás zdraví jako první. Další pozdravy na takto velké akci realizujete až po vlastním uvážení – tedy s osobami vám známými, nebo osobami, se kterými máte zájem se seznámit.



Rozlišení pozdravu ve velkých a malých společnostech lidí lze v podstatě shrnout dle pravidla: zdravíme tím osobněji, čím menší a uzavřenější je společnost.

Nemusíte vždy mluvit, stačí gesto

Existují speciální formy pozdravů, které se odvíjejí od situace, kdy okolní společnost nechcete pozdravem jediné osoby, nebo několika málo osob rušit. Abychom byli konkrétní, může se vám stát, že například v divadle, na již běžící přednášce, konferenci, nebo třeba v průběhu porady máte potřebu pozdravit kolegu nebo známého. Dostali jste se s ním do očního kontaktu a usoudili jste, že nepozdravit by bylo nevhodné. V tomto případě se obraťte pro pomoc k neverbálním formám pozdravu. Může jím být pokynutí hlavou, decentní mávnutí, mrknutí, nebo třeba jen úsměv.



Na úsměv byste měli myslet při každém pozdravu. Byť by byl sebemenší, umocní váš pozdrav (popřípadě odpověď na pozdrav) do roviny, která naznačí pozdravenému člověku – aha, osoba, která mne zdraví, mne zdraví ne z povinnosti, ale dává mi najevo, že mne ráda vidí, a proto mne zdraví s potěšením.



Co musí ovšem doprovázet každý pozdrav bez výjimky, to je oční kontakt. Pozdravit druhého člověka a dívat se přitom stranou, nebo do stropu je neslušné a takto pozdravený člověk si pak o vás udělá svůj samozřejmě nehezký obrázek.