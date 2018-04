Jak banky chrání vklady?

Případy, kdy z účtů klientů České spořitelny někdo cizí odčerpal vysoké částky peněz, vzbuzují pochybnosti, zda by se podobné kauzy nemohly odehrát i u dalších peněžních ústavů. Jak by se v podobné situaci zachovaly konkurenční banky, s čím mohou klienti počítat a jak by měli postupovat? Odpovědi přináší rozsáhlá anketa mezi předními českými bankami.

1. Jakým způsobem Vaše banka identifikuje klienta při výběru hotovosti na přepážce ? Jde o výběr z Vašeho nejobvyklejšího běžného účtu pro fyzické osoby a pro fyzické osoby podnikatele. Pokud se stupeň identifikace liší v závislosti na výši vybírané částky, uveďte prosím jednotlivé stupně (například pokud občanský průkaz je nutné předložit až od 50 tisíc korun apod.).

2. Jak by banka postupovala v případě, že by někdo úspěšně prošel identifikační procedurou, peníze vybral a klient poté výběr zpochybňoval?

3. Pokud by spor mezi bankou a klientem trval a případ začala řešit policie, byla by Vaše banka ochotna vybrané peníze klientovi vrátit před ukončením policejního vyšetřování? Za jakých podmínek?

Pavel Hejzlar, mluvčí ČSOB

1) Ověření identity osoby, která vybírá, na základě dokladu a průkazu totožnosti a dále ověřením a porovnáním identifikačních ůdajů v dokladu totožnosti a v platebním bankovním systému. Ověření podpisu, provedeného klientem před pokladníkem, s podpisovým vzorem klienta k danému účtu.

2) Aby mohl klient vybírat z účtu hotovost, musí splňovat všechny podmínky, stanovené Všeobecnými obchodními podmínkami ČSOB (body 19., 31., 47) - viz otázka 1). Pokud by i při splnění všech podmínek prošel identifikační procedurou a peníze mu byly vyplaceny a přitom by se nejednalo o klienta - majitele účtu, příp. disponenta, pak záleží na klientovi, jaký zvolí další postup, zda podá trestní oznámení či zda vyvolá soudní spor s bankou o náhradu škody či nikoliv.

3) Jestliže by byla záležitost v šetření policie, banka by do dořešení případu v žádném případě nemohla klientovi peníze vyplatit. Pokud se v takovém případě v řízení ať už trestním nebo občanském prokáže, že banka způsobila svým klientům újmu, pak je samozřejmě připravena jim předmětnou újmu nahradit.

Karel Tejkal, mluvčí Komerční banky

1) Peníze vyplácí pobočka, která vede účet. Vždy prověřuje totožnost na základě OP a pak porovnává podpisový vzor.

2) + 3) Nelze detailně popsat, za jakých podmínek uzná banka reklamaci. Tento popis by se stal návodem pro další případné podvody. Obecně lze konstatovat, že banka velmi úzce spolupracuje s policií. Krom toho provádí i vlastní interní šetření a audity, při kterých jsou zkoumány procesy a procedury, které předcházely reklamaci.

Karel Ježek, mluvčí Živnostenské banky

1) Při výplatě hotovosti z běžného účtu provádí Živnostenská banka identifikaci klienta u částek do 100 tisíc korun nebo v odpovídající hodnotě cizí měny podle platného průkazu totožnosti; jedná-li se o cizince, podle cestovního dokladu. Na výplatním dokladu je uvedeno jméno a příjmení klienta, číslo průkazu totožnosti/cestovního dokladu. U částky 100 tisíc korun a částek vyšších nebo v odpovídající protihodnotě cizí měny provádí Živnostenská banka identifikaci klienta v souladu se zákonem č. 61/1996 Sb. § 1 odst. 3 podle platného průkazu totožnosti; jedná-li se o cizince, podle cestovního dokladu. Na výplatním dokladu je navíc uvedeno rodné číslo/datum narození, trvalý pobyt klienta (u tuzemců), doba platnosti cestovního dokladu, stát, který cestovní doklad vydal.

2) Jestliže by bylo prokázáno, že klient opravdu výběr neuskutečnil, pak by Živnostenská banka bez ohledu na to, že její pracovníci dodrželi všechny předpisy k identifikaci klienta, vrátila vybrané prostředky na jeho účet.

3) Odkazuji na předešlou odpověď. Rozhodující by bylo vyloučení toho, že výběr uskutečnil klient. Není důležité, zda by k tomuto závěru došla policie při vyšetřování nebo by to bylo prokázáno jiným způsobem.

Pavel Jiroušek, mluvčí HVB Bank

1. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně obsáhlou agendu, jsou postupy různé, ale obecně platí, že identifikace klienta je prováděna při každé pokladní transakci. Je stanoven limit, od kterého je pracovník banky povinen provést identifikaci i podle dokladů tototožnosti, ale nelze říci, že např. do určité částky rozhodně doklady nepožadujeme a spokojíme se pouze s ověřením podpisového vzoru. Při pochybnostech dokonce vyžadujeme i další doklady totožnosti, i když třeba jde o částku nižší. Pokud by se stalo, že by klient prošel úspěšně identifikační procedurou, a přesto pak výběr zpochybňoval, nastane asi totéž, co v každé bance: Opětovně se prověří, zda a jak byla dodržena procedura identifikace, znovu se ověří veškeré náležitosti, podpisy proti podpisovému vzoru, podle času výběru není problém zpětně dohledat i videozáznam z každé pokladny v bance a ověřit tak, kdo výběr prováděl.

2.a 3 - je nutné říci, že by se určitě postupovalo individuálně, případ od případu. Dát obecně platnou odpověď nelze. Zdůraznil bych pouze, že HVB CZ vždy postupuje v souladu s právním řádem a interními předpisy, které tuto oblast regulují.

Josef Řeřicha, mluvčí Union banky

1. Při všech výběrech, bez ohledu na částku, požaduje UB předložení řádně vyplněného výběrního lístku podepsaného před pracovníkem banky a platného průkazu totožnosti. V této fázi je třeba zdůraznit, že podpisový vzor je základní prvek bezpečnosti a na přepážkách nemohou pracovat pracovníci, kteří neprokážou dovednosti potřebné při rozlišování poznávacích znaků podpisu (detaily nemohu napsat, ale důležitý je např. i tlak tužky). Navíc jsou zcela samozřejmě tito pracovníci pravidelně v tomto ohledu školeni. Nad rámec zákona, nad 100 000 Kč si pracovník banky sám zapisuje pro naši evidenci údaje z pasu, nebo OP. Významnou roli hraje i osobní známost klienta u personálu. (to je jedna z výhod středních bank s menším počtem klientů.)

2. Jde o mimořádnou událost. Takovýto případ jsme zatím právě s ohledem na výše uvedená pravidla neměli. V každém případě Union banka dělá vždy vše proto, aby klienta omezovala co nejméně. To znamená, že jakoukoliv reklamaci projednáváme okamžitě a řešíme ji tak, aby byl klient poškozen co nejméně a aby byl s výsledkem spokojen. (Přesný postup naplňování zásad Vám opět nepopíšu, aby nedošlo k jeho zneužití)

3. Vyšetřování policie nemůže ovlivnit dodržování zákonů a předpisů ze strany Union banky. Stejně tak nemůže ovlivnit náš přístup ke klientům, kdy se snažíme naplnit naši zásadu: "Klient má přednost". Domníváme se, že klient potřebuje nejen kvalitní služby, ale kvalita banky se pozná právě při řešení problémů, ať už jsou drobné, nebo zásadní.

Milan Kříž, mediální zástupce GE Capital Bank

1. Při výběru hotovosti na pobočce musí klient vyplnit a podepsat podle podpisového vzoru formulář pro výběr. Klient je povinen při výběru vždy předložit doklad totožnosti. Pracovník pobočky takto poskytnuté údaje kontroluje s údaji, které jsou o klientovi uvedené v systémech banky. Klient je pak povinen potvrdit svým podpisem doklad o přijetí vyplacené částky. Všechny tyto dokumenty se archivují.

2. Pokud klient oznámí podvodný výběr ze svého účtu je kontaktována Policie ČR. Současně dojde k internímu šetření a ověřovacím procedurám, jejichž součástí je například grafologické ověření pravosti podpisu na dokumentech při výběru.

3. V těchto případech GE Capital Bank postupuje individuálně. Pokud by například již v průběhu policejního vyšetřování byla jednoznačně vyloučena možnost účasti klienta na podvodné transakci, snažila by se banka vyjít mu vstříc. V případě pochybností by banka počkala až na ukončení policejního vyšetřování.

Uklidnily vás tyto odpovědi jednotlivých bank? Jak se na celou záležitost díváte vy?