Jak bezpečně a přitom výnosně investovat prostřednictvím otevřeného podílového fondu?

Pro investory bych rozhodně doporučil investovat do otevřených podílových fondů renomovaných správců, ať už dluhopisových, akciových či balancovaných (smíšených) v závislosti na investičním horizontu a averzi k riziku jednotlivého investora. Téměř ideální kombinací vysokého výnosu a jistoty investovaných finančních prostředků zůstává i nadále stavební spoření, nevýhodou tohoto produktu je však nízká likvidita a omezení výše investované částky.

Petr Schůt, marketingový ředitel Investiční společnosti ČS

Podle všech dlouhodobých výzkumů přináší každá investice do otevřeného podílového fondu vyšší výnos ve srovnání s inflací. Z krátkodobého hlediska je výhodné i to, že po šesti měsících je výnos osvobozen od daně. Při investování na krátkou dobu je nejjistější fond peněžního trhu. Volit akciový fond na krátké období by bylo velkou chybou. Pro časové úseky delší než deset let jednoznačně vítězí akciové trhy před dluhopisy a na posledním místě jsou peněžní fondy.

Ivo Nejdl, analytik Raiffeisen Bank

Klíčovou otázkou při volbě fondů je podle mého názoru výběr investiční společnosti. Nejde jen o dlouhou a úspěšnou historii, ale i o schopnost vyjít plně vstříc potřebám klienta, který by měl mít možnost vybrat si z několika možností. Nejjednodušší variantou je volba univerzálního fondu, který rozhoduje, co, kdy a za kolik nakoupit či prodat. Poučenější investor může volit fondy podle svého přesvědčení či doporučení odborníků. Důležitá je pestrost nabídky, schopnost dosahovat alespoň průměrných výsledků, cena a ochota poradit.