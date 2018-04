Jak bezpečně a výnosně uložit úspory? Zkuste dluhopisy.

V porovnání s obvyklou mírou úročení běžných účtů - zhruba 0,5 procenta ročně - a fondů peněžního trhu, kde se při velmi nízkém riziku očekává výnos mezi 3 až 4 procenty ročně, lze u dluhopisového fondu při mírně vyšším riziku očekávat lepší zhodnocení. Za uplynulý rok činila průměrná roční výnosnost padesáti nejlepších dluhopisových fondů 7,27 procenta, nejúspěšnější fondy dosahovaly ke konci září bezmála dvanáctiprocentního ročního zhodnocení. V současné době se aktuální výnosnost dluhopisových fondů pohybuje zhruba okolo 5 procent, což je způsobeno nízkými úrokovými sazbami. Obecně však lze říci, že výnos u dluhopisů je vždy vyšší než úrok u běžného nebo termínovaného účtu a má dvou- až tříprocentní náskok oproti inflaci.

Dluhopisové fondy nabízejí většinou investiční společnosti velkých bank a jsou určeny investorům, kteří kvůli nedostatku času, peněz či zkušeností nechtějí vložit peníze přímo do jednotlivých cenných papírů - akcií či dluhopisů. „V současné době obhospodařují značnou část majetku ve fondech tři velké finanční ústavy - Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka - se zhruba 85 procenty, zbytek připadá na menší subjekty,“ říká Milan Tománek z ČSOB.

Podílové listy se dají nakoupit v každé bankovní pobočce nebo u specializovaných prodejců. Tam se dozvíte o fondu všechny informace - cenu podílových listů, zhodnocení za určité období či výkonnost. Nejnižší částka, kterou můžete investovat, se pohybuje v rozmezí 1000 až 5000 korun. Je samozřejmě možné přikupovat další podílové listy - obvykle nejméně za 500 korun - popřípadě je odprodat investiční společnosti zpět. Poplatky za poskytované služby se pohybují ve výši do dvou procent z investované sumy. Jestliže máte úspory v podílovém fondu déle než šest měsíců, je váš výnos osvobozen od daně z příjmů.

Dluhopisové fondy - investice do bezpečí

V posledních měsících vzrůstá v České republice počet klientů všech druhů podílových fondů. Fondy sdružené v Unii investičních společností ČR dnes spravují o 27 miliard korun více než před rokem, což představuje nárůst o 43 procent. Podle Vladimíra Ezra z Burzy cenných papírů je zvýšení počtu klientů zapříčiněno nespokojeností lidí s tím, jak banky zhodnocují jejich úspory, a také rostoucí důvěrou v kapitálový trh. „Ve výši investic fyzických osob do cenných papírů jsme na posledních místech v Evropě. Po Maďarsku jsme však v pořadí druhou zemí ve střední Evropě, kde se lidé nejrychleji odvracejí od tradičních vkladů do bank a peníze investují do fondů, akcií nebo dluhopisů,“ tvrdí Ezr.

Výhody a nevýhody dluhopisových podílových fondů Výhody: - vyšší výnos než u fondů peněžního trhu - nižší riziko oproti akciovým fondům - investiční horizont dva roky - nízké minimální vklady a poplatky - osvobození od daně z příjmů fyzických osob při držení podílových listů déle než šest měsíců Nevýhody: - v dlouhém horizontu nižší výnos než u akcií - obtížně předvídatelný vývoj cen dluhopisů - větší riziko ztráty hodnoty investice - nízká likvidita - vklady nejsou pojištěny Pramen: Fincentrum

Pro začátečníka je zřejmě nejzajímavější a také relativně nejméně riziková investice do dluhopisových fondů (oproti akciovým a smíšeným fondům). Zde se podobně jako u ostatních fondů možné riziko rozkládá tím, že fond spravuje více druhů cenných papírů. Při propadu jednoho titulu tedy nemá ztráta zásadní dopad na vložené investice. Podle zákona o investičních společnostech musí správce fondu dodržovat celou řadu opatření, aby bylo riziko co nejmenší. Například hodnota cenných papírů jednoho druhu vydaných stejným emitentem nesmí tvořit více než 10 procent majetku fondu. Navíc dluhopisy jsou obecně považovány za bezpečnou investici, i když stejně jako další investice na kapitálových trzích není ze zákona pojištěna, na rozdíl od vkladů v bankách.

„Na pomyslném žebříčku stoupající rizikovosti a zároveň dobrého zhodnocování vložených peněz stojí nejníže běžné a termínované účty, kde je výnos zaručen, není však příliš zajímavý,“ říká Marek Bílík, portfolio manažer společnosti Atlantik. „Následují peněžní, dluhopisové, smíšené a akciové fondy. Další příčku představuje investování do cenných papírů, kde s vyšším očekávaným výnosem stoupá také riziko,“ dodává.

Před nákupem podílových listů nebo dluhopisů je však nutné dobře promyslet, jakou částku investovat, a především, jak dlouho nebudete vložené prostředky potřebovat. Obvyklá doba investice do dluhopisů se pohybuje v rozmezí 2 až 4 let, je to však vzhledem k rozmanitosti trhu údaj čistě orientační. Výnosnost investice je určena aktuálními úrokovými sazbami. To znamená, že nízké úrokové sazby se rovnají nízkému zhodnocení. Je však potřeba pravidelně sledovat vývoj na trhu, protože klesá-li cena podílových listů vašeho fondu a vy se rozhodnete pro jejich prodej, získáte zpátky méně peněz, než jste do fondu vložili.

K nákupu dluhopisů na trhu je potřeba velký kapitál

K nákupu dluhopisů na trhu je potřeba velký kapitál

Chcete-li si sami zkusit, jaké je to doopravdy obchodovat s cennými papíry, máte několik možností, jak dluhopisy nakoupit. Buď navštívíte obchodníka s cennými papíry a pověříte ho, aby vám cenné papíry na burze nakoupil, nebo si můžete v některém z obchodních míst RM-Systému vybrat a nakoupit sami. Předtím si zde ovšem musíte zřídit účet. Registrace v RM-Systému vyjde na 100 korun. Další peníze si musíte připravit na poplatky za provedené nákupy nebo prodeje cenných papírů. Obvykle se pohybují mezi 100 až 200 korunami. Obchodovat můžete buď na střediscích RMS, nebo přes internetové stránky společnosti.

Nevýhodou dluhopisů, které vydává stát nebo velké firmy, je podle Bílíka fakt, že výše nejnižší možné investované částky dosahuje statisíců až milionů. „Pro širší veřejnost je proto určitě zajímavější investice do dluhopisů s nominální hodnotou do 10 000 korun. Do této skupiny se jednoznačně řadí vybrané státní dluhopisy nebo hypoteční zástavní listy,“ soudí Bílík.

Jestliže se tedy rozhodnete pro nákup přímo na kapitálovém trhu, všechny důležité údaje o vámi vybraném cenném papíru najdete v takzvaném prospektu. Můžete si ho opatřit ve Středisku cenných papírů, na internetu nebo přímo u manažera emise dluhopisů. Informace v tomto dokumentu jsou právně závazné, a vyskytne-li se problém například s vyplácením kuponu, tedy pravidelného úrokového výnosu, konzultujte tyto věci s Komisí pro cenné papíry. Předzvěstí určitých potíží bývá nejčastěji právě opožděné vyplácení kuponu.

Podle slov Leoše Bartoně ze společnosti PPF se však střadatelům nyní příliš nevyplatí investovat přímo do dluhopisů, a to hlavně kvůli vysokým nákladům. „Tyto takzvané transakční náklady u dluhopisů nehrály podstatnou roli v době, kdy se výnosy pohybovaly v mnohem vyšších hodnotách než v současnosti. Nyní například státní dluhopisy nabízejí výnos 2,5-4,5 procenta a hypoteční zástavní listy 1,5 až 3 procenta. Po odečtení těchto nákladů se pak výnos pro drobného investora bude blížit nule,“ dodal Bartoň.