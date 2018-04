Jak platit na síti bezpečně. Výhody a nevýhody sedmi druhů plateb

Jsme prý národem dobírkářů. Mnohé průzkumy však ukazují, že je to spíš z obavy z podvodu, než že by to byla svobodná vůle zákazníků. Přeci jen posílat peníze někomu neznámému se nemusí vyplatit.