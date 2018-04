Jak bezpečně platit nákup po internetu

Mluvit o nebezpečnosti nákupů na internetu patří k určitému druhu folkloru. Každý o tom hovoří, ale málokdo se s reálným nebezpečím skutečně setkal. Přesto se dá s jistotou tvrdit, že letošní rok znamená určitý mezník v bezpečnosti,a to zejména u platebních karet



N a dobírku, na účet nebo kartou?

Možnosti placení na internetu jsou značně rozsáhlé a liší se často obchod od obchodu. U většiny obchodů je nejrozšířenějším způsobem placení dobírka, případně placení v hotovosti při předání zboží. Oblíbeným způsobem placení je také převod peněz na účet. Platební karty na internetu nejsou žádnými nováčky, ale přesto teprve v letošním roce přichází rozkvět placení pomocí nich.

Úhrada zboží dobírkou je jednou z nejbezpečnějších, protože zboží platíte až ve chvíli, kdy jej držíte v ruce. Také obchodník dostává peníze poměrně rychle. Nevýhodou jsou relativně vysoké poplatky a nepohodlí předávání zboží. Pokud zboží doručuje Česká pošta, velké množství zákazníků si pro ně musí dojít na poštu. Alternativou dobírce je placení hotově při předání zboží. Tuto možnost poskytují obchody s vlastní rozvážkovou službou. „Podíl hotovostních plateb dlouhodobě klesá, ještě loni činil 96 procent, dnes 92 procent,“ říká Ondřej Fryč, ředitel Internet Mall. Tento trend je stejný i v ostatních dotazovaných internetových obchodech. Důvodem je často pohodlnost, protože bezhotovostní platby jsou jednodušší. Poměrně bezpečným způsobem placení je také platba převodem. Její hlavní nevýhodou je, že zboží vám obchod zašle až po doručení peněz. Při započítání času na distribuci to může celkově trvat až týden. Tady už se většinou stírá případná finanční úspora nákupu na internetu a pro většinu lidí může být jednodušší zajít si do kamenného obchodu.



P latba Mobilem? Nápad je to dobrý



Alternativou placení převodem je GSM Banking. Na rozdíl od převodu se však výsledek transakce obchodník dozví okamžitě, takže může ihned expedovat zboží. Přestože se této metodě kdysi prorokoval velký rozkvět, protože mobilní telefon má téměř každý, její dlouhodobé využití je poměrně malé. Dotazovaní obchodníci uvádějí, že platby přes mobilní telefon používá asi jedno procento uživatelů. Přesto se dá očekávat masivní rozvoj tohoto způsobu placení. Jeho pohodlí si mohli vyzkoušet například zákazníci Eurotelu na karlovarském filmovém festivalu.

„Zájemci mohli platit vstupenky za jednotlivá představení přímo ze svých mobilů. Platby jsou odečteny z kreditu, respektive vyúčtovány na faktuře, a navíc naši zákazníci nemuseli stát ve frontách,“ objasňuje princip placení mluvčí Eurotelu Diana Dobálová.



B ez peněz



Hit nákupu na splátky se nemohl nevyhnout ani internetu. Přestože nákupy na splátky nepatří k nejlevnějším, hlavně u dražšího zboží jsou oblíbené, protože poskytují snadný způsob k jeho dosažení. „Nákupy na splátku dlouhodobě rostou i díky tomu, že jsme zavedli možnost splátek na dálku, kdy smlouvu uzavře až na místě náš řidič,“ potvrzuje Ondřej Fryč. Kromě „splátek na dálku“ nabízejí internetové obchody i možnost placení kreditními kartami. Spíše jako službu zákazníkům nabízejí internetové obchody také další formy placení zboží. Jejich výhody často spočívají ve snadné implementaci pro obchodníka, protože jinak by se jejich používání nevyplatilo. Dlouhodobé využívaní takových služeb představuje často jen pár procent. Jde například o platby přes eBanku, speciálně zpoplatněné SMS nebo platby na fakturu pro specifické klienty.



P latební karty nabírají tempo



Platby debetními kartami nejsou zatím příliš rozšířené, ale mají velkou budoucnost. Během letošního roku vzrostl podíl použití platebních karet na placení na internetu místy až o 100 procent, což se ještě může s nastupujícími Vánocemi výrazně změnit. „Za první čtvrtletí 2004 utratili čeští držitelé karet Visa po internetu více než 2,9 milionu USD, tedy dvakrát více než loni," říká Miloslav Kozler z Visa Europe.



Nový způsob placení po internetu se nazývá 3D-Secure a má poměrně zásadní vylepšení. Zatímco dosud jste při placení sdělovali číslo své karty obchodníkovi, nyní se obchodník dozví pouze to, že byla platba uskutečněna. Číslo karty tak zůstane jen v rukou banky, která je z pohledu zákazníků o poznání bezpečnější. „Spotřebitelé se díky novému systému nemusí obávat zneužití platební karty,“ potvrzuje generální ředitel MasterCard Europe Ján Čarný.