Jak bezpečně převést peníze do zahraničí

Především v prázdninových měsících narůstá potřeba provést úhradu do zahraničí. Jde kupříkladu o zaplacení zálohy na pronájem apartmánu ve Španělsku, kempu ve Francii či jiného zahraničního výletu spojeného s bezhotovostní úhradou. Již při pohledu na číslo účtu zahraničního příjemce přejde pravděpodobně tuzemského plátce nadšení, neboť se zcela určitě nesetká s obvyklým číslem účtu odděleným lomítkem od kódu banky. Jednotlivé země mají totiž odlišná pravidla pro tvorbu účtů, a tudíž i formulář pro vyplnění platebního příkazu do zahraničí vypadá jinak než v případě tuzemských plateb. Bohužel v některých případech dokonce ani příjemce úhrady neuvádí všechny nutné údaje pro bezproblémový převod peněz.

V yplnit příkaz do zahraničí není snadné

Při platbách do zahraničí je třeba zadat číslo účtu příjemce. To není ovšem doprovázeno lomítkem s kódem banky jako u nás, avšak zpravidla bývá doplněno o takzvaný BLZ kód. Kromě toho je třeba zadat přesnou adresu příjemce platby (přesnost tohoto údaje by neměl plátce podceňovat, je lépe si tuto důležitou informaci ověřit). Kromě toho musí v platebním příkazu specifikovat banku příjemce. To lze buď uvedením země, města a jména bankovního ústavu, který vede příjemci účet, nebo pomocí takzvaného swiftového kódu (někdy označován BIC). Pokud ho příjemce platby plátci sdělí, je vhodné tento kód do kolonky pro identifikaci banky příjemce zapsat.

E vropská unie přichází s kódem IBAN, ČR se mu také přizpůsobí

Heterogenní označování účtů v jednotlivých zemích Evropské unie svým způsobem komplikovalo platební styk i uvnitř tohoto hospodářského celku. Zatímco na převod peněz v rámci jedné členské země bylo pro banky velmi snadné vytvořit automatizovaný systém zpracování příkazů, musel u těch zahraničních (byť v rámci EU) velmi často do převodu vstoupit lidský faktor. Ten na základě v příkazu uvedených dat nasměroval platbu na účet příjemce, což samo o sobě velmi prodražovalo takové platby a svým způsobem působilo proti volné soutěži v rámci EU.

Výsledkem snah o zautomatizování zahraničních plateb je vytvoření takzvaného kódu IBAN (International Bank Account Standard). V podstatě jde o dítě Evropské komise pro bankovní standardy a lze ho definovat jako mezinárodní standard formátu čísel bankovních účtů. Umožňuje jednoznačně identifikovat klienta, jeho banky a země. Při použití tohoto kódu již nebude nutný vstup lidského faktoru do zpracování platby.

I BAN může mít i 34 znaků, zpravidla jich má ale méně

První dva znaky v tomto kódu mají podobu písmene a vymezují zemi příjemce platby (ISO kód země). Česká republika má podle očekávání označení CZ. Následující dva znaky nemají žádnou přímou souvislost s vymezením bankovního spojení příjemce, nýbrž mají kontrolní charakter. Vychází se zde z matematického algoritmu založeném na dělitelnosti jedenácti. V praxi tato kontrolní číslice zabraňuje chybám způsobeným kupříkladu překlepem jedné číslice v bankovním spojení. Pokud by plátce zapomněl jednu číslici v bankovním spojení, zabránily by tyto kontrolní číslice v chybném odeslání peněz - systém by oznámil chybu. Nedošlo by tedy k převodu peněz na nechtěného příjemce. Další číslice již vymezují kód banky a číslo účtu.

Přestože naše banky tuzemským klientům kód IBAN zatím nepřidělují, lze si již teď na základě pravidel vytvořených Evropskou komisí pro bankovní standardy podobu kódu IBAN představit. Následující tabulka nabízí tři příklady.

Bankovní spojení IBAN 162290717/0300 CZ74 0300 0000 0001 6229 0717 170276210/0300 CZ65 0300 0000 0001 7027 6210 78-8147130287/0100 CZ24 0100 0000 7881 4713 0287

Vytvořit kód IBAN ze současného čísla účtu by bylo v podstatě velmi jednoduché - nebýt třetí a čtvrté pozice, která musí odpovídat takzvanému modulu 11. Jde o výše zmíněný kontrolní algoritmus, který má zabránit případným překlepům. Za tímto kontrolním číslem následuje vždy kód banky, poté nuly až do první pozice čísla účtu včetně předčíslí (viz tabulka). Zatím pro nás IBAN aktuální není, avšak od vstupu do Evropské unie lze počítat s tím, že naše výpisy z účtu již budou mít v kolonce číslo účtu formu IBAN.

D o zahraničí plaťte prostřednictvím kódu IBAN již teď

Od 1.7.2003 oběhla vývěsky tuzemských bank zpráva o využívání kódu IBAN pro platby do zemí Evropské unie. Nejde sice o ultimátum, avšak banky nutí klienty, aby jejich příkazy procházely výhradně automatizovaným způsobem. Pokud údaje zadané klientem nepostačí na automatizované zpracování platby, pak si banky vyhrazují právo účtovat dodatečné poplatky. Lze polemizovat, do jaké míry jsou takové hrozby bank morální či nikoliv, neboť zahraniční platební styk je obecně zatížen nepřiměřenými poplatky.

Na každý pád lze doporučit kontaktovat příjemce platby a požádat ho o zaslání kódu IBAN. V případě vyplnění příkazu do zahraničí na papírovém nosiči bývá každá čtveřice čísel vždy oddělena mezerou. Pokud klient pracuje s přímým bankovnictvím, pak by měl být IBAN uveden v kolonce příjemce platby bez mezer. Je překvapivé, že ani příjemci plateb ze zemí Evropské unie si na IBAN ještě úplně nezvykli a na svých fakturách IBAN zpravidla neuvádějí. Časem se to ale zřejmě změní.

Co si myslíte o inovacích v platebním styku, jako je IBAN? Zdá se vám jeho zavedení nutné, nebo jste vždy schopni správně vyplnit příkaz do zahraničí? Myslíte si, že by banky měly výrazně zlevnit zahraniční platby? Těšíme se na vaše názory.