Jak bezpečně vybírat peníze

Moc bezpečně tohle zařízení nevypadá, že? Pokusů vykrádat bankomaty (respektive jejich prostřednictvím účty klientů) je mnoho. Banky však svorně tvrdí, že pokud majitel karty dodržuje základní bezpečnostní pravidla, použití bankomatu by nemělo peníze nijak ohrozit.



15 rad, jak správně zacházet s bankomatem



1. Nikam si nezapisujte PIN a nikomu ho nikdy nesdělujte, a to ani rodinným příslušníkům, policii či pracovníkům banky. Sdělením PIN nebo půjčením karty porušujete smluvní podmínky s bankou, pokud PIN zapomenete, požádejte banku, aby vám ho znovu zaslala.



2. PIN zadávejte jen na klávesnici bankomatu, nikoli například jako vstupní kód na zařízení u dveří k výběrnímu místu.



3. Před výběrem hotovosti si pečlivě prohlédněte bankomat, pokud je na něm cokoli neobvyklého, například je vstupní otvor pro kartu poškozen, nepoužívejte ho.



4. Zkuste rukou zjistit, zda obdélník, do kterého se vkládá karta, není jen nastrčený - musí pevně držet, to znamená být nedílnou součástí bankomatu.



5. Při výběru hotovosti pečlivě sledujte své okolí. Pokud se vám zdá, že vás někdo sleduje při výběru hotovosti, raději celou transakci stornujte a vyhledejte jiný bankomat.



6. Dbejte, aby vás při zadání PIN nikdo nesledoval, zakryjte klávesnici rukou či papírem. Tím je možné se bránit i před namontovanou kamerou zlodějů.



7. Za žádných okolností se nenechte při výběru nikým rušit, i kdyby například tvrdil, že je pracovníkem banky či opravářem bankomatů.



8. Cítíte-li se v průběhu vybírání peněz nějak ohroženi, ihned transakci zrušte tlačítkem CANCEL, pokud nebyla operace ve fázi výplaty hotovosti, bude stornována.



9. Používáte-li bankomat v noci, vyberte si takový, který je dobře osvětlen.



10. Pokud bankomat zadrží kartu, ihned ji nejlépe telefonicky zablokujte.



11. Po výběru si kartu i hotovost rychle odeberte.



12. Pravidelně kontrolujte na výpisu z účtu transakce s kartou, v případě nejasností ihned kontaktujte banku.



13. Jestliže zjistíte na výpisu z účtu nesrovnalosti, okamžitě je reklamujte prostřednictvím své pobočky, vyšetřování se urychlí, pokud můžete reklamaci čímkoli doložit, například karta byla použita v zemi, kterou klient sice navštívil, ale v době transakce byl již mimo tento stát a může to potvrdit třeba razítkem v cestovním pasu, letenkou nebo jízdenkou.



14. Dávejte pozor, abyste kartu nepoškodili, je nezbytné ji chránit před mechanickým poškozením - například poškrábáním a zmagnetizováním, ke kterému může dojít například mobilním telefonem, magnetickým zapínáním kabelek či počítačem.



15. Kartu noste vždy odděleně od osobních dokladů a hotovosti, snížíte tak riziko její ztráty při krádeži peněženky.