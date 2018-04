Jak by měla vypadat pracovní smlouva

Jaké náležitosti má mít vlastně pracovní smlouva a kdy by ji měl mít zaměstnanec k dispozici? "Pracovní smlouva by měla být podepsána nejpozději v den nástupu do zaměstnání. Pokud to tak není, lidé vlastně nevědí, za jakých podmínek pracují," říká ředitelka Úřadu práce Prahy 8 Markéta Vacíková. "Zaměstnavatelé se vymlouvají na administrativní problémy nebo chtějí smlouvu dojednat jen ústně," dodává vedoucí právního a kontrolního odboru Úřadu práce v Liberci Petr Rybář. Řada pracovních smluv nemá všechny náležitosti, zaměstnavatelé se mylně domnívají, že se mohou s pracovníkem dohodnout o smlouvě ústně. "Ústně lze pracovní dohodu uzavřít jen na dobu kratší než jeden měsíc," upozorňuje Markéta Vacíková. Každá pracovní smlouva musí vždy obsahovat druh práce, místo výkonu práce a den nástupu.Druh práce musí být ve smlouvě uveden zcela konkrétně (například účetní, technolog, mistr). Nestačí tedy, aby bylo ve smlouvě uvedeno jen například technik, referent, nebo dělník. V řadě podniků je sjednaný druh práce ještě doplněn popisem práce, v němž jsou rozvedeny všechny druhy pracovních činností, které má zaměstnanec konat. Popis práce musí vždy vycházet ze znění pracovní smlouvy. To znamená, že v něm nemohou být uvedeny jiné činnosti než ty, které byly sjednány v pracovní smlouvě.Místo výkonu práce je druhou podstatnou náležitostí pracovní smlouvy. Může být určeno adresou pracoviště, jménem obce, kde bude zaměstnanec konat práci (například Praha, Brno, Středokluky apod.), nebo i širším vymezením, například okres Praha-východ, Čechy. Pak však musí zaměstnavatel určit v případě vyslání pravidelné pracoviště. V něm nemá zaměstnanec nárok na cestovní náhrady. Podle novely zákoníku práce může zaměstnavatel vysílat zaměstnance na pracovní cestu pouze po dohodě s ním. Taková dohoda může být uzavřena i v pracovní smlouvě.Den nástupu do zaměstnání je den, kdy vznikne pracovní poměr. Ten vznikne ve sjednaný den i tehdy, když pracovník do práce nenastoupí. Zaměstnavatel musí nového pracovníka informovat o dalších specifikách zaměstnání, například o způsobech odměňování, výši mzdy i termínu jejího vyplácení, nároku na dovolenou i o rozsahu týdenní pracovní doby. V pracovní smlouvě může být sjednána také mzda. Pokud není přímo součástí pracovní smlouvy, musí jí sjednat zaměstnavatel v jiném dokumentu (například v mzdovém výměru). Kromě výše uvedených náležitostí může pracovní smlouva obsahovat i jiné údaje, například o zkušební době. Nově platí, že lze uzavírat zkušební dobu se všemi nově nastupujícími zaměstnanci, tedy i s absolventy škol. Může být maximálně tříměsíční a nesmí být prodlužována nebo opakovaně uzavírána. Během zkušební doby mohou obě strany ukončit pracovní poměr bez udání důvodu nebo z jakéhokoli důvodu k následujícímu dni po předání písemného rozhodnutí druhému účastníkovi. To znamená, že není od výpovědi ve zkušební době chráněn zaměstnanec ani v pracovní neschopnosti nebo žena v době těhotenství.Došlo-li k uzavření pracovní smlouvy, je zaměstnance povinen v sjednaný den nastoupit do práce. V případě, že nenastoupí, aniž mu v tom brání vážná překážka, a nesdělí důvody své absence, může zaměstnavatel od smlouvy odstoupit. Pracovník musí vykonávat ve stanovené pracovní době osobně práce sjednané v pracovní smlouvě a dodržovat pracovní kázeň. Naopak zaměstnavatel je povinen přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy, platit mu mzdu za vykonanou práci, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy.