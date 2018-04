Jak být ideálním kolegou: buďte pořádní, nebuďte důvěřiví

Podat pomocnou ruku kolegovi, který vás o pomoc požádá z důvodu vlastní neznalosti problematiky či jiných překážek, je rozhodně vhodné. Je to slušnost. "Kopat" pouze za vlastní individuální cíle se vám nemusí vyplatit zvláště ve chvíli, kdy budete potřebovat pomoc vy sami.

Pomoc ano, ale ne na úkor vlastní práce

Představte si situaci, kdy budete dávat ruce pryč od kolegovy prosby, kdy vás slušně požádá například o kontrolu, či třeba o záskok na nějaké akci a vy pak budete v budoucnu potřebovat, aby za vás vzal službu, nebo třeba aby pro vaši indispozici vedl poradu či třeba prezentoval na školení. Jak asi vy se svou prosbou u něj dopadnete? Pak nezbývá než doufat, že má váš spolupracovník více slušnosti než vy a i přes váš negativní přístup k jeho záležitostem v minulosti nad tím mávne rukou a pomůže vám.

. Rozhodně ne: Chodit špinaví do práce Dělat práci za druhé Laxní přístup k práci Špatné hygienické návyky

Na druhou stranu by bylo chybou dělat za druhého jeho práci intenzivně, dlouhodobě (tím spíše, není-li ve vašem týmu žádným nováčkem), byť vždy o pomoc slušně požádá. Pokud se jeho prosby budou opakovat den co den a vy cítíte, že je nad vaše cíly mu tímto způsobem vycházet vstříc, je nejlepším řešením mu dát jasně najevo, že na to prostě nemáte kdy. Nakonec byste se totiž mohli vy sami dostat do problémů kvůli smutné skutečnosti, že nebudete stíhat plnit termíny vlastních úkolů. Nenechte se zlomit nenápadnými nátlaky typu "ty jsi tak šikovný; vím, že tomu rozumíš lépe než já; jsi jediný, kdo mě může zachránit."

Když bude nátlak kolegy na vaši neustálou pomoc vůči němu trvat, nebo když přesune svou "neschopnost" na kolegy jiné, kterým to evidentně bude způsobovat problémy, měli byste si o tom citlivě promluvit se svým nadřízeným. V takovém případě nejde o žádné žalování. Evidentně je totiž problémový kolega (ať už líný, nebo nedostatečně schopný) na nesprávném místě a vy si přeci nepřejete, aby se jeho špatné fungování podepsalo na výsledcích celého týmu, psychice jednotlivých členů týmu a dokonce až na jejich a pochopitelně i vašich bonusech.

Je-li váš kolega ovšem jinak schopný, jen se momentálně dostal ve své práci do úzkých, pak mu samozřejmě nabídněte pomoc sami.

Kamarádství v týmu vám může podrazit nohy

Kolegialita na pracovišti často přerůstá v přehnanou náklonnost až přátelství. Přitom mezi přátelstvím a kolegialitou by měl být vždycky rozdíl. Pokud toto pravidlo nedodržíte, můžete se připravit na řadu problémů. Některý z kolegů totiž může v budoucnu váš vztah k němu zneužít pro splnění vlastních cílů v rámci firmy, popřípadě může způsobit zásah do všeho postupu, do vašeho ohodnocení práce. Nezapomeňte, že pro lepší postavení a peníze dokáží lidé leccos a závist mezi lidmi stále ještě "kvete".

Do vašich peněz a intimního života nikomu nic není

Od toho se odvíjí také následující rada – nenechte kolegy příliš nahlížet do svého soukromí. Nikdy jim nesdělujte svou finanční situaci. Mluvíme o výši platu, výši bonusů, ceně nemovitostí a zboží, které jste si pořídili, nebo třeba o výši dědictví, které vám spadlo do klína. Do těchto věcí nikomu z nich nic není. Nedávejte jim příčiny vás pomlouvat – kde jste na to asi vzali, jak je možné, že berete více než oni atd.

Stejně tak je čistě vaše soukromá věc váš vztah s partnerkou/partnerem, vaše sexuální orientace a váš intimní život. Sdělovat kolegům své zážitky z noci strávené s partnerkou v hotelu za městem se rozhodně nesluší. Myslete stále na to, že vše, co jim sdělíte, může být zneužito proti vám.

Buďte aktivní, buďte pořádní

Mluvit o tom, že byste měli dobře plnit své úkoly a zvláště ty, které jsou přímo provázané s úkoly kolegů, pokud mluvíme o tom, jak být dobrým kolegou, je zbytečné. Automatická by měla být i vaše aktivní účast v týmu. Přinášením vlastních nápadů, které mohou výsledkům týmu či vašich jednotlivých spolupracovníků pomoci, si můžete jedině pomoci – nakloníte si řadu lidí kolem sebe a když se to projeví na všem ohodnocení, je to jen dobře. Ale jsou další věci, které stojí za to zmínit, protože, ať se to vám bude zdát neuvěřitelné, jsou i v dnešní době mnoha lidem cizí.

Nenechávejte svůj pracovní stůl ve stavu, který připomíná výbuch bomby. Ukažte ostatním, že si dokážete uspořádat nejen myšlenkovém pochody, které ve finále způsobí efektivní splnění pracovních cílů, ale také své pracovní prostředí. Výmluva, že daný člověk pracujte tak intenzivně, že nemá na uspořádání svých věcí čas, je tak leda pro zasmání. Jak jste pořádní ve svých věcech, jste pořádní i v práci a ve svém životě obecně. Berte svůj pracovní stůl jako svou vizitku, díky které si o vás ostatní mohou udělat obrázek.

Dbejte na svůj zevnějšek

Nemusíte se oblékat do obleků světoznámých značek za desítky tisíc, abyste vypadali v práci dobře a upraveně. Stačí čistý oblek, čistá košile, čisté boty, stejně tak pochopitelně části vašeho těla, které oblečení nezakrývá. Oblečeni choďte adekvátně svému postavení ve firmě stejně jako nepsaným či dokonce psaným pravidlům vaší firmy. Nesnažte se být za každou cenu výrazní a výstřední, při komunikaci s konzervativními kolegy vám to může být dokonce na škodu.

Pozor na tělesné pachy, které mohou být ostatním nepříjemné. Sprcha jednou či dvakrát denně by pro vás měla být samozřejmostí. Stejně tak i používání perspirantu či deodorantu, časté čištění zubů až používání ústní vody, pokud cítíte, že je jí třeba. Dbejte na úpravu svých vlasů a nehtů.