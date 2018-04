Zlaté desatero: Jak se naučit krotit trému a vylepšit kariéru

„Jistá dávka trémy neškodí. Naopak je prospěšná,“ říká psycholožka Jitka Vysekalová. Zahnat trému do kouta a chovat se naprosto suverénně podle ní není to pravé. „Když se zbavíte trémy v její syrové podobě, tedy té, která vás ochromí tak, že skoro nemůžete mluvit, hýčkejte si v sobě jiný její mnohem příznivější druh. Říkáme mu pud sebezáchovy nebo také jistý druh zodpovědnosti za sebe i za to, co říkáte,“ doporučuje psycholožka.

Bez trémy se neobejde ani televizní moderátor Karel Voříšek. „Pokud jdu do televizního studia a říkám si – pohoda, to zvládnu, dnes mi nic nehrozí – vsaďte se, že zaručeně něco přijde. Něco se stane. Problém, průšvih, přeřeknutí. Proto díky za trému, kterou máme pod kontrolou. Neomezuje nás, ale drží v pozornosti,“ popisuje Voříšek své zkušenosti.

Spolu s Jitkou Vysekalovou sepsali knihu „Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu“, ze které jsou následující užitečné rady a doporučení, jak na sobě pracovat a budovat image.

Zlaté desatero Jak mít trému pod kontrolou

Zkuste na sobě vyzkoušet zlaté desatero, které pomáhá zkrotit trému tak, abyste ji měli pod kontrolou a vylepšili svou kariéru.

1. Pečlivá příprava

Neponechejte nic náhodě. Na každé vystoupení se dobře připravte. Zkuste například pozorovat lidi kolem sebe. Každý, kdo na nás mluví, se nás snaží o něčem přesvědčit, každý se nám proto hodí k našemu studiu. Pozorujte je, ale nekopírujte. Vezměte si z nich to, co by vám pro vaše řečnické dovednosti mohlo být užitečné. Bezostyšně je vykraďte a pak vše dotvořte podle své vlastní osobnosti, svého cítění a svých zkušeností.

Stejně pečlivě sledujte, co se vám na projevu nelíbí, co vás na něm ruší a odpuzuje. Zamyslete se. Nedělám něco podobného? Pryč s tím. Chci umět mluvit spatra jako Miloš Zeman, ale vadí mi jeho monotónní tón? Chtěl bych umět pohotově reagovat jako Václav Klaus, ale vadí mi jeho posazení hlasu? „Není nic, s čím by nešlo něco udělat,“ radí Karel Voříšek a psycholožka Jitka Vysekalová.

2. Rozdýchejte se

Těsně před vystoupením se pořádně zhluboka nadechněte až do bránice a pak pomalu vydechněte, stačí třikrát. Výdechy nemají být prudké, ale uvolněné, můžete i na tři čtyři doby zatajit dech. To vám pomůže se zklidnit.

3. Nespěchejte

Pokud hned od začátku nasadíte rychlé tempo, tréma vás dožene a zničí. Mluvte alespoň na začátku pomalu a rozvážně, uklidníte sami sebe i publikum.

4. Mluvte nahlas a zřetelně

Před vystoupením na veřejnosti se pořádně rozmluvte. Vaše mimické svaly mohou například rozhýbat osvědčené jazykolamy. Můžete se s nimi nejen rozmlouvat před projevem, cvičit artikulaci, ale dávat je i k dobru mezi kolegy a uzavírat sázky, kdo je řekne vícekrát a bezchybně. Vyhrávat budete samozřejmě vy, protože máte natrénováno. Zkuste například opakovat:

Vlky plky.

Drbu vrbu. Sklapla piksla.

Kdy zas zašustíš sukní?

Strýc Šusta suší švestky.

Jelen letěl jetelem, jelen letěl jetelem.

A ještě jeden bonusový jazykolamný text, který může zakočit i zkušené moderátory:

Posílí-li dolar, rubl, libra, budou přičteny přiřčené ceny a bude z čeho sčítat, neposílí-li dolar, rubl, libra, ale rubl, libra dolar, nebude z čeho sčítat přiřčené ceny a podle Kláry Králové může proletariát srolovat roletu, sebrat svých pět švestek a začít obdělávat ten nejneobhospodařovatelnější pozemek se zcela deziluzionizující perpektivou.

5. Nalaďte se

Těsně před začátkem si vybavte příjemné místo, kde se vám líbilo, nebo si představte, jak vás auditorium výborně přijme, namalujte si v hlavě už dopředu obraz vašeho úspěchu ve velmi živých barvách.

6. Trénujte odolnost proti trémě

Vyhledávejte situace, které vás trémují, a snažte se je překonat. Zeptejte se se cizího člověka na cestu, i když víte kudy jít, začněte hovor ve vlaku nebo v letadle se spolucestujícím. Když se vás někdo na něco zeptá, neodpovídejte ano, ne, nevím, rozviňte konverzaci. Jděte trémou proti trémě. Vaše heslo je: „Z čeho mám strach, na to si sáhnu.“

7. Hladový herec, dobrý herec

Nejezte před vystoupením, myslete na to, že přecpaný žaludek uspává, zbaví vás ostražitosti. Navíc jídlo, které vašemu žaludku nesedlo, může pořádně znepříjemnit projev a dodat i nežádoucí doprovodné zvuky.

8. Žádný panák na kuráž

Alkohol vás možná zbaví trémy a dá vám křídla, ale hrozí nebezpečí, že budete směšní, nikoliv vtipní. Ani bublinková voda před vystoupením není to pravé, bublinky se někdy vracejí.

9. Síla rituálu

Vytvořte si určitý rituál předtím, než vykročíte před publikum, mějte při sobě například svůj talisman (malý, který se vejde do kapsy. Plyšového medvěda, kterého sebou přivedete za ruku, nedoporučujeme).

10. Nejde o život

Čím víc vám na vašem projevu záleží, tím víc roste vaše tréma. Zklidněte se, o nic nejde, jen nějak začnete, něco řeknete a nějak skončíte. Znáte to: „Když nejde o život, jde o houby.“ Dá se to říci i jinak, ale slušnost nám velí směr k jinému výrazu. Vy si tam doplňte, co uznáte za vhodné. Zapojte fantazii, vymyslete si podobné motto, heslo a vždy si ho v duchu řekněte, než půjdete do boje. Vždyť projev je svým způsobem bitva a vy jste vojevůdce.

Snažíte se na sobě hodně pracovat, abyste si vylepšili kariéru?