Jak být v penzi finančně za vodou: naučte se chytře šetřit

Inflaci se nikdy nevyhnete Jakou kupní sílu budou mít úspory uložené do slamníku průměrná inflace 500 000 korun 1 000 000 korun v procentech za 10 let za 40 let za 10 let za 40 let 2,0 410 174 226 445 820 348 452 890 2,5 390 599 186 215 781 198 372 430 3,5 372 046 153 278 744 093 306 556 Zdroj: Propočet AWD ČR, modelový příklad, kdy peníze nejsou po celou dobu úročeny. "Přesně předpovědět inflaci na 40 nebo 10 let dopředu se v ekonomii nedá. Průměrná míra růstu cen v Česku je za posledních deset let zhruba 2,5 procenta ročně. Nebude velkou chybou počítat se stejnou nebo vyšší mírou inflace i do budoucna. Růst cen o 2,5 procenta ročně znamená, že za 10 let bude mít neúročený jeden milion korun kupní sílu dnešních 781 tisíc korun. Za 40 let pak inflace z peněz ve slamníku ukousne téměř dvě třetiny," přibližuje inflační vliv na úspory Aleš Tůma, analytik Partners For Life Planning.