Jak být žádaný zaměstnanec

Dnešní ekonomika klade na pracovní sílu stále větší nároky. A tak zaměstnanci, kteří jsou pro své šéfy nepostradatelní, umí kromě své specializace také srozumitelně prezentovat své myšlenky, efektivně komunikovat s kolegy a s partnery a nejlépe i se zákazníky.

Samozřejmostí už je dnes i práce se stále se zdokonalující- mi informačními technologiemi. Proto opravdu žádaný zaměstnanec na sobě musí průběžně pracovat. Jak se však zorientovat v široké nabídce vzdělávacích akcí, kterých najdeme na internetu nepřebernémnožství, a nepřijít přitom o veškeré úspory? Je tu jedno řešení.

Totiž kurzy neziskových společností, které využívají dotací z evropských fondů. Příkladem může být obecně prospěšná společnost Prosperita, která pořádá jednodenní kurz pro ty, kdo na sobě chtějí pracovat, a to zcela bezplatně. Účastníci si v modelových situacích procvičí komunikační a prezentační dovednosti, otestují si své umění v oblasti rétoriky, vedení hovoru, zvládání námitek, ale také schopnost efektivní práce s počítačem. Zájemci si také sestaví svůj životopis a mohou si natrénovat vstupní pohovor.

Kurz se koná v úterý 12. 6. a ve středu 13. 6. od 16 do 19 hodin nebo také v úterý 12. 6. od 9 do 16 hodin vždy v tréninkovém a poradenském centru Prosperita v Praze 8 Kobylisích. Zájemci se mohou registrovat každý den od 9 do 16 hod na telefonním čísle 242 480 242.