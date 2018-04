Jak čelit rizikům při splácení hypotéky?

Právě rizika, která jsou náhodná, neovlivnitelná a mají odhadnutelnou pravděpodobnost výskytu, se dají pojistit.

Nutnost zajištění rizik

Koupili jsme si dům nebo byt, ve kterém bydlíme. Je sice náš, ale nemáme ho zaplacený. Máme na něj úvěry a ty musíme splácet.

Mohlo by se nám stát, že bychom o dům nebo byt přišli např. přírodní katastrofou, potom bychom neměli kde bydlet a ještě bychom museli splácet úvěry.

Každému z nás se může stát, že bude nemocný a nebude si moci vydělávat. V případě nemoci bude dostávat nemocenskou, která zajistí příjem na živobytí, ale nepočítá s úvěry. Splátka úvěru proto může být výrazně vyšší než příjem z nemocenské. Totéž by nás mohlo potkat v případě invalidity nebo dokonce úmrtí.

Zajištění příjmu

Právě na příjmu je splácení úvěrů výrazně závislé. Bez příjmů není možné splácet dluh, a tak by mohlo dojít na zajišťovací nástroje, které má banka k dispozici (zastavená nemovitost a ručitelé).

Náš příjem může ohrozit zejména ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc, invalidita nebo úmrtí.

Ztráta zaměstnání je riziko, které se nedá jednoduše pojistit. V tomto případě musíme spoléhat na to, že se uplatníme na trhu práce a že si v dohledné době najdeme jiné místo, které bude platově srovnatelné. To je důležitá podmínka. Jsou jisté pracovní pozice, které jsou výjimečné. Např. zaměstnání u firmy, která platí výrazně nadprůměrně, nebo zaměstnání, které je závislé na věku – třeba profesionální sportovci. Dále si pro případ ztráty zaměstnání musíme nechat rezervu, která odpovídá době, kdy budeme shánět práci – např. dva až tři měsíce.

Krátkodobá nemoc, jako je chřipka, nás neohrozí. Sice nám poklesne příjem, ale ihned po nemoci se vrátí na původní úroveň. Jiná je situace v případě, že bychom byli nemocní dlouhodobě. Potom by nám sociální dávky nestačily na splácení úvěrů.

Ztráta příjmů z důvodů nemoci se dá pojistit. Krátkodobá nemoc nás ne­ ohrozí, proto můžeme převzít toto malé riziko na sebe. Od pojišťovny si necháme vyplácet dávku pouze u tak dlouhých neschopností, které by již příjem ohrozily. Toto rozhodnutí nám pojištění zlevní.

Výše pojistného plnění by měla být taková, aby vyplácená dávka od pojišťovny a od státu stačila na naše živobytí a na splácení úvěrů.

Zajištění majetku

Také majetek je potřeba pojistit pro případy, že bychom ho mohli ztratit třeba nějakou přírodní katastrofou. Určitě bychom měli pojistit pořizovanou nemovitost. Bylo by pro nás velmi nepříjemné, kdybychom o svůj dům nebo byt přišli např. při povodních nebo při požáru. Přitom by nám zůstal dluh, který bychom museli splácet. Neměli bychom kde bydlet a navíc bychom neměli žádné vlastní volné příjmy, protože bychom spláceli dluhy.

Ručíme-li zastavenou nemovitostí za hypoteční úvěr, máme dokonce povinnost mít zastavenou nemovitost pojištěnou. Z toho je vidět, že i banka se chrání proti tomuto riziku. I my bychom se proti němu měli bránit, i když to není naše povinnost.

Také bychom měli pojistit majetek, jež ztráta může ohrozit naši finanční stabilitu, a tudíž i splácení dluhů. To se může stát v případě ztráty majetku, který velmi nutně potřebujeme. Máme-li např. osobní automobil, který po­ užíváme na cesty do práce do vzdáleného místa, a přijdeme o něj, máme problém, jak se do zaměstnání dopravit, a přitom nemáme dost peněz na koupení jiného auta.

Asi naše splácení neohrozí, když nám vichřice poškodí chatu, kam jezdíme jenom na víkendy. Bylo by to jistě nepříjemné, ale ne katastrofální. Pojištění tohoto majetku lze doporučit, ale není to nutností.

Co vy, jste zajištěni proti nenadálým rizikům, nebo sázíte na štěstí? Podělte se s námi o svůj názor.

