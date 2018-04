Jak čerpat dovolenou

Jeden z našich zaměstnanců byl začátkem roku tři týdny nemocen a počátkem února chce čerpat dovolenou přesto, že ještě v letošním roce neodpracoval šedesát směn. Je to možné?Čerpání dovolené se vztahuje ke kalendářnímu roku a podmínkou pro vznik nároku na ni je, že zaměstnanec odpracuje během příslušného kalendářního roku nejméně 60 dnů. A však zákoník práce umožňuje, aby zaměstnavatel umožnil pracovníkovi čerpání dovolené, i když tuto podmínku dosud nesplnil. A to v případě, že se dá předpokládat, že ji splní do konce kalendářního roku, případně do skončení pracovního poměru. Z tohoto ustanovení tedy vyplývá, že pokud zaměstnavatel důvodně přepokládá, že zaměstnanec do konce roku odpracuje nejméně 60 směn může mu poskytnout dovolenou v požadovaném termínu.