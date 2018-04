Jak čerpat finanční zdroje EU?

Ve smyslu Nařízení Rady Evropského společenství č. 1260/19997 se strukturálními fondy rozumí:

1. Evropský fond regionálního rozvoje,

2. Evropský sociální fond,

3. Evropský zemědělský podpůrný a záruční (garanční) fond,

4. Finanční nástroj na podporu rybolovu.

Evropský fond regionálního rozvoje (The European Regional Development

Fund – ERDF)

Jeho posláním je vyrovnat regionální disparity ve Společenství a podporovat stabilní a udržitelný rozvoj. Jeho zdroje se alokují do znevýhodněných regionů podle Cílů 1 a 2 strukturálních fondů. Finanční pomoc z ERDF je hlavně zaměřena na:

podporu malých a středních podniků,

prosazování produktivních investic,

zlepšování infrastruktury,

investice do vzdělání, zdraví a rozvoje místního potenciálu,

investice zaměřené na životní prostředí.

Konečným cílem pomoci ERDF je vytvořit pracovní místa podporou konkurenceschopného a udržitelného rozvoje.

Evropský sociální fond (The European Social Fund – ESF)

Prostředky tohoto fondu by měly především napomoci integraci nezaměstnaných a osob dlouhodobě nezaměstnatelných, rychlejšímu zapojení mladých lidí do pracovního procesu, adaptaci pracovníků na průmyslové změny, uplatňování stejných příležitostí na trhu práce, stabilizaci a dalšímu růstu zaměstnanosti, podpoře lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji a dalšímu zkvalitnění vzdělávání a kvalifikace.

ESF směřuje svou podporu do strategických dlouhodobých programů, které pomáhají regionům po celé Evropě, zvláště těm zaostávajícím, aktualizovat a modernizovat dovednosti pracovní síly a pěstovat podnikatelské iniciativy. To láká do těchto regionů domácí i zahraniční investice, a tím jim pomáhá dosáhnout větší ekonomické konkurenceschopnosti a prosperity.

Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund – EAGGF)

Dělí se na část záruční, kterou tvoří okolo 95 % všech výdajů fondu a slouží v naprosté většině případů pro financování Společné zemědělské politiky; a část podpůrnou, která disponuje pouze zhruba dvacetinou celkových financí fondu. Tato část se podílí na financování operací, které jsou zaměřeny na:

podporu zemědělství v horských a podhorských oblastech,

pomoc mladým farmářům,

optimalizaci struktury a kvality zemědělské produkce,

konverzi, diverzifikaci, reorientaci a podporu kvality zemědělské produkce,

rozvoj venkovské infrastruktury,

rozvoj venkovské infrastruktury, a další projekty spadající zejména pod Cíl 1 a v některých specifických případech i pod Cíl 2 při rozvoji venkova.

Záruční část fondu se stará o různá finanční opatření – vývozní kompenzace, stabilizace cen, atd. a orientační část má za úkol podporovat modernizaci a racionalizaci zemědělské výroby. Fond funguje od roku 1962 a objem prostředků, kterými disponuje, se od té doby mnohonásobně zvýšil.

Finanční nástroj na podporu rybolovu (The Financial Instrument for Fisheries Guidance – FIFG)

Fond přispívá k vyváženému čerpání zdrojů v oblasti rybolovu nebo k revitalizaci oblastí závislých na rybolovu.

Kohezní fond

Vedle strukturálních fondů existuje od roku 1993 Kohezní fond (Fond soudržnosti). Fond byl založen Maastrichtskou smlouvou v roce 1993 a poskytuje prostředky těm členským zemím, které nedosahují 90 % průměrné úrovně HDP na obyvatele EU a zároveň usilují o splnění maastrichtských kritérií vstupu do Hospodářské a měnové unie.

Tato kritéria jsou přísná zejména v oblasti deficitu státních financí a velikosti státního dluhu, proto EU pomáhá prostřednictvím Kohezního fondu financovat těmto zemím investice s dlouhým obdobím návratnosti, tj. výstavbu infrastruktury a ekologická opatření.

Fond např. umožnil Španělsku, Portugalsku, Irsku a Řecku splnit kritéria sbližování pro Hospodářskou a měnovou unii a zároveň nadále investuje do budování infrastruktury, aby urychlil rozvoj těchto zemí.

Kohezní fond podporuje následující typy projektů:

environmentální projekty přispívající k politice ochrany životního prostředí,

projekty společného zájmu v oblasti dopravní infrastruktury (TEN – transevropské sítě),

studie a opatření technické pomoci, které podporují environmentální a infrastrukturní projekty (přípravné studie, komparativní studie...).

V období 2000 – 2006 bude použito pro Kohezní fond 18 miliard eur.