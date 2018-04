Češi spoří více než dřív, na krize však připraveni nejsou

Jak šetříme Čtyři měsíce a šest dní by Češi přežili při výpadku příjmů.

V meziročním srovnání je to o dva týdny a oproti minulému čtvrtletí dokonce o tři týdny déle.

Půl roku a déle vydrží úspory domácností vysokoškoláků, jsou na tom nejlépe ze všech.

Naopak nejhůře jsou na tom lidé se základním vzděláním, kteří by dokázali chod domácnosti financovat jen asi dva a půl měsíce.

Z regionálního pohledu mají nejvíce naspořeno Pražané a Středočeši, a to přibližně na čtyři a půl měsíce.

32 procent svých příjmů by mohly ušetřit české domácnosti, kdyby chtěly. Zatímco v minulém roce i v předchozím čtvrtletí to bylo o tři procenta méně.

Vysokoškolsky vzdělaní lidé by uměli ušetřit 41 procent příjmů. Naopak ti se základním vzděláním by mohli odkládat stranou pouze 25 procent příjmů.

Z regionálního pohledu mají vyšší spořicí potenciál Čechy než Morava. Zdroj: ING Bank Index úspor domácností, ING Potenciál spoření