Jak cestovat bez zbytečných výdajů

1. Vyhněte se nákupům na pláži

Místní prodejci, kteří za vámi přijdou až k moři, vás budou přesvědčovat o mimořádně výhodné nabídce a speciální slevě právě pro vás. Nicméně stejné zboží pak zpravidla získáte na tržišti výrazně levněji.

2. Na trh se vydávejte pozdě odpoledne

Zejména ovoce a zeleninu musí obchodníci prodat během dne, protože zboží, které nebude vypadat čerstvě a lákavě, už neudají. S velkou pravděpodobností tedy cenu těchto produktů odpoledne sníží.

3. Nebojte se smlouvat

Zapomeňte na to, že v Česku není smlouvání obvyklé. V zahraničí máte šanci získat výrazné slevy z původní ceny. Jestliže o zboží projevíte zájem, prodejci zavětří výdělek a vynasnaží se, aby k obchodu došlo. Smlouvání je navíc v některých zemích prakticky povinné, obchodníci by se bez něj cítili ochuzeni.

4. Zájezd kupujte brzy či těsně před odjezdem

Výrazné slevy z ceny zájezdu můžete dosáhnout také tím, že si jej zakoupíte dlouho dopředu, takzvaný first minute, nebo na poslední chvíli, last minute. Pozor ale, last minute zájezdy nejsou vhodné pro rodiny s dětmi, nabídka už je značně prořídlá. Je to vlastně výprodej, ve kterém bude rodina obtížněji hledat například hotel s dětským bazénem, atrakcemi či hlídáním.

5. Dívejte se i po odletech ze zahraničí

Pokud neseženete levný let z místa bydliště, podívejte se i po odletech z jiných letišť (Vídně, Bratislavy, Budapešti). Zatímco cena letenky do Amsterodamu z Prahy na červencový termín přijde na čtyři tisíce korun, z Bratislavy je let o polovinu levnější. I když připočítáte částku za jízdné na letiště, ušetříte.

6. Využijte slevových zákaznických karet

Různé společnosti nabízejí karty, které slevní služby cestovních kanceláří. Nižší ceny můžete pak dostat i v hotelích či penzionech, Pokud například vlastníte zákaznickou kartu Pražské plynárenské, můžete na ni získat slevu z ceny zájezdu. Například u cestovních agentur Čedok, Firo tour či Exim tours ušetříte i několik tisíc korun.

7. Nechte si vystavit slevovou kartu

Patříte-li do kategorie student, pořiďte si mezinárodní slevovou kartu typu ISIC, nebo Alive pro nestudenty. Za dvě stě korun ročně ušetříte až polovinu na vstupném a dopravě nejen v tuzemsku.

8. Nezapomínejte na internet

Informace o zemi, do které se chcete vydat, hledejte na internetu. Důležité informace o telefonních číslech v nouzi, zdravotní péči, velvyslanectví, celních a dopravních předpisech a podobně najdete na stránkách ministerstva zahraničí www.mzv.cz.